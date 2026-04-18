原來不一樣？日本料理也有關東＆關西的文化差異！
日本雖然幅員面積並不算太大，但每個地區都有各自獨特的文化，甚至就連天氣都會因地區而異。一般大多會將日本劃分為關東及關西兩個區塊，一個是以日本政治與經濟的東京為中心，另一個則是包含大阪及古都京都的關西。雖說這兩個地區僅一線之隔，卻從語彙、食物、禮儀等日常生活上就有許多差異。這次LIVE JAPAN整理了關東＆關西兩地區食物方面的差異以及外國人須注意的小地方，愛吃的你一起來看看究竟這兩個地區在吃這方面有哪些不同吧！
高湯：關東的柴魚濃郁湯底VS. 關西的昆布清澈湯底
如果是常吃日本料理的人一看到這標題肯定就知道是怎麼一回事。日文的「だし／出汁」是指用柴魚、海帶等物品煮出的日式高湯，常用於日式料理中，更是吃烏龍麵、蕎麥麵不可或缺的存在。但這高湯在關東及關西兩個地方的差異卻甚大。
關東高湯及熬湯的柴魚
關東的高湯通常顏色會深到看不見底，因為關東的「だし」是使用柴魚加深色醬油來熬煮的，滋味濃郁且醇厚。
關西高湯及熬湯的昆布
關西的話，除了柴魚之外還會放入昆布及顏色較淡的輕醬油熬製高湯，而雖然輕醬油顏色較淡但是所含鹽份會比深色醬油更多。這也是為何關西的湯頭看起來清澈，鹹度卻不容小覷的原因。
這高湯的差異甚至也可以在泡麵中找到，像是著名的日清「どん兵衛」泡麵，在泡麵蓋及配料表上如果有一個E字樣就是英文的EAST，表示此湯頭是關東風，相反地W則是West，表示高湯是關西風。
麵：關東的狐狸VS.關西的狸貓
說完高湯接著談談麵本身。傳統常認為關西人愛吃烏龍麵、關東人常吃蕎麥麵，因為江戶時代的木版畫上也有繪製江戶（東京舊稱）人特別熱愛吃蕎麥麵的圖畫，且蕎麥主要是不良於種植水稻的土地的作物，所以土壤肥沃的關西便不會需要種植蕎麥，自然也沒這麼流行吃蕎麥麵了。
而烏龍麵和蕎麥麵常搭配兩種配料吃，一種是稱作「きつね（狐狸）」的油炸豆皮，一種是稱作「たぬき（狸貓）」的天婦羅炸花，但複雜的地方就在於這兩個詞彙有時候也可以用來同時指稱麵條及配料，烏龍麵、蕎麥麵加上豆皮、炸花這四樣東西的排列組合一整個就相當讓人困惑。
きつね（狐狸）
- 關東
- 關西（大阪）
- 關西（京都）
たぬき（狸貓）
- 關東
- 關西（大阪）
- 關西（京都）
因此在關東可能會看到有人講「きつねうどん（狐狸烏龍麵）」、「たぬきそば（狸貓蕎麥麵）」這種明確指定配料跟麵條種類的說法，但關西人聽見很可能會覺得不懂為何要這樣多此一舉。
如果在大阪的餐廳點「たぬきうどん（狸貓烏龍麵）」，店員可能會很困惑，不知道你到底是想吃烏龍麵還是蕎麥麵，因為對大阪人來說使用「たぬき」這個詞彙的麵一定會是蕎麥麵。
御好燒：關東人作主食VS.關西人配飯吃
御好燒（お好み焼き）是流行於全日本的平民美食，其字面上的意思就是「喜歡的都拿來煎」，可以在麵糊中放入任何自己喜歡的配料來製作。在大阪餐廳裡常可以看到包含白飯跟湯的御好燒套餐，但是關東人看到會覺得十分震驚，因為御好燒和白飯等於兩種碳水化合物主食，有些人完全無法接受這種吃法。但這種心情就跟台灣人、中國人看到日本人吃餃子配白飯一樣，覺得相當神奇甚至不能接受，但更多日本人是無法想像吃餃子不配飯的。
關西幾乎每個家庭都有一台章魚燒機
除了御好燒之外，關西人也很喜歡其它使用麵糊製作的料理，像是章魚燒、明石燒、蔥花燒（ねぎ焼き）等等。甚至家家戶戶都有一個製作章魚燒的機器及各種廠家的醬料等等，也算是關西特有的現象了。
