新成屋完美裝修範例！玄關大收納＋客廳大餐桌，22 坪簡約宅把生活變好輕鬆

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 甘田空間設計

小編帶你看好宅

20 幾坪規劃三房兩廳的新成屋是現代建案很常見的格局，在不變動原始格局之下，透過設計將住宅打造成符合屋主使用習慣的空間才是設計裝潢的價值所在！此案 22 坪室內空間在玄關處原本有大樑壓迫，透過雙層間接照明打斜角的弱化了量體的存在，將空間稜角修整的方正後，也會讓同樣的坪數看起來更為寬敞。



由於屋主有運動習慣，因此設計團隊特別將靠近玄關的櫃體轉向，創造較深的櫃體來收納外套、包包以及球具，將櫃體整合在落塵區空間一來方便拿取，二來也不會因為收納壓縮到客廳空間。客廳電視主牆僅設計懸浮電視櫃來收納遙控器等3C產品，乾淨利落的電視主牆讓客廳更顯寬敞，擺放大尺寸沙發可容納一家三口舒適休憩；清水膜塗料鋪敘牆面，在自然光照射下呈現自然紋理的變化。保留原本封閉式廚房的隔間牆，僅將門片改為鐵件玻璃拉門讓視線與採光更為流通；運用廚房與玄關外的空間規劃六人大餐桌，讓家人可以坐下來好好吃頓飯，有賓客來訪時客廳與餐廳也能溝通無礙。



小編的最愛

主臥延續簡約的設計，面對床壓樑的問題使用弧形天花抹去樑線，淺灰乳膠漆拼接修飾木工連接處；床尾整面淺灰頂天衣櫃牆搭配金色把手，讓空間顯得優雅。小孩房以系統櫃作為床架，下方規劃三個抽屜櫃讓孩子能有收納玩具的地方；另一房則規劃成更衣室兼儲藏間的彈性設計，因應未來小孩成長變化使用。

廣告 廣告

甘田空間設計／陳怡潔、康湘媛、陳弘祐、許書銓

地址：桃園市八德區仁德二路36號一樓

電話：0920250258、03-3686306

Email：getteninteriordesign@gmail.com

網站：https://www.getten-design.com

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>甘田空間設計

立即聯絡>>>甘田空間設計