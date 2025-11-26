東京VS.大阪同在日本卻很不一樣？盤點6項差異
日本雖然幅員面積並不算太大，但每個地區都有各自獨特的文化，甚至就連天氣都會因地區而異。一般大多會將日本劃分為關東及關西兩個區塊，一個是以日本政治與經濟的東京為中心，另一個則是包含大阪及古都京都的關西。
雖說這兩個地區僅一線之隔，卻從語彙、食物、禮儀等日常生活上就有許多差異，甚至不難聽見「東京人不意外」、「關西人就是這樣」之類飽含刻板印象的爭吵。但對外國遊客來說這兩個地方有什麼不同呢？今天要來介紹關東與關西兩地區的差異以及外國人須注意的小地方，一起來看看是不是真的如你所想的那樣吧！
人：守序有禮的關東VS.直接大方的關西
關於兩地的差異最常見的就是關於當地人的刻板印象。由於東京這座大都市的居民大多都並非東京出身，而是懷抱著自身家鄉的文化及習俗，離鄉背井地隻身一人在東京打拼，因此他們大多不會和鄰居深交、不會擅闖自己不熟悉的領域，就算碰上人擠人的公共場合也會盡可能地保持彬彬有禮，這也是為何許多人都會認為關東人冷漠不易親近。
相反地關西給人的形象大多都是比較坦率開放且直接，一般都會認為關西人就算與陌生人交談也十分坦承不生疏，在大阪搭乘電車時還有可能會遇到好心的老婆婆因為看你是外國人而熱心地送你橘子及點心吃。此外日本著名的搞笑相聲「吉本新喜劇（よしもと新喜劇）」就是在此地方所誕生，主要以生活中的茶餘飯後話題與鬧劇為主題，由於內容相當貼近大阪人的生長環境，因此大阪人甚至能將劇中負責耍白癡和負責吐槽的丑角融入在生活中。這些喜劇相聲並不只是逗親友開心，而是希望包含陌生人、身邊所有人都能因此而開懷嶄露笑顏，笑容更是拉近人與人最快也最有效的方式，所以關西大阪人才總是給人親切無比的感覺。
雖然坦率大方讓關西給人格外地溫暖有人情味，但有時候這種坦率也會令關東地區的人有些反感。最好的例子就是關於錢了，常有人說看見關西人到了其他地區的商店也依然會大聲地用關西腔嫌東西太貴、殺價等，但在東京這種行為是相當失禮且粗俗的，對於時髦且脫俗的關東人來說完全無法想像同是日本人怎麼會做出這種行為。
穿著品味：時髦的關東VS.華艷的關西
在穿著打扮方面據說關東關西也有著明顯的不同。在關東的時尚大多都是清新不落俗套的風格，而至今依然有許多人持有「關西人的穿著總是會有各種浮誇、繽紛的色彩及動物紋」的刻板印象。說到底穿衣風格都是個人喜好，並非哪個地方的人就一定會穿得如此。不過現代對於「大阪歐巴桑」的印象不外乎就是豹紋之類的看起來很浮誇、昂貴的華麗服飾，雖然在大阪一定也有穿得很清新簡單的歐巴桑，但光是走在大阪常看見店家出現豹紋圖樣的服裝這一點來看，目前這個印象似乎也很難擺脫了。
手扶梯：關東靠左VS.關西靠右
在關東，手扶梯是「站左走右」
手扶梯大概是關東跟關西最明顯且文明的差異了。關於手扶梯究竟要在站哪這個問題其實沒有硬性規定，全球也沒有統一標準，許多大城市會和開車、走路時主要走左側還是右側來決定手扶梯站的位置。但在關東大部分都是站在左邊、走右邊，但在關西則相反－站在右邊、走左邊。據說是因為1970年大阪世博會的時候大阪提倡手扶梯站在右側，沒想到沿用至今造成這關東關西地方差異。
但在關西則是「站右走左」
計程車：色彩繽紛的關東VS.統一齊黑的關西
關東和關西就連計程車的顏色都不一樣。關東地區的計程車顏色，常見的有黃、橙、白、黑等等，看該車是屬於哪一間計程車公司來決定車身顏色。東京的四大計程車公司「大和自動車交通株式會社」、「日本交通」、「帝都自動車交通」及「国際自動車株式会社」的計程車都是黃色，「Checker Cab（チェッカーキャブ）」的是橙色，「東京都個人タクシー協同組合」的則是白色，黑色則是部分豪華車型或是某些公司為了讓整體質感提升而使用的顏色。
不過無論顏色為何，基本價格都是一樣的。而為了2020年奧運及殘障奧運，東京有許多計程車業者推出了以日本傳統色－靛藍色為主視覺的計程車。
另一方面關西的計程車大部分都是黑色的，可能是因為黑色的車身看起來給人格外高尚尊貴的感覺，與計程車「接駁服務」的尊榮理念不謀而合。但這終究只是一個推測，關於關西計程車顏色統一為黑色的理由目前尚不得而知。
一件事兩種詞①：關東的「年生」VS.關西的「回生」
地區方言最有趣的地方就是同一件事情常會有不同的說法，讓同一個國家的人即使都講同一語言也可能有所隔閡。例如日本人在就學時期會按照就讀年級稱為「○年生」，例如小學一年級生就是「小学校一年生」，一般「年生」這個詞是可以一直從用到國小、國中、高中一直用到大學，但是在關西地方的大學生是不會叫「○年生」的，而是會叫「○回生」，例如大學四年級的學生就是「大学4回生」。這個稱呼背後的原因目前還沒有一個定論，有一說法是因為著名的京都大學先開始使用了這個詞彙稱呼大學生，之後便傳至該地區的其它大學去。如今全日本也只有關西地區能聽得到這種大學生的年級說法了。
一件事兩種詞②：關東的「マック（makku）」VS.關西的「マクド（makudo）」
全球知名的速食連鎖店麥當勞McDonald在關東和關西地區的簡稱也不一樣，關東地區的年輕人講麥當勞會說「マック（makku）」，關西則是會講作「マクド（makudo）」。雖然僅僅多了一個音節，但就有關東人聽到關西人這麼稱呼便吐槽既然都是簡稱了怎麼不乾脆一點省到底呢。
關東關西究竟以哪裡為界線？
看完以上差異想必很多人內心都有個疑問，那就是關東跟關西究竟以哪裡為界？這其實並沒有一個固定界線，可能會因每個人的認知、文化或是地理位置而有所差異，最常見的就是以德川家康一統天下之戰役「關原之戰」的發生地點岐阜縣關原鎮為界線，但其實在周遭也有許多地方主動跳出來表示自己這裡就是關東和關西的交界處，因此究竟關東和關西的交界為何處恐怕每個人心中都有不同的答案呢。
無論是擁有東京首都圈的關東，還是大阪、京都等觀光重鎮所在的關西，都是令各國旅人為之瘋狂的魅力都市，其中更包含了許多連日本在地人都感到不可思議的神奇地方差異。下次前往日本遊玩時不妨也來探索、挖掘這些讓人為之稱奇的東西不同之處吧！
