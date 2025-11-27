【2025年最新版】台灣人最愛去東京哪裡玩？五大景點排行榜你都去過了嗎？

東京，永遠是個去不膩的城市，更是許多台灣遊客自助旅遊的首選，無論是親友同遊，或是情侶結伴，能想到的適合景點一雙手怎樣都數不完。不過你知道台灣人最喜歡在哪裡出沒嗎？本篇就要根據日本政府新發表的2024年「日本東京都國別外國人旅行者行動特性調查報告書」調查結果，幫大家揭開台灣人到東京都去哪裡玩，參考這五大人氣景點，讓你的東京行開心又充實吧！

台灣人到東京就愛「到此一遊」的五大景點

根據最新2024年與8年前2016年的調查結果對比，「上野」、「新宿、大久保」以及「淺草」三個區域即使經過疫情風暴的旅遊斷層，依然在報復性旅遊支持下深受台灣遊客青睞；「澀谷」、「東京車站、丸之內、日本橋」則是在疫情後因大規模城市規劃與知名複合式商場陸續開幕的影響下，脫穎而出成為吸引台灣民眾踏足的旅遊地區。根據這份調查可以窺見，「下町傳統文化」與「現代城市風景」為兩大滿意關鍵字，也能體現台灣遊客多元化的旅遊偏好與選擇，以下就根據這五大人氣區域逐一介紹！

第五名：上野（2016年為第三名）

廣告 廣告

如果喜歡賞櫻的朋友們，一定對上野公園這個名字不陌生，每年到了櫻花開放的季節，公園的各個角落，無不被人群佔據。不過你知道其實上野公園原本是醫院的建設預定地嗎？後來日本政府聽從荷蘭醫生博杜恩的建議才改為公園，若當初沒有博杜恩，就沒有現在的上野公園，現在公園內還有一座博杜恩醫生的紀念銅像供人追思。

上野公園除了美麗四季景色，其實你還有很多活動能在上野體驗及發現喔！像是喜歡藝術的你，可以到上野森美術館、東京都美術館、東京國立博物館、國立科學博物館、國立西洋美術館，不定期地換展，讓你每次來都能有新的洗禮。倘若喜歡自然的你，可以選擇到上野動物園、舊岩崎庭園，感受特有物種帶給你的驚奇，及古式庭園的迷人魅力。如果喜愛日本神社的人，可以造訪創建於西元458年的湯島天滿宮、西元1625年的寬永寺，及西元1627年的東照宮，每間神寺都是歷史悠久，但居然還能被維護得如此完整，讓人不免升起一股敬畏。

再來如果是喜愛購物的你，那你絕對不能錯過阿美橫丁了。位於JR上野車站與御徒町車站之間鐵路高架橋周邊的「阿美橫丁（アメ横丁）」，二次世界大戰後，原為販賣美軍物資的黑市，現在則是匯集超過400多家商店，生鮮、精品、美食、雜貨、藥妝等一應俱全，有別於其他商業賣場，阿美橫丁依然保留了下町文化才有的平價奇趣鮮明色彩，非常適合喜歡挖寶的遊客慢慢逛、慢慢發掘！



根據日本國土交通省觀光廳訪日外國人消費動向調查結果，台灣人在日本消費品項裡，醫藥妝類及零食類皆為最大宗，而阿美橫丁商店街裡有各種不同品牌的藥妝店及零食販賣店，並且價格還是出了名的便宜。除此之外，在阿美橫丁裡有許多有特色的居酒屋，與以往在東京其他地方看到完整室內的居酒屋些許的不同，餐桌則是擺在外面屬於開放式的，搭配著來往的人潮邊吃飯喝酒，別有一番風味。

第四名：新宿、大久保（2016年為第四名）

如果你是每當踏足一個城市，總喜歡體驗看看白天與夜晚的城市風情的遊客，那新宿絕對是東京最適合玩到深夜的景點。在此白天你能感受到新宿車站人來人往的驚人景象，根據調查新宿車站一天的進出乘客高達270萬人次，不但是世界使用頻率最高的車站，2022年更被寫入金氏紀錄，這樣驚人的數據只要有到過新宿車站的旅人，一定完全可以見證。其實不只外國人，就連日本人初到新宿車站會迷路絕對是必經過程之一，但不用擔心的是，現在隨著觀光客的增加，部分站內會有派駐指引人員，在車站外於每週五、六、日也會有提供不同語言服務的道路指引志工，有需要的人也可以善加利用。

