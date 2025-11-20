台灣也能滑雪、玩雪！6大雪樂園/滑雪體驗/滑雪學校一篇掌握 今年冬天不出國也能追雪趣｜問Yahoo就對了

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

（圖片來源：KKday、Klook）

冬天到來，每年12月到3月正值滑雪季，現在不只出國才能感受雪白世界的魅力，待在台灣也能盡情享受追雪樂趣。從室內雪樂園、滑雪體驗到專業滑雪學校，一應俱全，既能感受各種玩雪情境，也能安全練好基本功。特別適合沒時間出國追雪、想帶孩子輕鬆玩雪，或是對滑雪有興趣的新手先試身手。到底這些秘密景點在哪？看下去你就知道！同場加映日韓熱門雪場與行程，就連便宜機票、行李清單都列好了，動動手指就能一秒下訂，無論是出國或待在台灣，這個冬天都能玩得超盡興！

❄️台灣也能玩雪？免出國來這裡就對了！

小叮噹、尚順育樂、飄雪樂園...大人小孩一起放電

懶得出國也想玩雪嗎？小編不藏私推薦兩個台灣在地的「雪樂園」，快揪親友一起沉浸在銀白世界吧！

廣告 廣告

👉新竹小叮噹科學主題樂園｜滑雪課程（含預約）＆入場門票＆餐飲抵用券

新竹小叮噹科學主題樂園，擁有全台第一座總面積達750坪的超大滑雪場，提供Ski雙板、 Snowboard雙板兩種滑雪教學，最小7歲以上就可報名參加，不僅能在零下10°C的雪白世界裡體驗滑雪樂趣，也是出國滑雪前的最佳練兵場地！

原價$760↘特價$329起👉點此去購票

👉苗栗｜尚順育樂｜熱雪天堂兒童滑雪樂園門票

這裡有獨家專利研發的「HotSnow」仿雪材質，塑造與雪地極相似的「常溫滑雪樂園」，加上各種滑道、滑具，可以體驗滑雪圈及雪盆的刺激快感，也可以在玩雪區滿足堆雪人的願望，重點是，不用穿外套！

原價$300起↘特價$260起👉點此去購票

👉高雄｜滑雪學校飄雪樂園門票｜即買即用

高雄Ski School滑雪學校飄雪樂園，斥資千萬引進國外核心技術，創造零下低溫環境，雪花從天而降，親身體驗「北海道」的粉雪！除了能在平地堆雪人、打雪仗外，還可以在雪坡上盡情滑雪橇，享受滑雪的樂趣。

限時88折起👉點此去購票

👉台北內湖｜Craftzy Sports Club滑雪模擬機體驗｜需線上預約

想要單純體驗滑雪的人，此處備有全台第一台 SkyTechSport 室內互動滑雪訓練模擬機，搭配7.3米曲面螢幕，提供沉浸式滑雪情境。零經驗的滑雪小白，可以在教練指導下，掌握入門技巧；進階滑手則能提升肌耐力和體力，為下一次追雪備戰。

室內滑雪$1,071起👉點此去預約

👉桃園｜TAI Snow台灣之新 滑冰運動世界門票｜原價$480起↘特價$300起

桃園第一座室內滑冰場，老少咸宜的滑冰體驗好去處，現場提供冰鞋、護具等租借，不必自備裝備，也能輕鬆開滑！若有興趣深入學習，此處也有開辦滑冰課程。

雙人套票加贈星巴克券👉點此去預約

👉嘉義滑雪學校 - 滑雪體驗課程

榮獲教育部體育署創新運動獎的嘉義滑雪學校，提供小班制教學，一位即可開班、兩位即包場，超適合初學者入門，在教練手把手教學下，快速建立正確知識。教學進度客製化，小自5歲以上，大到45歲以下皆可參加。

