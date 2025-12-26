【松露演員】喜劇演員的背後 大文「我的樂觀在建立在非常悲觀」
記者許瑞麟／專訪
本名郭文頤的大文活躍於劇場界，也參演過不少電視劇和電影，以活潑可愛的形象深植人心，大部分飾演的角色都是帶有喜感，不是女主角的暖心好友，就是暗戀男主角不成反而出盡糗態，「我覺得這是非常正常的事，因為我始終相信，在這世界上一定會有這樣的女孩正做這樣的事。」但她坦承很想突破這類戲路，「我想被定型為實力派演員！」
14位最佳配角掙扎過、困惑過⋯最終成就了整部戲 我們稱之為「如同松露般存在的演員」
對於「棉花糖女孩」的身形，大文常在訪問時開自己玩笑，她自豪地說，「其實選角時身材就是我的優勢，因為拍戲總是會分工，有人專門演漂亮美女，我就是做比較有特色的角色。」即使如此抱持正面態度，大文心中多少懷抱著當女主角的夢想，「其實自己也知道自己有幾兩重，女主角這位子要具備很多可能性，人氣要夠，要承擔住收視或票房，是要扛擔子的，甚至是有沒有能力處理這麼多表演的細節，所以不可能把這份工作押在還不夠份量的人身上，我以前就有自知之明的。」但如果能當上女主角，她想要像好萊塢女星瑪莉莎麥卡錫（Melissa McCarthy）在《麻辣嬌鋒》一樣，飾演女特務。
提到演員都害怕的「被定型」，大文也不例外，她擔心自己在每位導演編劇的印象中，擺脫不了固定的角色模式和特性，「會想要告訴他們，其實演員的可塑性是非常大，只要提供機會，任何事情都是可以調整的。像我還沒演過特別正經嚴肅的角色，就算是在正經嚴肅的戲裡，還是會扮演潤滑的角色，我滿想要完全不逗別人笑的。」好在今年主演電影《破處》，她在片中展現不同於以往的喜劇角色，展露沈穩、內斂的表演，看過的人無不驚訝於她的突破。
一直以來，大文總是給人樂觀開朗的形象，一如作品中帶給觀眾歡笑，私下個性又是如何？她稍稍收起笑容說道，「其實我的樂觀是來自於我的悲觀，我一直在降低我的期待，我不要期待任何事情的話，只要有任何一點點好事，我也會覺得超棒的，就會很開心，所以這個樂觀在建立在非常悲觀的狀態之上，很容易想到一些比較固執、負面的想法，但是我隱藏得不錯。像是我可能會先悲觀的判斷，再用一種嘲笑自己的方式看這件事情，心情就會還不錯。」她也坦承私下超常偷哭，連煮菜哼個歌都會落淚，但也不一定是為了特定的事情，而是比較多愁善感一些。
大文也不諱言，曾因為收入不穩定跟經紀人借錢，「我也不會給我媽知道，會偷偷跟我爸拿錢，借一千塊他會給我兩千塊。」畢竟不是每個月都有工作，拍戲的薪水也不是定期發，所以只要稍微理財不順，戶頭就會歸零。她舉例拍攝《破處》時，看到來自香港的同劇演員吳肇軒大方請劇組吃冰喝飲料，她想說也要請客，結果一插進提款卡，提款機卻顯示只剩150元，她當場崩潰外，一旁的吳肇軒見狀也忍不住驚嘆，「哇！台灣演員這麼窮啊！」
聊到推崇的演員，大文提到了鍾欣凌和林美秀，「高中時我在學校書展買了一本欣凌姐的書，那本書我翻到爛，那時覺得一定要念戲劇系，才可以過這麼豐富的人生，其實欣凌姐影響了我一生。」
但畢竟前輩的成功無法複製，她希望向兩位前輩看齊，繼續在表演路上努力向上，「而且現在大家看到欣凌姐，也不會一直期待她搞笑，而且她無論做任何表演，都讓我很期待，想要成為像那樣子的人。」
至於未來的目標，大文先是笑說這幾年她的願望已經一一實現，像是演到電影女主角、在舞台劇方面也演到了偶像鍾欣凌曾演出的角色，「怎麼辦！我已經知足了。」最後仍期許3年內能再演到一部電影，是可以讓她做很多功課、更為深入內心的角色，「我想要得到的觀眾評語是『妳影響到我的一生』。」
