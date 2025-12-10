撰文／Chou小喵 圖片／Chou小喵

哈囉大家好～我是Chou小喵，是一名斜槓青年，有展場Showgirl、主持、直播主、JKF女郎、平面設計師等身份，所以大家都有可能在商演展場或是直播上遇見我喔！

多才多藝的小喵在忙碌之餘，盡享《楓之谷R：經典新定義》的全新樂趣

從小就一直喜歡玩遊戲的我，玩過的遊戲可不少，玩過楓之谷、爆爆王、跑跑卡丁車、唯舞獨尊、世紀帝國、英雄聯盟，手遊也少不了PUBG吃雞、傳說對決等等，說不定我們曾經一起組隊打過副本或是你在對面打過我哦～哈哈！

廣告 廣告

多才多藝的小喵在忙碌之餘，盡享《楓之谷R：經典新定義》的全新樂趣

因為喜歡玩遊戲，各式遊戲都不會放過，從PC遊戲到手機遊戲甚至Switch、PS小喵我都曾瘋過～回想起一有空就上線玩遊戲從天黑打到天亮、CALL隊友組隊練等的時光真是熱血，也充滿青春的回憶呀！

多才多藝的小喵在忙碌之餘，盡享《楓之谷R：經典新定義》的全新樂趣

現在工作忙碌，比較沒辦法這樣玩，還好還是有手遊，小喵我在工作、坐車、吃飯、睡覺空檔時間就能小玩一下過過癮！可是身為愛拍照的女孩子，手機空間永遠都不夠用，照片影片都塞不下了怎麼下載遊戲呢？人生好難～

多才多藝的小喵在忙碌之餘，盡享《楓之谷R：經典新定義》的全新樂趣

最近宅在家裡的時間比較多一些，剛好前陣子有朋友推薦我「Yahoo奇摩遊戲Y5」，上面都是網頁版的遊戲，各種風格都有，不怕找不到自己喜歡的遊戲，而且不用一個個下載下來佔用手機容量，只要點進網頁找到你喜歡的遊戲，直接登入帳號按PLAY！就可以開始玩了，不用擔心會像金魚腦的小喵一樣忘記密碼啦，是不是超級方便～而且還會幫你自動儲存遊戲進度，超級貼心的啦！不怕玩到一半又要重新破關。

多才多藝的小喵在忙碌之餘，盡享《楓之谷R：經典新定義》的全新樂趣

手機如果覺得螢幕太小太久覺得累了，玩起來不夠過癮還可以選擇用平板及電腦登入繼續遊玩呢！坐著玩躺著玩，想怎麼玩遊戲都可以，遊戲關卡無縫接軌超級讚的啦～

多才多藝的小喵在忙碌之餘，盡享《楓之谷R：經典新定義》的全新樂趣

這次在「Y5」找到了一個充滿小喵小時候回憶的遊戲，那就是《楓之谷R》，一打開眼淚都要流下來了～這個角色、這些怪物、這些地圖、還有背景音樂都是滿滿的回憶呢！就是這個味道沒有錯～～

多才多藝的小喵在忙碌之餘，盡享《楓之谷R：經典新定義》的全新樂趣

Y5平台上《楓之谷R：經典新定義》，一樣保留了楓之谷的多種職業角色選擇，從小都選擇法師的我，這次一樣毫不猶豫選擇了同樣的職業，想當年小喵在正服練過主教、烈焰巫師呢～以前還都要卡50等在怪物擂台蒐集項鍊呢！記得要放木馬加速哦XD

多才多藝的小喵在忙碌之餘，盡享《楓之谷R：經典新定義》的全新樂趣

遊戲操作介面簡單直覺，手指滑動就能控制角色移動，點擊可以直接上下繩子，靠近怪物就能自動打怪、自動撿取道具！還有ㄧ鍵升級裝備、技能，超級方便的啦！

還有還有可以選擇「鬥燃角色」直接增加經驗倍率、現在加入還可以領取各種虛擬寶物、超級禮包，輕鬆就能重回楓之島的懷抱。

多才多藝的小喵在忙碌之餘，盡享《楓之谷R：經典新定義》的全新樂趣

噢～我來了！！

搞不好在遊戲中跟你們配對的就是我呢～嘿嘿

想看看小喵平常的日常可以到我的Instagram、Facebook粉絲團找我哦！

也歡迎大家推薦優質的遊戲給我～

Chou小喵

IG：https://www.instagram.com/_____1.7

粉專：https://www.facebook.com/mew.chou.mew/

YAHOO奇摩遊戲Y5平台省下載 YAHOO奇摩帳號登入直接玩

最棒的是運用YAHOO奇摩遊戲Y5平台，省去下載遊戲的時間，用YAHOO奇摩帳號登入就可以直接玩，這是YAHOO奇摩遊戲在台灣最新推出的「HTML5遊戲平台」，在技術上與「異軍互動娛樂」合作，在支付部分將使用「遊戲橘子」的「GASH」，玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲，不必再像以前等待下載遊戲的時間並佔用手機空間，只要有YAHOO奇摩帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式絕對讓人愛不釋手！

YAHOO奇摩遊戲Y5首頁：https://yahoo.wakool.net/

遊戲名稱：《楓之谷R：經典新定義》

「楓之谷R：經典新定義」是一款動作類RPG放置遊戲，在遊戲中，玩家會扮演遊戲設定的冒險者角色完成遊戲中的劇情或者任務；同時「楓之谷R：經典新定義」還具有策略性的戰鬥系統，玩家既可以選擇自動戰鬥，在自動戰鬥期間無需玩家進行操作就能完成挑戰，也可以選擇手動進行戰鬥，與副本中的考驗進行策略上的較量。

遊戲網址：https://yahoo.wakool.net/game/info/2000000310