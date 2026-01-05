女兒與媽媽的私人空間，好美~ 奶茶色與圓弧語彙創造出流暢動線、美型收納、兼顧風水的現代優雅宅

編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 采舍空間設計

室內19坪的新成屋，是女兒與媽媽的專屬空間，設計師深入了解屋主需求，為求小宅空間發揮到淋漓盡致，將沙發與床頭轉向，創造流暢動線、餐廳專屬空間與海量收納，精選屋主喜愛的色調與多元材質搭配，讓空間於細節之處散發迷人的風采，宛如美麗女屋主般的高雅氣質。



進家門就看到一道圓弧又時髦的玄關屏風，結合金屬、玻璃與粉嫩木格柵，若隱若現相當唯美，左邊懸浮櫃體也能收整鞋子，平台展示屋主收藏，玄關屏風除了界定場域，也巧妙化解穿堂煞的風水忌諱。

公領域以奶茶色為基底，搭襯白色及灰色、異材質與家具軟裝，塑造視覺層次與優雅精緻感。客廳利用沙發轉向，取得更順暢的動線，也讓餐廳有專屬空間，視野更開闊，電視牆整合次臥門，視覺俐落延伸，走道旁的畸零角落設置電器櫃，坪效超放大。壁燈與走道旁的燈帶，塑造吸睛的居家亮點，彰顯每一個角落的完美細節。



床頭延續奶茶色鋪陳，佐以灰色格柵及金屬線條，堆疊出獨特的氛圍，床頭轉向空間運用更完善，樑下改以大面連續衣櫃及化妝台緩解風水問題，滿足衣物收納需求。次臥孝親房特殊漆牆面與訂製系統板，讓床頭牆、書桌、化妝台一體成形，天花樑柱以斜角設計修飾，床架下方強化收納，機能十足。



家具軟件挑選方面，餐桌、茶几、沙發皆有金屬光澤，流露低奢質感，閒暇之餘，彈著動人的曲子，母女倆的生活好愜意。