由於新宿剛好位於整個東京交通的中心樞紐，所以許多日本人要跟朋友碰面也會偏好約在新宿，因而造就了新宿什麼都有、什麼都賣、什麼都不奇怪，有春天賞櫻野餐的新宿御苑公園，還有環繞車站齊全的購物商圈、人氣電器連鎖店（Bic Camera、Yodobashi、Yamada）、知名百貨 (伊勢丹、高島屋、京王、丸井、NEWoMan新宿、LUMINE) 、大型購物商場（Lumine、Newoman、唐吉軻德) 以及紀伊國書店、世界堂文具、Alpen TOKYO運動用品專門店等。

到了晚上，可以免費登上東京都廳45層，欣賞宛若宇宙銀河般閃爍的東京夜景，萬家燈火層層包圍而來，絢麗壯觀的景象，讓人感到震撼無比。之後可前往拉麵激戰區大快朵頤。用完餐在不夜城之稱的歌舞伎町及新宿黃金街散步消食，在這有機會可以見識到白天西裝筆挺的上班族們，在幾杯黃湯下肚後的有趣反差模樣，也算值得一見日本文化風景，紫醉金迷的招牌及林立的居酒屋 ，當然也是要讓你來個不醉不歸 。

另外，緊鄰新宿車站的大久保車站，喜愛韓國文化的你，不妨也可以利用晚上的時間到此一遊喔！在東京有韓國城稱號的大久保，一出站就可以看到滿滿的韓式料理餐廳，大部份餐廳的廚師皆為道地的韓國人，所以口味上保證道地，其他像是韓國的偶像周邊商品，以及美妝小物也都比台灣更加齊全，對喜愛日本又喜愛韓國的人可說是一大佳音啊！

第三名：澀谷（2016年排行榜外）

被稱為年輕人城市的澀谷，與新宿，池袋並列為東京三大副都心，最知名的就是「忠犬八公像」以及經常出現在各大連續劇以及電影中的「澀谷十字路口」，近年來在澀谷Hikarie（2012年）、SHIBUYA STREAM（2018年）、澀谷SCRAMBLE SQUARE（2019年）、澀谷FUKURAS（2019年）等大型商業設施陸續開幕，集結了眾多新銳品牌時裝店和高檔精品店，旅遊吸引力不斷提升，成為疫情後台灣遊客最愛前往的地區之一。

首次來到澀谷的遊客第一推薦當然是「澀谷十字路口」，短短2分鐘內竟高達3,000多人同時過馬路的景色，不但是日本國內數一數二的奇景，放眼各國也是無人能及，可謂是世界上第一繁忙的交叉路口。橫渡十字路口後就是「澀谷中心街」，兩側林立藥妝店、美食餐廳，早上有咖啡廳，入夜後有居酒屋，對於觀光客來說是一處可以長時間樂在其中的好去處。



對於想要拍張網美照，澀谷SCRAMBLE SQUARE的「SKY EDGE」則是可以將東京天際線踩在腳下的人氣景點，藍天白雲與高樓大廈相映成趣，如果夠幸運在空氣清澈且晴朗天氣更可以遠望富士山，在此簡單按下快門，就能將東京的非日常永遠留住！

第二名：東京車站、丸日內、日本橋（2016年排行榜外）

總面積為18萬2千平方公尺，每天搭車人數超過45萬人的東京車站共有28個月台，車站內的空間構造複雜宛若迷宮，第一次踏足的遊客要先做好可能迷路的準備。而分屬東西兩側的日本橋與丸之內，在欣賞明治時代的傳統建築的同時，也能驚嘆現代建築工藝的鬼斧神工。2012年丸之內側的東京車站丸之內驛舍花費500億日圓，經過五年整修工程後正式對外開放，車站標誌性的紅磚建築外觀與周邊鋼筋水泥玻璃帷幕建成的高樓大廈群的反差魅力，讓人感到特別療癒。



其實只要來過東京車站的台灣人一定都會感到一股熟悉感，那是因為台灣總統府與東京車站都是辰野式建築。而負責建造台灣總統府的建築師長野宇平治、建築工程負責人井手薰，都受負責東京車站的建築師辰野金吾的風格影響，這兩座風格相近的建築物也可以反映出近代史中，台灣與日本的獨特關係。