另外關東也有自己特殊的類似料理，稱作「文字燒（もんじゃ焼き）」，是一種將配料放入較為稀釋過的麵糊中攪拌再放到鐵盤上煎過後就可以直接吃的平民美食，引人食慾的香味加上豐富的口感、柔軟的質地擄獲不少饕客味蕾。東京的月島更是以文字燒而享富盛名的地區。
壽司：關東江戶前壽司VS.關西箱押壽司
壽司是日本最具代表性的料理，在日本全國各地有許多壽司名店都提供足以讓人魂牽夢縈的豪華壽司，但東京的壽司有著自己一貫的風格，稱作「江戸前寿」。所謂的江戶前是指東京灣這個地方，當時的漁獲也都主要來自東京灣，這些用作壽司配料的魚會被放入醋來延長保存期限，也就成為了江戶前壽司的起源。
而關西的壽司就更加特別了，稱作「押し寿司（箱押壽司／箱壽司／押壽司）」，是將魚料及醋飯放入一個木箱中用力壓實、壓緊後再切成約一口大小的壽司。最初這製作方法也是因為保存漁獲的需要而誕生，但箱押壽司宛如藝術品般繽紛柔和的食材色彩及整齊劃一的稜角，可謂日本料理之美的最佳示範。
關東煮：關東、關西各有特色與堅持
將各種食材放入日式高湯中燉煮的關東煮（おでん）想必台灣人也非常熟悉，雖然中文有關東兩字，但其實並非關東限定的料理，而是日本全國人民冬季最喜愛的平民美食，當冬季來臨時超商和超市裡都能買到、吃到。
關東與關西的差異除了一開始提到過的高湯外，搭配的沾醬也不太一樣，關東習慣沾芥末，名古屋關西一帶則喜歡沾味增。不過關東煮東西差異最明顯的其實是裡頭的食材，以下舉一些只有在該地區才會出現的關東煮食材。
像是竹輪麩（ちくわ）、白半片（白はんぺん）等僅在關東的關東煮才會看到。
關西的關東煮裡頭會放牛筋（牛すじ）
稻荷壽司：關東長方形VS.關西三角形
關東的稻荷壽司是長方形的
關西的則是三角形的
大人小孩都喜歡的稻荷壽司又稱作豆皮壽司，基本上是將醋飯填入經過調味的油豆腐包中製成的。不過關東的稻荷壽司大多都是長方形的，宛如一袋米一樣的形狀。關西則是做成宛如狐狸耳朵的三角形，據說是因為傳說狐狸喜歡豆皮的緣故而將之作成此形狀。
飯糰：關東三角形VS.關西圓柱形
在日本無論是在地人還是觀光客都常常會將飯糰作為生活好夥伴，簡單的作法及實惠的價格讓飯糰成為就算沒做過也一定吃過的日本經典美食。而關東的飯糰無論是超商、超市還是手工飯糰店所賣的飯糰都會是三角形的。
不過關西地方撇開超商的話，在一些手工飯糰店、便當店看到的飯糰會捏做「俵型」。「俵」這個字在日文是指稻草捲的意思，而關西的飯糰形狀就和以前的稻草捲一樣是圓柱形而以此為名。
年糕紅豆湯：おしるこ?ぜんざい？
上圖為日本的傳統點心，中文可以叫作年糕紅豆湯，而在關東這兩種都可以稱做「おしるこ」，但是在關西只有左邊的叫作「おしるこ」，右邊的稱為「ぜんざい」。在關西地區這兩種年糕紅豆湯的不同在於「おしるこ」會將紅豆過濾掉只保留清湯，「ぜんざい」則會保留紅豆的顆粒，吃起來也較濃稠。
由於關西地方有許多歷史悠久的傳統和菓子老店，非常注重區分這兩種紅豆湯，連紅豆熬煮的過程或做法都有所講究，因此也不難理解部分關西人認為關東地方將兩者統稱為「おしるこ」很奇怪這件事了。
洋食：關東關西就連吐司厚度跟三明治內餡都有所不同？
關西的雞蛋三明治
這不說或許不會有人發現，關東和關西的吐司厚度有著微妙的差異，舉例來說在關東一條吐司切成六片出售的吐司在關西則會切成五片出售，所以厚度會有些不同。另一個值得一提的就是雞蛋三明治這東西，關東的雞蛋三明治中間所夾的是切碎的雞蛋拌美乃滋，關西的則是夾上厚實的玉子燒煎蛋捲。
關東、關西究竟以哪裡為界線？
