【松露演員】演配角覺得在苦熬 納豆臉一沉：那你不適合這一行

記者許瑞麟／專訪

大眾對於納豆的印象，莫過於在節目上生動活潑的主持風格，直到他逐漸在電影圈嶄露頭角，甚至入圍金馬獎最佳男配角，才讓觀眾看到他的演技實力，雖然大多演出綠葉或僅止於客串，他仍享受其中，「演員都希望能接到好劇本，但世事不能盡如人意，不可能得到所有好劇本、好角色，所以如果有角色演，我還是會珍惜。」

納豆。（圖／非凡娛樂）

自北藝大畢業的納豆，待過了許多劇團，一直覺得自己就是該演戲，卻陰錯陽差踏入電視圈，當時因為還算主持菜鳥，沒辦法請假去拍戲，所以幾乎都推掉戲約，「久而久之大家都覺得你應該是主持人，是之後年紀大了一點點，主持過比較多節目後，可以自己做主，演員的作品才比較完整。」中間一度在主持、演員兩種身份中掙扎，納豆坦承十分痛苦，但熬過來的他認為，「我反而因為主持豐富了我的表演，在不同節目中吸收到不同養分，接觸到不同的人，讓我的表演更廣了。」

納豆拍戲不計角色戲份，可以跟優秀業界人士合作，已經感到很幸福。（圖／非凡娛樂）

在各電視劇、電影中，很常能看到納豆的身影，除了配角也有不少僅是客串幾幕，以近期的電影《破處》來說，他扮演超商店員，台詞就只有兩句，「立書導演問我要不要客串，只是很小的角色，我說沒關係啊！台灣電影要挺一下，我就從台北開車到花蓮，才拍了一兩個小時，拍完又開車回台北。」

對納豆來說，戲份多寡不是重點，而是把握每一次演戲的機會，在過程中找到樂趣和可以學習的地方，「我不覺得自己到了一個可以很挑劇本的狀態，所以任何機會都是養分。」尤其國片就該支持，「我基本上不太會拒絕別人，酬勞聊勝於無，但已經不是酬勞的問題，本來就是要互相幫忙，電影很辛苦，賺錢機率太小了。」

「今天做任何事情都是一樣，如果今天演配角你覺得你在熬，心中想著『我好苦，我一定要熬成主角』，那就不適合這一行，真正適合的是，在演配角時，會想把角色發光發熱。」納豆回憶起曾在電影《雙瞳》當臨演，「我看到燈光、反光板、boom全部都只對著一個主要演員，那時我默默在旁邊希望有天也要變成那樣，但我是很正面的心態。」對他來說，沒有那種一定得熬成主角的心酸。

納豆內心有個戲劇魂，太久沒演戲就會受不了。（圖／非凡娛樂）

有趣的是，納豆在劇場界卻很常演男主角，像是在如果兒童劇團，外型、走路姿態都像個小孩的他總能挑大樑演出，「謝盈萱、黃健瑋他們都還是演配角喔，我就在演主角，趙自強和那維勳大我好幾屆的學長還會開玩笑叫我『一哥』，但我就會開始腿軟。」他也因此發現了另一片天地，「我的外型不是當男主角的料，但原來在舞台劇的世界，是有無限可能的。」

即使如此，納豆心中仍有個夢想，就是演出純愛的角色，他現在看日本純愛動畫或小說，都會被感動到淚流滿面，他開玩笑說，「像是《101次求婚》，但被黃渤演走，我沒機會了。」而且一直以來大多演出喜劇角色也怕被定型，「因為大家看到你在綜藝上的表現，所以會希望你在他的作品上也表現那種特性。」

訪談過程中，納豆不斷提到鍾孟宏導演，從《停車》、《第四張畫》、《失魂》、《一路順風》、《大佛普拉斯》等，只要是鍾導監製、執導的電影總能見到他的身影，納豆感謝鍾導的賞識，看到自己主持以外、表演上的可能性，「前幾個禮拜去找鍾導，他還很關心我，問我有沒有被找去演戲。」其實在《一路順風》後，他的確有接到不少劇本，「但那時的演藝規劃沒有很完全，剛好有新的節目開，沒有取捨得很好，但如果是現在，各位導演你找我演的話，我願意為了你什麼節目都不要，因為我現在不是很缺錢！」他也坦承今年因為疫情關係，原本要到大陸橫店拍戲的行程喊卡，所以拍完《同學麥娜絲》後，已經半年沒戲拍，讓他直呼，「好想拍戲！」