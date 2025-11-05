從北到南的主持路上，Yoyo如何在《弒神傳》中重拾能量

撰文／Yoyo 圖片／Yoyo提供

大家好，我是「就是那個Yoyo」，各位好久不見囉！最近我的工作除了發展活動主持外，近期更進一步轉戰到帶貨直播上！上一秒在主持，回到家後休息一下就馬上安排直播的工作，每天都在挑戰不同的商品還有類型！

有可能你們會在各大平台上看到我在介紹不一樣的商品呢！

從服裝、3c、美妝保養、保健食品、糖果、餅乾全都賣起來，每一次接觸新的產品，都讓我充滿高度的挑戰感，當業績表現很好時，總讓我打從心底感到快樂跟成就感！

但除了固定的直播節目之外，其實Yoyo的主持工作常常從北到南到處都有，時常需要北中南各地四處的奔波。在我搭乘交通工具的冗長時光，最需要的就是一些能讓我在交通工具上能打發閒暇時間的一些小玩意兒。Yoyo我除了喜歡聽聽各國流行音樂讓自己不跟流行脫節以外，也特別喜歡看戲劇影集，不管是美劇、韓劇、日劇、陸劇、動漫等等....。

近期因為直播上總是需要和觀眾們聊天，內容總是需要是最新潮最流行的，絕不能沒跟上當下的時事內容！這也導致我在私下娛樂選擇遊戲上，也總是想要跟上最新的遊戲，這時Yahoo奇摩Y5遊戲平台就是最適合我的地方！在準備工作就序時總會有些空檔，這時候我就會開起Y5遊戲平台看看近期有沒有什麼新遊戲能吸引我目光！

這次看到最新的遊戲弒神傳，正好就是我喜歡的RPG類型遊戲！我自己很喜歡RPG的遊戲，可以一步一步養成自己喜歡的角色並且當角色有新的技能或是有新的服裝時，心中都會有種成就感，就如同我喜歡接受挑戰一樣！這次在遊戲中Yoyo扮演一名修仙者，在各位侍神的幫助下闖過各種關卡，並且可以通過挑戰BOSS、試煉獲取裝備，不斷提升自身實力，最終揭開上古的秘密，發掘世界的真相！遊戲風格唯美，又帶點神話氣息，在更換角色服裝時，發現遊戲的整體設計風格真的是會讓人愛不釋手，害我一不小心就多破了幾關！在Yoyo我工作忙碌之餘，點開弒神傳紓解一下工作壓力，解開任務時的成就感總是能讓我獲得滿滿的快樂！

當然對於Yahoo奇摩Y5平台，Yoyo一直以來覺得它最吸引我的部分，就是可以省去下載遊戲的時間，只要登入後直接按下Play就直接開玩，毫不浪費時間也完全不會佔用到你手機的容量！只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可以在平台上看到各式各樣、琳瑯滿目的遊戲讓你隨意挑選！超級方便！當然對於選擇障礙的朋友可能就會覺得有點困擾了啦（笑

近期還有更多關於我的日常生活會更新在Yoyo我的Instagram上方

快點一起來追蹤我吧！https://www.instagram.com/yo_yochuuu/

最棒的是運用YAHOO奇摩遊戲Y5平台，省去下載遊戲的時間，用YAHOO奇摩帳號登入就可以直接玩，這是YAHOO奇摩遊戲在台灣最新推出的「HTML5遊戲平台」，在技術上與「異軍互動娛樂」合作，在支付部分將使用「遊戲橘子」的「GASH」，玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲，不必再像以前等待下載遊戲的時間並佔用手機空間，只要有奇摩帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式絕對讓人愛不釋手！

YAHOO奇摩遊戲Y5首頁：https://yahoo.wakool.net/

遊戲名稱：《弒神傳》

《弒神傳》是一款2.5D修仙為背景的RPG網頁遊戲。遊戲中玩家將扮演一名修仙者，在各位侍神的幫助下闖過各種關卡，玩家可以通過挑戰BOSS、試煉獲取裝備，不斷提升自身實力，最終揭開上古的秘密，發掘世界的真相。

遊戲網址：https://yahoo.wakool.net/game/play/2000000351