看完以上差異想必很多人內心都有個疑問，那就是關東跟關西究竟以哪裡為界？這其實並沒有一個固定界線，可能會因每個人的認知、文化或是地理位置而有所差異，像是前面曾經提到過的日清泡麵，是以三重縣為界來區分東（E）及西（W）。
而最常見的就是以德川家康一統天下之戰役「關原之戰」的發生地點岐阜縣關原鎮為界線。但其實在周遭也有許多地方主動跳出來表示自己這裡就是關東和關西的交界處，因此究竟關東和關西的交界為何處恐怕每個人心中都有不同的答案呢。
結語
無論是擁有東京首都圈的關東還是大阪、京都等觀光重鎮所在的關西，都是令各國旅人為之瘋狂的魅力都市，其中更包含了許多連日本在地人都感到不可思議的神奇地方差異。下次前往日本遊玩時不妨也來探索、挖掘這些讓人為之稱奇的東西不同之處吧！
▼你還會有興趣
其他人也在看
京都小學生命案／去年入贅改姓成繼父！為何痛下毒手？ 男童曾抱怨：常跟他吵架
京都南丹市一名小六男童安達結希失蹤22天後被發現遺體，37歲的繼父安達優季終於坦承殺害自己的繼子。據報，優季去年底才和結希的母親結婚，入贅到安達家而改姓，原本還傳出預計要來台灣旅遊，未料竟發生這起人倫悲劇，現在除了釐清他為何痛下毒手，優季過往的背景也引發討論。
MLB》大谷翔平賽後談愛女 幽默回應：「我已經沒有變圓空間」
洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平今（16日）於主場對戰紐約大都會先發登板，此役他繳出6局被敲2安打、失1分、送出10次三振的壓制性內容，順利拿下本季第2勝。賽後記者會上，大谷罕見談及即將滿1歲的愛女，並被問到是否因為家庭生活變得更加圓融時，他則幽默回應：「我已經沒有再變圓的空間了」。
白沙屯46萬人擠爆 狄志為開嗆 一句話問到心裡發寒
苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，是一年一度的宗教盛事，許多香燈腳跟著「粉紅超跑」虔誠前行。今年報名人數突破46萬人，創下歷史新高。資深媒體人狄志為今（16）日在社群發文直言，「白沙屯媽祖進香，今年真的很震撼」，但也坦言部分亂象被放大，甚至蓋過原本的善意。
擁4妻14兒女！吊車大王親揭「砸錢離婚」內幕 第5任動向曝光
「竹北吊車大王」胡漢龑擁4位妻子、14名子女，不過他幾乎鮮少對外透露妻兒們的現況，近來他受訪時再度提及自己讓4位妻子不會爭鋒吃醋的秘訣，強調自己即便64歲仍是一尾活龍，但被問到會不會想娶第5個太太？胡漢龑的回應藏有玄機。
明起迎最強降雨！雷雨炸完連3天熱飆32度 「這天」再一波鋒面來襲
不穩天氣將至！中央氣象署預報，明天的天氣受鋒面與東北季風影響，預計中部以北、恆春半島、南部山區都有雨，週日（19日）降雨漸漸趨緩。而下週一（20日）起東北季風也減弱，台灣各地白天高溫可能達32度；一路至下週四（23日），新的鋒面到來，天氣再轉不穩定，實際影響待觀察。至於辛樂克颱風，它漸漸減弱並轉向朝東北方移動，對台影響不大。
同台火爆交鋒 江和樹挺李貞秀提告：費用我負責
[Newtalk新聞] 民眾黨中評會13日開除前中配立委李貞秀黨籍，李將砲口對準黨主席黃國昌、黨團主任陳智菡等人，創黨主席柯文哲今（16日）稱，一開始大家都很幫忙李貞秀，「啊妳自己都把自己搞成這個樣子！」民眾黨台中市議員、中央委員江和樹今與李貞秀在政論節目同台，兩人激辯，江和樹曝原本4月9日中評會就要開鍘李貞秀，但她被開除非因批評新竹市長高虹安的問題，而是要錢，支持李提告，也願幫出錢。 李貞秀、江和樹今於民視政論節目《頭家來開講》同台，被主持人問到認為黃國昌操作開除她，李貞秀直言，「當然就是他啊！」