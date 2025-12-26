【松露演員】薛仕凌靠演戲克服畏縮性格 像個小孩「不因受傷就放棄」

記者潘鈺楨／專訪

2020年已過一半，說到表現讓人印象深刻的男演員，薛仕凌絕對名列其中。從HBO影集《做工的人》怪手司機阿全，到台視八點檔《生生世世》文弱書生玉樹，角色一外放一內向，反差極大。在薛仕凌看來，自己比較像玉樹，「很怕生，面對不熟悉的環境會不自在跟害怕。」

即便出道13年，以為工作久了會漸入佳境，但眼中自己依舊講話無趣、沒有梗、像邊緣人，「也不是說我不打開心胸...我比較『猥瑣』...啊不是...對啦，猥瑣又畏縮！」他喜歡把自己藏在人群之中，但也不是沒想過或許有一天必須站在C位，「如果到了那一天的話，我還是會面對......我就是不求戰不避戰。」

薛仕凌近期多部作品都表現亮眼。（圖／非凡娛樂）

他2007年以樂團「大嘴巴」成員身份亮相發行第一張專輯，2009年開始陸續在電影、偶像劇客串，進演藝圈後第一次拍攝的戲劇是2011年《珍愛林北》的DJ；在《狼王子》裡是細心暖男；《魚男》是陰暗宅男；《做工的人》則為工地怪手司機；再到《生生世世》裡柔弱寡言的內向藝術家。他喜歡演戲，是因為：「覺得很好玩，（自己變得）有點像小朋友，很享受在做這件事的過程，即便會遇到很尷尬的時候。像是進廚房做菜一定會切到手或燙到，但不會因為受傷一次就放棄。」

薛仕凌私下喜歡觀察路人。（圖／非凡娛樂）

37歲的薛仕凌內心絕對住著一位小朋友。猶記準備阿全這個角色時被要求學開吊車，第一時間他內心油然而生的是一股耍賴心態，「我心想『我可以在家看YouTube影片就好嗎』？」當挑戰來到面前，第一時間的畏縮是源自於不安全感與害怕，更多的是尷尬。另外某次為了準備角色要去市場觀察魚販，因身處不熟悉的環境，果然讓他感到無比尷尬。這次為了《生生世世》必須學畫，「畫了1次、2次還是覺得很不自在。」不過這些第一時間想逃避的心態，彷彿起跑前先倒退個幾步，接著就是助跑猛衝，正面迎向挑戰。

多數時間他還是很自在，喜歡把感官打開，觀察各種不起眼的小事、在腦海不停分析，像是路人走路、擦身的樣子，「很像在搜集素材庫，哪一天要用就可以拿出來。但其實這樣很累，常常在住家附近走一圈回來就覺得很累。」如果很累，他靠打手遊、PS4舒壓，最近還迷上看直播主打遊戲。不過偏偏他不喜歡看自己的作品，理由依舊是「尷尬」，好比《生生世世》現在正在播映，每當他看到自己上場就會不自覺「飄走」，等鏡頭換成別人注意力才又回來。對於尷尬感時時刻刻都在作祟，他笑說：「這是我一輩子的課題吧！」

薛仕凌現在把音樂創作當作休閒。（圖／非凡娛樂）

另一個療癒自己的方式是音樂，目前他重心放在演戲，音樂創作比較隨性，沒有了特定目標，反倒變成下班後的消遣，有時拍完一整天的戲很疲憊，回到家就大聲彈琴唱歌，「過程滿療癒的，很像一個恢復的過程，把壓迫一整天碎成很多小碎片的自己，一片片撿回來，再度拼成自己。」

從歌手轉到演員，他自認幸運，沒聽過什麼酸言酸語，「業界的人心腸都很好，至少不會在我面前講，至於外面的，因為我住在山洞裡，活在我的舒適圈裡面，不太看臉書。」他不強求所有人都喜歡他，只要是看過他的作品，他都先致上感謝。今年幾部作品令他人氣攀升，他謙虛地說：「其實從以前就一直在拍，每一個角色都是出100分力，只是最近比較幸運被看到，現在也有一點沒有真實感，因為這一切對我來說，都是運氣。」