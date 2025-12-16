看不下去！政院不副署財劃法 林濁水警告民進黨「舊傷」未癒：當家又加碼對立

行政院長卓榮泰不副署藍白再修正版《財劃法》，創下法案不副署的憲政首例。總統賴清德昨（15）日深夜發表談話，批判在野黨獨裁，立法院朝野攻防仍持續。對此，前民進黨立委林濁水直言，不副署固然超威，但本質上是當家又加碼對立，逼升惡意螺旋，肯定對自己也不好。

卓榮泰昨（15）日召開記者會宣布，對立法院11月14日三讀通過的再修版《財劃法》決定不予副署。他強調，面對行政、立法僵局，憲法法庭應判決兩院爭議，但因立法院修法不合理、拉高議決門檻、又多次杯葛，導致憲法法庭無法運作，因此，不副署法案是政院窮極憲政救濟可能後的最後手段。

外界批評行政院不副署三讀法案違憲、獨裁，卓榮泰強調，機關做決定後沒有救濟或制衡手段，才是真正的獨裁；現況反而是行政院不斷被削弱、立院獨大。他指出，副署權是《憲法》賦予的救濟機制，後續立院可對閣揆提不信任投票、有制衡機制，因此不副署作為合憲。

行政院長卓榮泰強調，機關做決定後沒有救濟或制衡手段，才是真正的獨裁。

大罷免傷重仍未恢復 林濁水嘆：當家又加碼對立

針對「不副署是行政院的合法權力」一說，林濁水今（16）日在臉書表示，根本是「合憲權力」，只是憲法清楚規定是用來制衡總統的，沒提到卻可以用來制衡國會。

「國會惡搞，行政院依惡法行政，國家遭大殃。」林濁水直言，選擇擇性執法固然「不對」，但是無奈之下，總以比用不副署之名行比美國總統否決權還威的「超級否決」之實和讓國家遭大殃都好得多。

林濁水認為，不副署固然超威，但本質上是當家又加碼對立，逼升惡意螺旋，肯定對自己也不好，稍不謹慎，大罷免殷鑑不遠。他提到，精準罷免傅崐萁們本來一直獲選區選民支持，一得意忘形升高為殺無赦的大罷免，結果是被多數民意痛擊，至今傷重仍未恢復。