看到後面一個個黨務人員跳出來，今天哪個政治人物沒失言過？「我今天一個民眾黨聲量最高的立委、國際影響力最大的立委」，大家也看得到她的戰鬥力來對上總統賴清德、民進黨集團，今天是不是民進黨最頭痛人物？黃國昌為什麼要幫民進黨搬走她這塊石頭？為何一次次影響中評會決議？ 被問到是否認為黃國昌擔心搶走她聲量，李貞秀說，她現在就是這樣認為，而且主要黃國昌是想把「陸配」趕下這個位置。13日最終中評會決議出來前，一次次用輿論影響她，要她知所進退，黃也各種找人跟她談過好幾次，她從頭到尾都是被動。她自認照民眾黨制度
雨神來了！「這天起」鋒面襲雨炸全台、北部氣溫急降至20度
氣象署表示，兩波鋒面接力影響台灣，週六（18日）起因鋒面通過及東北季風增強，北台灣將率先變天轉涼，降雨範圍涵蓋中部以北及東半部。雖然下週一至週四各地氣溫回升，但緊接著下週五（24日）將有另一波更不穩定的鋒面移入，屆時全台降雨機率再度提高，中部以北更需防範雷雨。
【Follow法人】法說會前外資調節台積電逾2千張 同步砍面板雙虎逾6萬張
（下午4時45分更新外資買賣超個股） 台股今（16）日續創新高，終場收在37,132點，同時台積電法說登場。三大法人合計買超515.22億元，外資連3買，單日買超440.07億元，啟發投顧分析師丁彥鈞指出，台積電法說優於預期、展望正向，帶動資金持續回流權值股，還有上漲空間。觀察外資買賣超，今調節台積電逾2千張，同步砍面板雙虎群創（3481）與友達（2409）合計逾6萬張。
林采緹神還原「海棠小姐」掀暴動 千人朝聖嗨了：好深
娛樂中心／駱瑩倫報導港星邱淑貞在1994年電影《賭神2》中演出「海棠小姐」，堪稱其代表性角色之一。她以紅色細肩帶洋裝搭配嘴叼撲克牌的冷豔形象登場，氣質與性感兼具，當年一亮相便驚艷觀眾，也讓「海棠小姐」成為經典性感魅力的代名詞。近日台灣女星林采緹還原了她在《賭神2》中的經典造型，一曝光就吸引破千人按讚朝聖，甚至有粉絲直呼「事業線好深」，引發熱烈討論。
黃國昌不選新北了？驚傳可能改戰「這縣市」 柯文哲鬆口：當然好！
即時中心／高睿鴻報導眼見年底九合一大選越來越近，各黨都在緊鑼密鼓備戰，盼能推出最強候選人名單。而目前最讓國民黨頭痛的縣市長選區，恐怕非彰化縣莫屬；雖然藍營立委謝衣鳯早早表態有意參選，但謝家卻自爆內鬨，彰縣議會議長、謝衣鳯的弟弟謝典霖，大力反對姐姐選縣長，謝家其他成員亦持否決態度，讓藍軍遲遲無法喬定人選。故外界盛傳，民眾黨可能派人參戰，前主席柯文哲昨（16）晚更鬆口，認為主席黃國昌參選「當然很好」。
情勢變了「台灣、中國」地位大反轉？專家亮出「鐵證」
財經中心／李汶臻報導中國國民黨主席鄭麗文日前展開訪中之旅，並於4月10日與中國國家主席習近平會面，「鄭習會」落幕後，國台辦選在鄭麗文返台前、釋出10項惠台大禮包，包含推動直航正常化、恢復上海與福建居民自由行，以及其他觀光、農產品、文化合作等。財訊傳媒董事長謝金河就指出，此消息14日一度帶動台灣觀光類股走強，但僅一天後又現原形。他也亮出多項台灣經濟成績單，直言「台灣的經濟成長率超過中國已經是事實」，並強調「台灣不需要中國的讓利」，更稱現在的局勢早已反轉，是「中國依賴台灣，而非台灣依靠中國」。
辛樂克颱風北上轉彎！周六全台變天 3波東北風接力來
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，目前颱風持續北上，結構雖不如先前明顯，颱風眼變得較不清晰，但整體型態仍維持完整，未來將逐步減弱並遠離台灣。 另一方面，氣象專家賈新興指出，未來天氣重點在於東北風接連影響，預計周六（18...