除了繁忙的交通，東京車站的「GRANSTA」、「八重洲地下街」網羅全日本最人氣的伴手禮品牌與美食，幾乎想要買什麼、吃什麼這裡都絕對找得到；喜愛日本動漫角色文化的遊客絕對不能錯過「東京站一番街」，像是吉伊卡哇、三麗鷗等都在此設有專門店；而想要趁著免稅挑選精品犒賞自己的話，推薦可以前往東京最大規模的百貨公司「大丸東京店」，若這些都還逛不夠的話，不妨可以繼續前往「丸之內大樓」、「新丸之內大樓」、「KITTE」、「丸之內紅磚廣場」，保證可以讓你看到眼花、逛到腳軟！

從東京車站步行約五分鐘就能抵達日本橋，自江戶時代起就是日本交通樞紐與文化經濟中心，由歌川廣重繪制的《東海道五十三次》就是以日本橋為起點，前往終點京都三條大橋途中的53個驛站風景的浮世繪大作。現在日本橋不但是東京非常重要的金融要區，更是購物、美食的熱門地帶，除了知名三越與高島屋百貨，小巷內更處處都是高官政要御用高級料亭，想要體驗日本上流社會生活，日本橋絕對是最佳選擇！

第一名：淺草（2016年為第一名）

果然不出所料的，台灣人最愛的還是充滿濃濃日本傳統氛圍的淺草了！來到淺草，首先必定要拜訪的就是淺草寺了。根據寺傳推算，淺草寺始於628年，是東京都內歷史最悠久的神寺，外觀還保存得非常完善，供奉的佛像為觀音，跟許多台灣人的信仰雷同而更能產生共鳴，其中掛在入口處有著雷門兩字的大紅燈籠，更是一個經典意象，每位到訪的旅客無不與之爭相留影。偷偷說每年五月份的「淺草三社祭」儀式，大紅燈籠都會折疊起來讓神轎通過，成為期間限定的特殊景象！

穿過雷門後連接到寶藏門的是名為仲見世的商店街，分佈在街的兩側，其中交錯的傳法院街，濃縮著江戶文化，販賣著許多日本特色的小物及特產，和凝聚著手工藝人心血的精美工藝品。和服店屋頂上的鼠小僧，各式各樣的瓦 捲簾門上的江戶八大名人等，也非常值得一看。沿途可見的人形燒，也是人氣不敗的伴手禮。緊接著到本殿參拜更能見識到絡繹不絕的人潮，參拜後一定都會順勢來抽個籤詩。



據說淺草寺的籤非常靈驗，100支籤中從大吉到凶共分成七種等級，傳說凶籤比率達30%，這點在日本神社寺廟中實屬罕見，不過即使抽到凶籤也別先急著難過，只要留意籤詩上的建議並將其綁在寺廟指定的地方，就能將壞運留下，好運帶回家。 為了讓更多海外遊客能夠體驗日本神籤的樂趣，現在網路上有很多專門解淺草籤詩的中文網站，馬上就能為你解惑，所以不懂日文也沒關係，下回來到淺草寺務必體驗看看！

再來在淺草寺的雷門前，不難發現穿著傳統服飾的帥氣人力車伕，如果想用更輕鬆的方式來參訪淺草周邊，選擇人力車不外乎是一個挺有趣的方式，行車當中，透過車伕的解說，讓你更了解真正的淺草。淺草區域裡的合羽橋道具街，是一條具有百年以上歷史的商店街，約800公尺長的街上經營各種和洋中式的餐具、漆器、設備、包裝用品及實物模型等約170多家店舖，優惠的批發價格等著你來挖寶，如果你對餐飲很有興趣的人，也千萬不要錯過這個隱藏版景點！

不知道要去哪的時候，跟著台灣人的腳步玩東京吧～

如果你打算下趟東京之旅給自己一點挑戰，稍微跨出跟團的舒適圈，享受自由行的美好旅遊時光，那麼以上介紹的這五大景點對於大家來說，就是一個很值得參考的指標，因為大部分的台灣遊客都幫你去過，不論是交通、治安或是美食購物都是滿意度破表，對於想自由行又怕麻煩、怕踩雷的懶人來說，有了這份清單就能快速搞定行程規劃與景點啦！

參考資料：東京都産業労働局

▼你還會有興趣

▶【2025最新版】台灣人都愛去這裡？從台灣住宿客排行榜，看最受歡迎的日本旅遊地點！