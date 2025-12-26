【松露演員】演員怎會想永遠只想當配角？ 劉亮佐33年心血「全交給年輕人」：不是回饋，而是心疼

記者簡子喬／專訪

因為喜歡表演，一做就是33年，劉亮佐詼諧又收放自如的演技，觀眾肯定不陌生，以《名揚四海》獲得金鐘戲劇節目編劇獎，也入圍過金鐘最佳男配角。縱橫藝文界，既是演員，同時也跨足主持、廣播、戲劇脫口秀舞台劇⋯等的編導，腦中的點子總是源源不絕。

在許多人心中，他是實力派最佳綠葉的代名詞，不過，劉亮佐坦言自己也因為『綠葉』一詞感到過心酸，曾接過製作人的來電邀約：「我們真的很需要你們這些很會表演的綠葉，來參與讓戲劇更有質感，也能讓年輕人可以被影響。」雖說演技上被認可，是值得開心的事，但心中也不免冒出一股心聲：「那我們的自身價值呢？我們只能是綠葉、不是紅花嗎？當演員你一定不會永遠想當配角啊。」

劉亮佐也明白，在33年來、擔綱主演的戲較少，在清楚被定義為最佳綠葉後，拿捏起了『位置』的重要性，在不譁眾取寵的狀態下，卻讓觀眾留下清晰的印象，把自己放在『可用、好用的位置上』。更何況，綠葉的演出一點也不容易：「尤其是舞台劇，太多時間你站在場上，卻是沒有事情做的。這時候你要打開耳朵、感覺一切，知道要做些什麼動作，是可以被看見、卻又不影響戲劇的，飽滿地站在舞台上。」儘管並非要角，但曾在觀眾眼中留下振奮的笑容或淚水，也算是成就了一件事情。

然而日子一天一天的過去，劉亮佐卻對演員『資歷與知名度、市場價值不成正比成長』感到困惑，加上演員工作的不確定性高，輝煌時期可以半年狂接5部戲，卻也可能一瞬間半個工作都沒找上門。躊躇了許久，他決心在10年前做出轉變，唸了EMBA、大量減少接戲，投身於劇本創作、編導、製作等幕後工作，一方面能不再因為對演戲的期望感到忐忑不安，一方面也能將工作掌握在自己手中。

「想做的事情太多了，從藝大開始腦子就沒停下來過，有了取捨的覺悟，就會把那些想做、但還沒實踐的目標從腦中拿出來付諸實行。」現在的劉亮佐，致力於藝文產業的推廣和教育，也對接兩岸的劇本創作市場，試圖以自身的力量，帶給年輕世代的藝文工作者，更多展露頭角的機會。無論角色是演員、編導、製作人，在戲劇領域，劉亮佐眼神中總閃著100%的光芒，就算辛苦，仍感覺快樂。

如今，劉亮佐年僅17歲的兒子劉子銓，也承襲他的腳步走向演藝圈，有時，他會和兒子聊到成就感：「努力雖然不一定會有成就感，但如果靠運氣得到的很虛無；不一定努力就會有正向回報，也有可能失敗，但只要天時地利人和，這些成就感會產生極大的效應，支持你長久的繼續走在這條路上。」同時，永保正確的價值觀。

一名演員的成功，並非一己之力，背後伴隨的數十、上百名工作團隊，同樣功不可沒。劉亮佐坦言，做演員當然虛榮，因為他們有著和一般人不同的對待，但人爬得越高，越該懂得感謝身邊的人：「我都跟我兒子說，一進工作環境就要打招呼，離開要和所有人說謝謝，也要跟自己的角色好好說再見，因為他們給你的太多了。」當價值觀屹立不搖了，除了得到成就感外，也能贏得他人的尊重、敬重。

劉亮佐笑說，自己就像肥料爸爸，將吸取了數十年的養分、適度地提供給兒子，同時也為前仆後繼來到藝文產業的新鮮人，更好的康莊大道：「我不能說是在回饋，而是心疼。他們總該要有個可以期待的未來，如果沒有可以發揮的平台，那這些努力為的是什麼？我們又怎能期待更精彩的劇本、演員、作品在未來再出現？」加上兒子早早就已確認人生志向，為人父的擔心之餘，也認為自己有義務，突破重重關卡。

對台灣的藝文產業，劉亮佐依舊抱持著希望，也沒有認為市場萎縮：「什麼叫萎縮？而是對作品的企圖心在哪裡。」雖說能獨立製作戲劇的電視台變少，但拜網路平台所賜，無遠弗屆的資訊傳遞，讓戲劇作品不再受地域侷限、推向更廣大的市場，「台灣其實近幾年越來越好，突破5、6千萬票房的台灣電影也不算少，年輕人才也如雨後春筍冒出來…」更加壯大、成熟的體制，就像從雲層穿出的陽光，溫暖、耀眼、未來可期。