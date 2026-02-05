不只停砍年金百萬公教受惠！藍提撥補法制化戰績，勞保「沒藉口」破產了？

春節倒數，立法院第11屆第5會期2日已完成報到，國民黨團近日在臉書盤點三讀通過的《勞工保險條例》、《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案、《農民退休儲金條例》等修正案。針對停砍公教年金案，國民黨強調這並非特權，而是政府應盡的契約精神，希望讓公教同仁尊嚴退休；另外勞保條例修正後，政府就必須負起最後的付錢責任，絕對不讓勞保倒閉。

國民黨團4日在臉書以「公務人員退休，不再是倒數的恐懼！」為題指出，過去幾年，全台公教人員活在「退休契約被改寫」的焦慮中，年金改革原預計讓所得替代率逐年遞減至2029年，許多基層公務人員看著退休金如漏水的沙漏，加之通膨壓力，讓晚年生活尊嚴備受挑戰，如今所得替代率將不再逐年調降，確保全台100萬名現職與退休公教人員的權益不再縮水；除回溯至2024年外，被不合理扣除的部分，現在也要補回來；另外未來退休金調整將更靈活對接物價指數，且確立「只升不降」原則，不再讓通膨吃掉退休俸。

停砍公教年金三讀 所得替代率回 溯至2024年 ​

國民黨團強調，公教人員是國家發展的基石，不該成為錯誤政策下的犧牲品，修法是為了還給基層一份遲到的公道，「你的晚年不該是倒數計時，而是安穩生活的開始。」此外，全台12萬名退休教職員本該象徵榮耀與保障的退休金，卻在年金改革下眼睜睜看著所得替代率像「定時炸彈」般逐年被扣減，除了口袋的縮水，更是國家對「誠信承諾」的公然打折，許多老師感嘆，難道退休後只能計算自己還剩多少「被砍的額度」嗎？如今修法後，終結了對退休生活的「慢動作剝削」，且所得替代率回溯至2024年，同步優化CPI 物價連動調整機制，確保退休金不再被物價怪獸吃掉。

勞保條例三讀 撥補法制化

另外，針對勞保條例修法，國民黨團今（5）日在臉書以「把勞保破產的逃跑路線堵死了！」為題指出，全台1,038萬名勞工過去都在擔心，勞保基金缺口越來越大，「勞保破產」如同一顆不知何時引爆的定時炸彈，怕了繳一輩子保費，老了卻領不到錢。而過去政府總是用「行政命令」撥補勞保，但本屆《勞工保險條例》修法三讀通過後「撥補法制化」，政府每年必須編列預算撥入勞保基金，不再是看心情補助，而是法定義務。

其中，最關鍵是「政府負最後支付責任」，法律白紙黑字，政府就必須負起最後的付錢責任，絕對不讓勞保倒閉。國民黨重申，勞保條例修法後終結破產焦慮，堵死政府「擺爛」的藉口，讓辛苦一輩子的勞工老有所終；萬全保障入法，1,038萬被保險人的領取權益，現在由法律強制執行，不再受政治風向影響；穩定財源支撐，確保基金財源穩定，讓未來的年輕勞工也敢放心投保、領得到錢，讓法治成為勞工退休生活最實在的靠山。

