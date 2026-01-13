1/14「寵物裝扮日」可愛+10000！超人裝、芭蕾舞裙...毛孩大變身萌爆了

幫寵物扮裝時，要注意散熱還有別讓毛孩誤吞飾品。圖片來源：Getty iamges

每年1月14日，是「寵物裝扮日」。本就十分可愛的動物們，在這天穿戴上各式服裝配件，更是萌力大爆發，讓人徹底融化！備受眾人喜愛的「寵物裝扮日」，是由美國寵物行為專家Colleen Paige於2009年所發起，她希望透過這個有趣的節日，增加飼主與毛小孩的互動，同時提高群眾對寵物的重視。

不過Colleen Paige也呼籲，若毛小孩不愛扮裝，千萬別勉強牠，避免本末倒置，壞了這個節日的美意。挑選寵物服飾時，也應留意避開鈕扣、亮片、拉鍊等裝飾，當心被寵物吃下肚。最後，注意服裝的鬆緊度，過度束縛可能讓貓狗們呼吸受阻，或因摩擦過度而使皮膚發炎。

除了在「寵物裝扮日」這天共襄盛舉，有些飼主習慣經常性為寵物裝扮或穿衣，獸醫師提醒，要時常觀察寵物的冷熱感受，像是長毛或多毛層的狗狗，須格外留意，若出現伸舌喘氣、呼吸急促等情況，有可能已中暑，需盡快脫下衣服散熱。此外，寵物服裝每天都要脫下來，觀察皮毛狀態，且1、2天就要換洗，避免出現皮膚病。

責任編輯：黃婉婷