小班制教學、一人即開班👉點此去預約

⛷一天就能到 追雪去日韓就對了！

超人氣雪場、雪上樂園 新手老手飆出極速快感

距離近、機票便宜的日本、南韓，一日就能抵達，是不少台灣人的追雪首選，短攻、長住都適合，日本像是北海道、東京近郊、新瀉長野等地，都有知名雪場；而南韓的江原道、近畿道周遭也有許多雪場林立，就連較南邊的釜山附近，都有滑雪度假村可玩。

編輯精選線上平台超人氣的滑雪景點，每一個都是千人以上選購的熱門行程，無論是新手初入門，或是老司機腳癢了，這邊隨便選都不踩雷！就連不滑雪，只想賞雪、玩雪的，也有超豐富的一日行程可去。

初雪者天堂看這裡

隨團附贈中文滑雪教學的一日遊行程，最適合初次滑學的新手！不僅可大幅省下自己摸索的時間，也能確保自身與他人的安全，畢竟稍有掌握不慎，很容易發生碰撞意外，萬一受傷可就得不償失了。

👉[首爾出發] 韓國冬季滑雪體驗｜伊利希安江村滑雪場渡假村一日遊教授2小時

多套餐任選$1534起👉點此去預約

👉北海道滑雪｜札幌藤野Fu's雪場｜中文教學滑雪雙板一日遊｜6人成團

含雪具租借＋雪票👉點此去預約

👉首爾滑雪一日遊｜洪川大明維爾瓦第度假村冰雪王國 Snowyland &滑雪&交通

可加購私人滑雪教學👉點此去預約

滑雪老司機看這裡

有經驗的滑雪老手，最好選擇2-3日的票券或滑雪團，才能在豐富多元的雪道上盡情滑個夠！

👉大阪 / 京都出發｜琵琶湖山谷滑雪場 / 箱館山滑雪場｜1名保證出發

限時88折👉點此探訪銀白世界

👉日本新潟 越後湯澤 湯澤中里滑雪度假村 一日纜車券＆滑雪裝備＆服裝租借

限時64折👉點此去預約

👉首爾出發｜江原道 High One滑雪場｜滑雪二天 / 三天團｜初中級滑雪課程、隨團貼心攝影、三溫暖

多日遊滑好滑滿👉點此去預約

純玩雪的看這裡

還沒準備好挑戰滑雪，或是攜老扶幼的人，也有較為安全的玩雪方案！日韓兩國都有超人氣的雪上樂園，提供雪橇、雪地摩托車、雪上皮艇等不同玩法，親子同樂、朋友嗨玩都適合。

👉【含 1 人成團方案】北海道戲雪一日遊｜雪盆戲雪＆登別地獄谷＆洞爺湖＆支笏湖氷濤祭｜札幌出發

如夢似幻的冰雪世界👉點此去預約

👉仁川冬季限定團｜冰釣/Onemount冰雪樂園/玩雪橇/採摘草莓體驗/江華海邊度假村斜坡滑車/東幕海邊/朝陽紡織咖啡店一天團

冬季10%優惠！👉點此去預約

（圖取自KKday網站）

✈️沒搶到早鳥優惠？便宜機票這裡買就對了！

日本東京單程最低免3300、飛首爾來回$7000有找

臨時起意想出國，卻沒搶到早鳥機票優惠，只能看著別人的賞雪美照、望雪興嘆嗎？小編帶你一起挖出超值便宜機票，不管是嚮往日本東京、北海道的雪景，或是想衝一波南韓首爾，這裡通通都能搶！12月飛東京最便宜單程3500元有找，飛首爾單程最低不到3000元就有，趕快手刀下訂，以免夢想落空！

👉12月東京便宜機票｜自選航空、最低單程$3426起

便宜機位賣完不再有👉點此去搶購

👉12月首爾便宜機票｜自選航空、最低單程$2849起

便宜機位賣完不再有👉點此去搶購

👉限量優惠・桃園出發｜日本東京 5 天計劃機票｜酷航・1 人成行含行李

來回最低NT$ 6,888 起👉點此去搶購

👉桃園出發｜首爾/濟州/釜山/清州 3 ~ 6 天計畫機票｜易斯達．1人成行含行李

來回最低免$6千👉點此去搶購