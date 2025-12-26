【松露演員】丁寧演24年才獲金馬肯定 自證價值「我可以幫女主角更好」

記者林政平／專訪

50歲的丁寧出道26年，長年在戲劇圈耕耘，卻一直到2018年才以《幸福城市》王姐拿下金馬獎女配角，獲得演技肯定，對於這件事她相當感念，直言：「很幸運能夠被看見，還有很多演很久的人還沒被看到，我們一定要心存感恩。」向來多演出女配角的她，並不覺得因此難過，反而在擔任配角的時候，找到了自己的價值，她說：「我可能真的沒辦法當到女主角，但我可以幫女主角更好。」

14位最佳配角掙扎過、困惑過⋯最終成就了整部戲 我們稱之為「如同松露般存在的演員」

丁寧專訪。（圖／非凡娛樂）

談起《誰是被害者》裡的過氣女藝人蘇可芸，其中一場在便利商店發瘋，大吼「你們都不懂我！」的崩潰戲碼，讓人看見她演出的能量；這個表演經驗來自於她的朋友，因為罹患重度憂鬱症，但不肯就醫，只好天天酗酒，也認為家裡面的人都不理解他，一直不斷重複這樣的情緒。

加上她先前去印度靈修，當時還有嚴重的職業病，講話都沒經過思考，也永遠堆起滿分的職業笑容，反而因此被責備她的狀態很假，「當下我覺得你們憑什麼責備我假、責備我的職業笑容」，她將兩個情況結合起來，來化成蘇可雲不被理解的憤怒。

丁寧認為演員是一個全職業。（圖／非凡娛樂）

又或是在《殘值》裡飾演一個性工作者，於她不可能擁有這樣的經歷，只能透過身體姿勢的揣摩還有同理心，去引導自己成為戲裡的角色。

對丁寧而言「演員」是一個全能職業，「要成為好的演員，必須感動別人之外，還可以帶有影響力，在別人沒有看見你之前，就必須要看見自己，才會知道自己的價值，才能把自己的能量完全發揮在工作上。」

丁寧喜歡挑戰社會底層角色。（圖／非凡娛樂）

在成為演員的過程中，必須經過看大量的電影、電視甚至是閱讀，沒有戲拍的時間，可能也得上肢體課、搏擊課，持續讓身體活動，持續吸取養份，才能夠成為一個真正的好演員，對她而言，演員不僅只有在拍戲時跟攝影棚裡表現，才叫做演員。

喜歡挑戰社會底層角色的丁寧，她認為因為這樣的角色空間比較大，也比較有層次，「黑暗面的空間，可以講3年，光明面可能只有3句話、3場戲，對那樣的角色也比較有感覺。」她也笑說：「而且現在來找我的角色，坦白說不會太簡單，我喜歡透過底層的角色，去表達他們面臨的困境，還有突破的勇氣，從黑暗裡面展現出來光明，而且沒有暗怎麼會有光呢！」

從年輕到現在沒當過主角的丁寧，她坦言：「演這麼久了，對於台灣的劇本走向、台灣的觀眾群很了解，知道她們喜歡看什麼，所以我必須接受現在的狀態，不能有怨言，反而是想如何把我的工作做到最好。」

丁寧深刻發現了自己的價值。（圖／非凡娛樂）

而在有一次和新人女主角對戲時，丁寧也深刻發現了自己的價值，當時的女主角剛從主持人轉過來，她向來不喜歡干預大家的表演，但那次真的看不下去，因為製作人一直逼女主角哭，還威脅女主角『哭不出來就完蛋了』，兩人在對戲的時候，她明顯感受到女主角的緊張，因為眼睛一直在抽動。

她自詡有一些資歷，便開始出聲清場，要不相干的人、不需要的人，先離開現場，但製作人還留在攝影機旁邊盯著，讓她忍不住說「XX哥你在的話我壓力也很大，可能演不出來」，在她瘋狂勸退下，製作人終於離開；接著她對女主角說「這個劇本很好，要相信眼淚不是你的武器，沒哭出來也沒關係。」她就拉背給女主角情緒，陪著女主角演戲，「那場戲她演得非常好！當下我就發現了我的價值，我可能真的沒辦法當到女主角，但我可以幫女主角更好。」她也自信的說，「只要請我，我絕對可以幫你抬轎，即使是媽祖，也是要有人抬轎。」

會不會覺得沒演女主角很可惜？丁寧則說：「我覺得我過了那個階段，知道自己的價值，我也知道我很有價值，你們這個戲沒有我也不會好看，每個人都該把自己的位置站好。」談起最想挑戰的角色？她不假思索的說：「動作片！我這個年紀還算保養得不錯，加上我有練瑜伽，身體掌控能力蠻好的，想試試看這種沒經手過的角色。」