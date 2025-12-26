【松露演員】挖出重度憂鬱症的狀態⋯下戲一路爆哭 方宥心：我放過自己了
記者裴璐／專訪
「我曾經放縱自己進入憂鬱症的狀態，我甚至不想要有人來救我，不想聽天花亂墜的大道理，就是不要來吵我，我也不想要任何關心。」
對於過去終於可以輕描淡寫，一種是因為成熟了長智慧了，再回頭看以前憤恨不平的過去時，可以用另一種視角解讀；另一種是因為太痛，不願意再揭開來重新審視，所幸簡單帶過。
14位最佳配角掙扎過、困惑過⋯最終成就了整部戲 我們稱之為「如同松露般存在的演員」
方宥心說：「一開始的確是因為太痛，但是挖出那些痛，是一種治癒。」
她形容，當一個建築已經違建30多年了，就應該要整個打掉，從地基開始重新建立起來，一磚一瓦好好打好基礎，才會有穩固的房子讓新生命在裡頭得到最好的保護。所謂的新生命，就是得到救贖的方宥心。
方宥心經歷過絕望的低潮，讓自己處在一個很糟糕的狀態中，透過角色，她以第三者的視角，看著角色走向自我毀滅，對照回自己的經歷，她得到了一些啟發，「因為我曾有過這樣過去，真真切切給我一些養分，這一切的安排、遭遇，就是為了要成就現在的我。」
透過角色，方宥心得已檢視自己的狀態，當時經紀人幫她接了一個有精神疾病的角色，「其實他一開始是有隱憂的，擔心我的健康狀態，但最後選擇讓我拿到這個劇本，演完後我很謝謝他，謝謝他相信我。」
劇中，方宥心因為老公外遇，選了極端的吞藥方式面對。以前哭戲對她來說不是問題，那次她怎樣都哭不出來，情緒一直上不來，後來她要導演給她一些時間，她走到旁邊蹲在角落，「我開始很殘忍地，拚命回想憂鬱症的狀態，其實我們有一個開關，我硬是把它挖出來⋯」，情緒被喚醒後的確順利演完，不過她一路哭回飯店，完全收不回來，「那是我拍戲十幾年來，唯一的一次，但是很神奇的是，那次之後我好像放過自己了。」
如果不是那次機會，方宥心不會知道自己到底是好是壞，還是只是隱瞞住自己，選擇視而不見，「我會害怕想起，怕自己又回去那個狀態，但是我很誠實的面對後，反而控制住了。」她感謝經紀人的選擇，讓她確定自己真的過去了，「如果沒有這個角色，我現在不敢直接跟你說，我可能會想一下，但是我現在可以很確定跟你說，我好了。」
「戲劇是一種集體治療的過程，從演員、幕後工作人員到觀眾，我們都在得到共鳴，從劇情中找到安慰。」
從每一個角色中找到一些碎片，檢視每個狀態的自己，方宥心從對自己沒自信，認為別人的稱讚都只是客套，到學會給予回應，「這過程中，我學會了謝謝自己。」這次藉由《做工的人》被看見，她終於敢跟大家介紹，「我是演員方宥心。」
