女兒與媽媽的私人空間，好美~ 奶茶色與圓弧語彙創造出流暢動線、美型收納、兼顧風水的現代優雅宅
編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 采舍空間設計
小編帶你看好宅
室內19坪的新成屋，是女兒與媽媽的專屬空間，設計師深入了解屋主需求，為求小宅空間發揮到淋漓盡致，將沙發與床頭轉向，創造流暢動線、餐廳專屬空間與海量收納，精選屋主喜愛的色調與多元材質搭配，讓空間於細節之處散發迷人的風采，宛如美麗女屋主般的高雅氣質。
進家門就看到一道圓弧又時髦的玄關屏風，結合金屬、玻璃與粉嫩木格柵，若隱若現相當唯美，左邊懸浮櫃體也能收整鞋子，平台展示屋主收藏，玄關屏風除了界定場域，也巧妙化解穿堂煞的風水忌諱。
公領域以奶茶色為基底，搭襯白色及灰色、異材質與家具軟裝，塑造視覺層次與優雅精緻感。客廳利用沙發轉向，取得更順暢的動線，也讓餐廳有專屬空間，視野更開闊，電視牆整合次臥門，視覺俐落延伸，走道旁的畸零角落設置電器櫃，坪效超放大。壁燈與走道旁的燈帶，塑造吸睛的居家亮點，彰顯每一個角落的完美細節。
床頭延續奶茶色鋪陳，佐以灰色格柵及金屬線條，堆疊出獨特的氛圍，床頭轉向空間運用更完善，樑下改以大面連續衣櫃及化妝台緩解風水問題，滿足衣物收納需求。次臥孝親房特殊漆牆面與訂製系統板，讓床頭牆、書桌、化妝台一體成形，天花樑柱以斜角設計修飾，床架下方強化收納，機能十足。
小編的最愛
家具軟件挑選方面，餐桌、茶几、沙發皆有金屬光澤，流露低奢質感，閒暇之餘，彈著動人的曲子，母女倆的生活好愜意。
采舍空間設計／楊詩韻
地址：桃園市桃園區文中一路202之1號1F
電話：03-2289089
Email：service@camper-sd.com
網站：http://www.camper-sd.com
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
其他人也在看
30年起家厝大翻修 新舊融合的回憶｜新古典
屋主已在此住了三十年，但隨著小朋友年紀增長，有了自己的想法與需求，原先的設計已漸漸不敷使用，因此他們決定請廣延空間設計重新裝修，企盼設計師能在保留舊有物件同時注入嶄新思維，創造符合全家人所需的理想環境，而設計師也不負所托，以一家人的生活脈絡為主軸，將新舊元素完美交融，輔以女主人鍾愛的新古典元素，創造舒心自在的高雅寓所，陪伴他們續寫美好記憶。幸福空間 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
打造夢幻廚房 勾勒美式溫馨生活感│40坪
日本知名作家吉本芭娜娜曾道，廚房大概是全世界她最喜歡的地方；此言絕非空穴來風，一座教人夢寐以求的廚房，傳承專屬個人的味覺記憶，以及不慍不火的深摯款待。擅長美好生活實踐的郭沛沛設計師亦是廚房擁護者之一，縱使工作再忙碌仍堅持每日親自為家人下廚，遂對於廚房規劃毫不馬虎，從設備、動線到Know-how等細節面面俱到，兼顧美感與實用性。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 1
雅緻輕暖筆韻 敘寫柔潤暖白光景|混搭風|55坪
設計賦予空間的不僅止於形態上的美感，更是一種與生活對話，雲方室內設計潘仕敏設計師透過線條、光影與材質的交織，將機能與美感完美融合，這是設計師與屋主的第三次合作，屋主特別重視收納需求，本案以新義式風格定調，每個角落經由設計師精心擘劃，為屋主創造一個既能滿足生活需求，又能品味細膩氛圍的居所。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 1
陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性 新戲爆紅「疑暗酸前夫」
男星陳曉去年2月與陳妍希一同發布離婚聲明，證實8年婚斷，消息震驚兩岸娛樂圈。近來陳妍希在《狙擊蝴蝶》合作小19歲男星周柯宇再度翻紅，陳曉與陳妍希的離婚傳言也再度被挖出，盛傳陳曉當時離婚心意十分堅決，寧願放棄2.5億人民幣（約11億元新台幣）也要離，而陳妍希也曾說過對陳曉第一印象是「沒定性」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 5
黃國昌今早簽辭職書了！曝柯文哲曾勸留立院
