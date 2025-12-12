到底該怎麼學好日語？讓日文超好的外國人來告訴你訣竅！

許多人因為喜愛日本文化而開始學習日語，但卻抓不太到訣竅，覺得學習上充滿阻礙嗎？下面將由居住在日本當地，且日語好到連日本人都嚇一跳的外國人們來訴說一下，學好日語到底有多難？還有又該怎麼克服這些問題呢？一起來看看吧！

※僅為受訪者的個人意見

喜歡日本的什麼地方？

首先就要提到，大家是因為喜歡日本的什麼地方，才會想開始學日語的呢？



「我會開始對日本感興趣，是因為在澳洲遇到了現在的太太。之後趁著休假期間前往日本觀光，便對歷史及自然環境產生興趣了。」

（澳洲男性）



「我從小就對動漫充滿興趣，成年後也開始對武士道、佛教、神道教、茶道等日本文化感到興趣了。」（義大利女性）



「我會對日本感興趣是因為我的媽媽曾長時間和日本人當筆友，我從小也學到了不少日本文化，所以產生了想去日本看看的想法。」（英國女性）



由日本內閣府於平成30年2月所公開的「為了再造Cool Japan的外國人意識調查」中，對於「對日本產生興趣的契機是什麼？」一題中，超過50%的歐洲人、亞洲人都選了「因為動畫、漫畫、遊戲」。由此可見日本動漫在全世界都十分受歡迎！其他還有「日本飲食」等回答，除了覺得日本飲食美外之外，也有不少人覺得很健康，其中也有不少人是為了一嚐日本料理而前往日本。

學習日語的方法是什麼呢？

在許多外語中，日語常被評為難度較高的語言，因此就快來看看大家學好日語的祕訣是什麼吧！



「我的日語是靠Skype和網路課程學來的，可以說幾乎是自學。」（澳洲男性）



「大學時選修了日語課程，然後閱讀了超多日文文章，並努力練習書寫漢字。其他方法也有觀看DVD或日劇，或是在搭車、等車時聽日文語音。」（義大利女性）



「我是在日語學校學習的，還有使用了『できる日本語』這套教科書。」（英國女性）



看來大家學習日語的方式都刻有千秋呢，而除了以上答案，在其他受訪者中也有人表示自己是「邊看漫畫、動畫，還有從玩遊戲中記住日語的」、「和日本朋友邊說邊記住日語」等方法，甚至還有人說自己是透過理解漢字的語言印象圖，來記住並理解日語，實在是很稀有的學習法！



而在母語為英語的外國人中，也有人表示「日本人在日常生活中也會使用不少英語，從中可以理解到目前的話題」。日語中確實有不少英語單字，如「インターネット（Internet）」、「テーブル（table）」、「ロマンティック（romantic）等，用法當然也等同英語囉。

日語的這裡超難的啦！

「以前我也有學過中文，後來覺得日語比中文難好多。尤其是日語的漢字有很多種讀法，其他像是『が』或『は』的用法也很像，為了要搞懂它們實在花了不少時間。」（澳洲男性）



「我覺得最難的就是要說出一口像是敬語的用字遣詞！還有漢字也超難的，為了要記住它們我只好拼命練習書寫。」（義大利女性）



「覺得最難的就是日語文法了，日文中有許多文法，但英文並沒有這些用法，光是書寫就是件苦差事。還有漢字也很難，雖然我會念，但不擅長書寫漢字。另外還有我就讀的日語學校中，有將平假名變換成漢字的考試，這個考試對我來說超難的。」（英國女性）



對許多人來說，日語中最難的就是敬語了，雖然不同語言中也有許多委婉的表達方式，但和日語的敬語用法其實不一樣，甚至在許多受訪者的母語中，並沒有像敬語一樣會需要依照上下關係變換用詞的狀況。從這點來說，要學習日語並理解敬語的概念，實在是很困難。



而像受訪者中的澳洲男性一樣，為了「が」「は」等助詞苦惱的人也不在少數，但這部分其實連許多日本人也不一定完全懂呢。



不過也有受訪者表示，日語不像得語一樣，會需要依照「男性」「中性」「女性」來區分名詞的詞性，從這點來說日語其實意外點單這樣的反面意見。

除了日語之外，還會什麼語言？或想挑戰什麼語言？

「除了日語之外我也會說中文，現在則對智利語感興趣。因為我的父母都是智利出身，小時候我也會說一點智利語，只是長大就忘了，所以想再學習一次。」（澳洲男性）



「我的母語是義大利語，另外也學了德語及中文。雖然還不到可以書寫及會話的程度，但可以大致上理解文法以及書本內容。」（義大利女性）



「學生時代學過德語、西班牙語、法語。」（英國女性）



許多歐美人因為本身母語是英語的關係，也會再多學其他外語。除了自身的學習意願之外，也因為接觸其他外語的機會較多。像歐洲中，因為許多國家國土相鄰，在公共設施或餐廳中便會以多種語言來標示。除了地理原因之外，像歐盟的會員國居民可以自由往來，也因此當地居民有較多機會可以到其他國家去，自然也有許多機會可以接觸到其他外語了。

結語

2018年度「海外日本語教育機關調査」報告中，可以知道日語學習者有約3.846.773人，跟2015年相比，約增加了191.749人。



對台灣人來說，因為中文與漢字有許多相似的文字，對我們來說也許日語並不算太困難呢！不過想學好日語確實不容易，大家也許可以參考看看上面的小撇步，在日常生活中為自己增加接觸日語的機會，一點一滴自然的學會日語吧！



