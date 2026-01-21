大罷免讓台積電佈局全球？沈伯洋：不然會每天被叫到立法院問話

立法院今（21）日審查總統賴清德彈劾案，民進黨立委沈伯洋發言時指出，如今的立法院想要成為「超級機關」，他更表示，如果2024年、2025年沒有那麼多人站出來，台積電現在會每天被叫過來立法院問話，還有辦法布局全球嗎？此番言論立即引發熱議。

沈伯洋表示，藍白不滿台積電表現太好，原因包括股價大漲、關稅談判表現出色，以及在面對行政院時受到反抗，所以要把總統叫來問話、受審。他提到，現在明明是預算會期，預算會期應該做的事情不是審預算嗎？但總預算從去年8月躺到現在，審都不審。

沈伯洋強調，台灣之所以能夠站在這裡，經歷過很多崎嶇的道路，每一次民眾站出來會抗議，都是因為國會的濫權，每一次的群眾站出來才會有現在的台灣，「大家仔細想一想，2024年如果沒有那麼多人站出來（青鳥行動），2025年如果沒有民眾站出來（大罷免），台積電現在會每天被叫過來立法院問話，還有辦法再布局全球嗎？我們的關稅有辦法談到現在這個程度嗎？」

對於沈伯洋的發言，臉書粉專「政知局」在影片下方留言酸，「若沒有被抓包，紅雄爸爸對岸布局18年。」政知局在內文中也指出，沈伯洋曾指導過研究大麻除罪化，「妄想症+失智胡言亂語也很合理吧？」