昔遭酸「粉底液將軍」！張凌赫「素顏真面目」曝光 震驚一票粉絲
中國男星張凌赫主演古裝劇《逐玉》後爆紅，演藝事業再創巔峰，不過他也因為在劇中飾演的武安侯「謝征」妝容過於精緻，而遭粉絲調侃是「粉底液將軍」，如今有網友挖出張凌赫素顏的模樣，真實面貌讓大眾吃驚。蔡佩伶報導ㄠ
反町隆史寵妻同遊香港超閃！豪砸40萬送松嶋菜菜子「Jennie同款包」
模範夫妻反町隆史、松嶋菜菜子因一同出演人氣電視劇《麻辣教師GTO》相識，今年是他們結婚的 25 週年。近期，兩人到香港旅遊，被港媒直擊現身香港中環的星級餐廳用餐，反町隆史還買下因BLACKPINK成員Jennie背過而全球缺貨的，價值近10萬港幣（約40.3萬台幣）的名牌包送給松嶋菜菜子。林品妤
王義川對決李貞秀！嗆「妳就是中籍」畫面曝
政治中心／綜合報導前民眾黨立委李貞秀在被開除黨籍後，屢屢登上政論砲轟黨中央。日前她在民視政論《台灣最前線》中，持續控訴民眾黨高層。雖然她砲火猛烈，但同台的民進黨立委王義川質疑她放棄中國戶籍為何當時出示的，和陸委會副主委梁文傑亮出來的不同，李貞秀試圖辯解但隨即被王義川點破「妳就是中國籍，在那邊裝模作樣。」
柯文哲搭高鐵狂吵人？陳佩琪舉宮鬥劇狠酸
[NOWNEWS今日新聞]民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城等4大案件，一審遭判處有期徒刑17年、褫奪公權6年，為政壇投下一顆震撼彈。而今（16）日他與妻子陳佩琪南下參拜白沙屯媽祖，卻在高鐵車廂頻頻接到來...
台股收盤下跌327點！台積電重摔55元 聯電又飆7％原因曝光
台積電昨日法說後「利多出盡」，短線出現獲利了結賣壓，終場下殺55元收2030元，台股下跌327.68點，收36804.34點，成交量約9431億。
鄭習會兩岸論述掀戰火！陳鳳馨沈富雄節目互嗆 趙少康也發聲了
國民黨主席鄭麗文訪問大陸結束後，國台辦隨即公布「惠台十項措施」，引發各界關注。對於此次國民黨訪陸的意義，資深媒體人陳鳳馨與前立委沈富雄兩人在兩岸政策論述的解讀上針鋒相對。
白沙屯媽祖進香「為何沒8+9、黑道鬧事？」 網揭驚人內幕：怎麼打？
白沙屯拱天宮媽祖本月12日深夜啟程前往北港進香，大甲鎮瀾宮媽祖也將於17日晚起駕，兩大女神預計18日同步進入台中，若白沙屯媽走台1線經大度橋，有望上演睽違20年的「世紀雙媽會」，引發信徒高度關注。有網友也好奇，與其他宮廟繞境相比，為何白沙屯媽進香從沒聽說有「8+9」、黑道打架、滋事？對此，其他網友也給答案了。
鍾麗緹55歲還要拚生？小12歲老公鬆口「科技干預」掀兩極熱議
香港女神鍾麗緹與小12歲的中國男星張倫碩結婚近10年，她先前已育有3個女兒，近期男方登上陸綜《初入職場·金融季》中鬆口，仍期待與妻子擁有「共同的孩子」，甚至提到不排除透過醫療科技輔助生育，引發輿論熱議。