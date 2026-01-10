引領時髦生活風範！融入精緻工藝細節，成就精品級美式風大宅！
編輯 黃紹婷｜圖片提供 陳嘉民建築空間設計
小編帶你看好宅
走進 60 坪的毛胚屋，設計師透過開放式設計和弧形天花板的連結，賦予遼闊大器的空間視野，同時也藉由鍍鈦金屬細節、燈光設計的交織，以及時尚新穎的工藝手法，完美打造出如同精品般的美式風大宅！
除了風格美學的營造外，設計師亦挹注了充裕的機能性，玄關區特別規劃衣帽間和洗手間，在日常的進出門時，能夠一次滿足收納和盥洗如廁使用。客廳區天花板如純白色的綢帶般，覆過橫亙的樑柱，一氣呵成地連貫後方的餐廚區，形塑自由開闊的居家視野。設計師透過開放式的展示區和璀麗的圓形燈飾定義出用餐區的範疇，亦成為公領域的藝術端景。
獨立的書房規劃於明亮的採光區，以淺灰色立面搭配木地板，挹注溫潤沉穩的氛圍調性，搭配單椅家具和整面書牆收納，給予舒適的辦公和閱讀機能。在私領域的規劃部分，設計師利用玻璃屏隔和適度的鏤空，營造輕盈通透的領域劃分，並分別給予更衣間和閱讀區的機能使用。
小編的最愛
設計師不但為 60 坪的居家安排豐富舒適的機能性，也將材質與工藝之美融入空間畫面之中，使漫遊於空間的每一步，皆能欣賞到如時尚精品般的生活風景。
陳嘉民建築空間設計／陳頡笙 / 蔡佩儒 / 郭珮淇
地址：高雄市鼓山區龍水二路13號9樓
電話：07-5867265
Email：morris3858266@yahoo.com.tw
網站：https://www.ageart.com.tw/
