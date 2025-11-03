女性心肌梗塞不一定會胸痛 別輕忽「這些症狀」
胸口一緊、胸悶、胸痛，許多人會警覺可能是心肌梗塞，而女性如果只是出現腹痛、疲勞、心悸或肩膀疼痛等症狀，即使沒有胸痛也別輕忽，因為很可能是心肌梗塞發作。在同樣有肥胖、糖尿病、抽菸等危險因子的影響下，女性得到心血管疾病的風險都比男性高。一旦得到心血管疾病，1年後的死亡率更高出男性1倍。
52歲許小姐沒有高血壓、糖尿病，僅有甲狀腺癌病史。一天晚上，做完瑜珈後她感到輕微胸悶不適，但不久後症狀自行緩解，只是微微肩頸痠痛，也就不以為意；到了隔天早上，全身無力、倦怠、冒冷汗、噁心、肩膀麻等症狀再度襲來，「其實沒有明顯胸悶，就是一直吸不到氣，要很用力吸氣。」
因為本身是護理人員，許小姐高度警覺，趕緊就醫，剛到急診時意識清楚，心跳血壓都穩定，但心電圖檢查顯示急性心肌梗塞，還來不及進到心導管手術室就突發致命性心律不整，緊急電擊後才恢復穩定心跳，之後在血管放支架，打通血管救回一命。事後她回想，雖然健檢一切正常，但父母都在50多歲時發生心肌梗塞，其實自己也是高危險族群。
女性暈眩、腹痛、疲勞、肩頸痛 可能是心肌梗塞發作
國人10大死因第2位就是心血管疾病，比起癌症，女性罹患心臟病的死亡率是乳癌的5倍、更是卵巢癌和子宮頸癌的17倍。過去談到心肌梗塞，許多人的印象停留在男性發生率較高、會出現胸痛等典型症狀，卻輕忽女性心肌梗塞時不一定會出現典型症狀，導致女性發生心肌梗塞時可能延誤診治，治療後的效果較男性來的差，死亡率也更高。
臺北榮民總醫院健康管理中心主任呂信邦指出，心肌梗塞發作時最常見的症狀確實是胸痛，也可能出現呼吸急促、噁心嘔吐、下巴或頸部、背部疼痛等，但有時女性的症狀沒有那麼典型，可能會以暈眩、消化不良、腹痛、或疲勞等症狀表現，甚至誤以為只是壓力大、情緒起伏引起，而忽視未就醫。
根據統計發現，女性愈年輕，心肌梗塞發作時愈不會胸痛，也因為女性沒有胸痛的症狀，可能導致延遲診斷治療，甚至影響到治療效果和死亡率。國外研究便發現，過去30年來，心肌梗塞患者無論是住院死亡率、經過治療1個月到1年後的死亡率都顯著下降，但女性患者的死亡率仍舊比男性高。
國內過去也曾統計，心肌梗塞患者從出現症狀到求診，平均時間是3小時38.5分鐘，但女性心肌梗塞患者平均要4小時8分鐘才就醫，整整多出半小時，都可能延誤救治黃金時間，影響治療效果。
女性肥胖、三高、抽菸 患心血管疾病風險更高
同樣帶有心血管疾病的危險因子，女性得到心血管疾病的風險也比男性來的高。呂信邦說，除了心血管疾病女性患者平均年紀比男性大，其他包括患有憂鬱症、高血壓、糖尿病、肥胖、慢性腎病及抽菸的女性等，得到心血管疾病的機率都比男性高，而且愈年輕、如50歲以下女性、如果有上述危險因子，風險又會再增加。
除了傳統危險因子，呂信邦和台北榮民總醫院結構性心臟科主任陳嬰華均提醒，女性還有幾個特有的危險因素要注意：
‧ 多囊性卵巢症候群
‧ 早發性停經：提前停經會增加4.5倍心肌梗塞風險
‧ 懷孕併發症：包括妊娠糖尿病、妊娠高血壓、妊娠毒血症和子癲前症等
‧ 自體性免疫疾病：例如紅斑性狼瘡會增加3倍的心肌梗塞風險，患有類風溼性關節炎也會提高心肌梗塞風險
‧ 癌症治療
呂信邦表示，目前不清楚為何女性心血管疾病的症狀表現和男性有差異，但確實從臨床表現和統計發現存在性別差異，甚至一般認為女性在不同年齡尤其是停經後急性心肌梗塞的發病率驟增，可能意味著女性荷爾蒙具有保護作用，不過隨後又有臨床試驗發現補充荷爾蒙反而可能增加血栓機會，因此並不建議女性靠補充荷爾蒙降低罹患心血管疾病風險。
他建議，女性可以多留意察覺自身症狀，不一定是胸悶，只要出現疑似症狀就要懷疑可能是心肌梗塞，提高警覺；陳嬰華也提醒，如果出現3個以上症狀，建議盡快就醫。同時，女性也要更注意自身健康、養成良好生活習慣和作息，降低危險因子上身，才能遠離心血管疾病。
