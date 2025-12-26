【松露演員】出道就被經紀人騙走60萬 鯰魚哥林建予「遇到伯樂」谷底翻身：只是在等一個機會

記者簡子喬／專訪

林建予有個大眾熟知的外號－鯰魚哥，一路從網路紅人、通告咖，成功轉型為歌手和演員。儘管因八點檔的戲量龐大，已經快3年沒放過長假，但相較過去意志消沈的時光，他笑說現今一切都甘之如飴：「以前打球也沒有得過獎，沒想到拍到能入圍獎項，辛苦歸辛苦⋯但真的是讓我圓夢了。」

鯰魚哥林建予。（圖／非凡娛樂）

曾為棒球員的林建予，以搞笑幽默的影片，在臉書剛於台灣盛行時一舉竄紅，也打開進入演藝圈的大門。不過，要放棄長年以來的運動生涯，轉而投奔未知領域，看在父母眼中可說是條險路，起初是反對又反對：「爸爸是怕我沒有社會經驗，但我就是覺得不行，就算吵架也要去嘗試！」

只是闖蕩了一陣子，演藝之路確實並不如預期來得順遂，雖說在網上累積的名氣，讓他工作滿檔，一口氣接了20多場的校園演唱會主持，但趕鴨子上架的工作方式讓他壓力大的有些喘不過氣；與此同時，又遲遲等不到所得進帳，一查才發現，累積了半年的5、60萬收入全被前經紀人給騙走：「怎麼會一開始就碰到這麼不合理的事？他都跟我說『新人就是要這樣啊，該做公益的時候做公益』，但知道事情不是這樣的時候，真的一度想殺了我自己！」

鯰魚哥林建予。（圖／非凡娛樂）

起步就遭遇事業低潮，林建予至今都沒跟爸媽說實話，經紀人跑了，工作也出現空窗，在家的時間慢慢變多，深怕家人問『啊你怎麼沒出門？』他只好不斷往外跑、趁空白期學習音樂，假裝自己有在工作：「身上最窮的時候只剩兩千塊，都不敢跟家人要啊，那時候出來、就是抱著不會再跟家裡拿錢，也不是沒想過要不要回去當教練⋯」最後是靠著友人借的3萬塊，回到網路公司上班、拍影片，才度過經濟難關。

鯰魚哥林建予。（圖／非凡娛樂）

沒有永遠的黑暗，林建予在回到老東家上班不久後，因緣際會遇見了現在的經紀人，依舊對演藝圈充滿憧憬的他像是看到了一根浮木，不斷毛遂自薦、最終打動對方。不過回想起初見，經紀人啼笑皆非地形容林建予講話的模樣極度誇張，內心有些猶豫不決：「結果他後來寄形象照給我，我才發現哇！這人不講話是個帥哥欸！」重獲新生，林建予全面開啟工作模式，頻上通告爭取曝光度，也發行專輯、多了歌手身份，成為《綜藝3國智》的固定班底，同年搭檔阿Ken、Sandy吳姍儒，主持台中麗寶跨年晚會。

鯰魚哥林建予。（圖／非凡娛樂）

林建予笑說，以往個性有些三分鐘熱度，但唯獨演藝圈的魅力，讓他獲得前所未有的新鮮感，方方面面都想嘗試。抱持著一股什麼都喜歡、什麼都想嘗試的心，在2018年遇見了《女兵日記》、成為了觀眾熟知的邱佑廷。回想與導演會談過程，他透露自己已經是第三批被找去試鏡的藝人，前兩波名單中也有線上活躍的演員：「但最終名單排出來，演員都很素！我們也很擔心會不會這部劇被我們弄爛掉⋯」

不過，也許正是因為這般戰戰兢兢努力，大膽又新鮮的挑戰，撞擊出了截然不同的火花，獲得觀眾喜愛之餘，林建予更以演員身份入圍了亞洲電視大獎－最佳男配角獎，成為踏入演藝圈6年來，第一次獲得大型頒獎典禮的入圍門票，也終於得到家人的認同：「爸媽一直覺得我不會獲得太多的成績，聽到入圍他們蠻欣慰的，至少證明我對這條路，是很認真的。」

鯰魚哥林建予。（圖／非凡娛樂）

雖說邱佑廷在劇中形象鮮明，但林建予在詮釋時、總盡量讓他保持平衡狀態，既顯眼卻又不搶他人風采，同時也反應出自身對演員的解讀：「太低不行、太突出也不行，剛剛好就好。無論是什麼角色，至少有一場印象深刻的戲，發揮得剛剛好就好，就是最舒適的狀態。」做到能屈能伸，不因角色的喜好去做選擇，而是學會配合，常常與角色進行對話、同時也是與自己對話，慢慢地磨合到最佳狀態。

「其實只是等一個機會，網紅出身、再到變成綜藝通告的人，為何不能演戲？」林建予坦言聽過許多『諧星不會演戲』的流言，但自尊心好強的驅使下，他發誓要跳脫這樣的說詞。想起金鐘50，自己身為觀禮者、在台下聽見吳宗憲在引言中提及「鯰魚哥」，林建予與他人的感受不同，反倒覺得被激勵了：「希望下次，那個坐在台下的就是我。」