[NOWnews今日新聞]民眾黨立委「兩年條款」的期限將至，8席不分區立委將在今年2月全面換血，不過，長期推動代理孕母解禁修法的白委陳昭姿，相關法案至今仍卡關，引發外界關注是否會影響兩年條款的執行。對...今日新聞NOWNEWS ・ 59 分鐘前 ・ 89
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 273
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 81
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 13
兩岸若開戰 謝長廷警告「中國這一省」首當其衝：習近平怎麼忍心把這變戰場
日本首相高市早苗先前發表「台灣有事論」，引起中國強烈反彈，使得中日和兩岸關係陷入高度緊張。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，中國的打壓反而使得高市早苗支持率高漲，中國種種行徑已使得中國人民失去尊嚴。此外，謝長廷提到，兩岸應建立不破壞現狀的共同價值，若中國一直要改變現狀，在世界上就是一個破壞和平的國家。 謝長廷認為，高市早苗......風傳媒 ・ 13 小時前 ・ 500
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 1 天前 ・ 28
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 55
美軍空襲委內瑞拉！川普點名「這2國」：最好小心點
國際中心／李明融報導美國總統川普（Donald Trump）3日發文證實，美國成功對委內瑞拉發動大規模打擊，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，兩人已被押回美國接受司法審判。川普在記者會接著警告哥倫比亞總統「最好小心點」，另外也暗指古巴可能也會面臨美方更強的施壓。民視 ・ 1 天前 ・ 80
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 5
還有台灣人幫馬杜洛說話！他曝「委內瑞拉才剛嗆台1事」：哪個筋不對？
1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro），據知情人士透露，馬杜洛及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕，遭美軍押送美國候審。然而馬杜洛被抓後，仍有台灣人在幫他說話，政治工作者周軒就提到，委內瑞拉此前才剛批評美國對台軍售。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 82
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 180
阿扁砲轟卓榮泰「驚人內幕」曝！媒體人：他在測試賴清德
保外就醫10年的前總統陳水扁日前預告4日將播出電視新節目，未料4日一早他在臉書自曝被矯正署長告知，新節目遭行政院長卓榮泰下令禁播，否則要抓他「回籠」。對此，有媒體人在其粉專「文翔政論」中解析為何陳水扁只拿卓榮泰開刀，因為阿扁看得很清楚，扁在測試總統賴清德眼裡還有沒有他，也在探這命令背後的真正主使者。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 83
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 193
馬杜洛去年嗆川普「來抓我啊懦夫」 白宮PO片：你現在該懂了
即時中心／徐子為、魏熙芸報導美國總統川普在台灣時間3日下令對委內瑞拉發動空襲，並成功逮捕總統馬杜洛及其夫人，並將兩人遣送美國接受審判。不僅馬杜洛被押解抵紐約被上銬畫面曝光，白宮以及川普稍早也釋出一段影片，是馬杜洛在去年8月對美國叫囂「有種來抓他」的談話，如今卻一語成讖。民視 ・ 15 小時前 ・ 86
停在停車格竟被罰？車主慘吞1200元罰單「1原因」全傻眼 停管處回應了
不少車主以為車子停進路邊停車格就沒問題，沒想到一個小細節就可能讓荷包失血。一名車主近日將車停在台北市信義區的路邊停車格，事後卻收到警方罰單，違規原因竟是「停車方式不依規定」，讓他忍不住苦笑：「看來我的駕照是用雞腿換的。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 189