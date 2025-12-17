撰文／珊迪 圖片／珊迪提供

喵喵喵大家好！大家晚安！我是主持人珊迪，又來到跟大家推薦手遊的時間啦！玩膩了各大手遊，還是《喵國無雙》最對味。

可愛喵喵來襲！珊迪為你推薦《喵國無雙》。珊迪提供

珊迪本身是重度愛貓愛狗人士，平常生活就是摸摸寵物們，運動、或打遊戲、或追劇放空，在休閒時間玩遊戲是我最喜歡的放鬆方式之一！能夠在遊戲中挑戰自己、解鎖新內容、以及與朋友競爭，讓我感到非常享受和放鬆。不知道你是否跟我一樣呢？

如果遊戲又可以讓我流連往返！可愛的視覺與萌寵，那我找不到不下載的理由了。珊迪本身喜歡視覺動感流暢的手遊，然後角色要夠可愛才有吸引力。

珊迪再跟大家推薦這個平台。其實這也是我的好朋友跟我推薦，這個平台非常好用，愛玩遊戲者的福音，那就是「Yahoo奇摩Y5遊戲」！

「Yahoo奇摩Y5遊戲」有什麼特色呢？

珊迪身為一位重度手機使用者，平常工作一定要手機紀錄拍照錄影，手機容量就算越買越大買到雲端空間了還是不夠。

很多APP暫存，因此手機裡面光是照片影片就佔了大部分記憶體容量，珊迪也很怕一不小心玩遊戲就累格。因此很需要這種平台式的遊戲操作，讓我用手機也可以輕鬆玩不卡不累格。

不用擔心手機容量不夠，有時還要東刪刪西刪刪釋放容量，超級掃興。

Yahoo奇摩Y5遊戲平台提供了各種類型的遊戲，包括益智、動作、角色扮演等等多種選擇，適合不同喜好的玩家。這些遊戲通常都很容易上手，讓人在休閒時間享受到輕鬆和娛樂的樂趣。

再來，Yahoo奇摩Y5遊戲平台是一個網上遊戲平台，提供各種類型的遊戲供玩家選擇和遊玩。這些遊戲可以直接在網頁瀏覽器上進行，而無需下載和安裝。

平台裡面分門別類讓您依照關鍵字搜尋，網頁版的遊戲很多種類，也可以依照排行榜去搜尋您喜歡的遊戲類型，需要詳細的介紹也可以點開有遊戲背景詳細解說，也可以依照你喜歡的風格去做選擇。

最棒的一點，也是珊迪瘋狂推薦的朋友的一點，這個平台不需要去下載，直接線上操作就可以囉!

讓珊迪省了很多內存空間，只要你用手機、平板、電腦，都可以直接使用。

這樣是不是遊戲玩起來沒有壓力呢！

愛玩遊戲的朋友是不是還有一個困擾，就是，不小心下載太多遊戲，還會忘記遊戲進度，但透過Yahoo奇摩帳號連結後就可以隨時直接進入遊戲狀況。

進度還會自動統一，只要下載一個Yahoo奇摩帳號連結就可以幫我統整遊戲進度了，貼心到沒話說，遊戲可以走到哪玩到哪，沒有限制空間。

珊迪自己是使用yahoo帳號登入，他還可以自動連結會員中心幫你累計點數、優惠儲值，原本就常常使用Yahoo奇摩的我更是離不開他了。

《喵國無雙》是一款結合了超可愛角色扮演和戰略元素的手機遊戲，貓奴們的千萬不可以錯過！

主打可愛的喵星人角色和豐富的戰鬥策略，說真的珊迪連敵人都捨不得打死，因為太可愛了啦！以下為珊迪的試玩心得：

1. 超級可愛的喵星人角色：遊戲中的角色都是以喵星人為主題，還有可愛的鯊魚，每隻喵星人都有自己獨特的外觀和技能。如果你對寵物情有獨鍾，你應該會玩到無法自拔。這些角色設計十分吸引人。目前珊迪解鎖了五隻喵主將了，你們呢？

2. 多樣化的戰鬥介面選擇：遊戲中採用了多種戰鬥模式，當然還有一定要的加裝備、升等啦！玩家需要根據不同的情況來選擇和配置喵星人，制定最佳的戰略來應對各種對手。

3. 豐富的遊戲內容：除了戰鬥，遊戲還包括了豐富的社交元素和蒐集要素。玩家不斷打怪升等後，可以蒐集到各種貓將，貓將本身就可以提升不少戰鬥力，而且每一隻的性格也不一樣。再等級提升後，可以再蒐集更多稀有的喵星人或者裝備來提升角色能力。

4. 玩家的取捨平衡：雖然喵國無雙類遊戲通常需藉由充值來提升戰鬥力。但好的遊戲設計會保證即使不用花大錢也能有良好的遊戲體驗。你可以根據自己的喜好來選擇是否投入金錢。

總體來說，《喵國無雙》結合了可愛的角色設計，讓你想不玩都難。

也許你厭惡了打打殺殺的人性鏡頭、那不如刷看看萌寵豐富畫面的手遊。

《喵國無雙》是一款值得一試的萌寵手機遊戲，特別是喜歡動物、貓貓的朋友不能錯過。

Sandy's IG：https://www.instagram.com/sandyhung520/

YAHOO奇摩遊戲Y5平台省下載 奇摩帳號登入直接玩

最棒的是運用YAHOO奇摩遊戲Y5平台，省去下載遊戲的時間，用YAHOO奇摩帳號登入就可以直接玩，這是YAHOO奇摩遊戲在台灣最新推出的「HTML5遊戲平台」，在技術上與「異軍互動娛樂」合作，在支付部分將使用「遊戲橘子」的「GASH」，玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲，不必再像以前等待下載遊戲的時間並佔用手機空間，只要有YAHOO奇摩帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式絕對讓人愛不釋手！

YAHOO奇摩遊戲Y5首頁：https://yahoo.wakool.net/

遊戲名稱：《喵國無雙》

萌貓集結！三國英傑重現！經典三國人物化身萌貓，手握鹹魚運籌帷幄，帶領喵喵劉關關等英雄，一起攜手展開奇幻冒險。

遊戲網址：https://yahoo.wakool.net/game/info/2000000355