台灣民意基金會民調》這錢該花？逾半民眾不樂見在野封殺1.25兆軍購 游盈隆曝2原因

國防部提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算案，橫跨2026年至2033年，暫時匡列金額高達新台幣1兆2500億元，遭到在野黨團二度在立法院程序委員會封殺。台灣民意基金會對此進行調查，民眾是否樂意看到預算被封殺的局面，民調結果顯示，3成樂見1.25兆國防特別預算遭立院暫緩列案，5成4不樂見。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，明顯過半數國人憂心中國軍事威脅和美國對台期待落空。

台灣民意基金會問到：「為因應中國對台軍事威脅，並回應美國期待，賴政府11月27日提出未來八年將投入1.25兆特別預算以強化國防。但這項法案最近在立法院被在野黨兩度封殺（暫緩列案）。您是否樂見這樣的結果？」結果發現：16%非常樂見，14.2%還算樂見，26.9%不太樂見，26.8%一點也不樂見，10.5%沒意見，5.6%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，三成樂見 1.25兆國防特別預算遭立院暫緩列案，五成四不樂見。不樂見者比樂見者多23.5個百分點。

國人對1.25兆國防特別預算遭立院兩度擱置的反應。（台灣民意基金會提供）

游盈隆分析，這項民調發現傳達一個清楚的訊息，那就是，明顯過半數國人憂心中國軍事威脅和美國對台期待落空，不樂見8年1.25兆國防特別預算計畫未經國會討論即破局。

游盈隆說，進一步從年齡層看，不分老少，每一個年齡群組都呈現過半數或多數不樂見1.25兆國防特別預算遭立院兩度暫緩列案。具體地講，20-24歲，兩成六樂見，五成九不樂見；25-34歲，三成七樂見，四成九不樂見；35-44歲，三成五樂見，五成不樂見；45-54歲，三成二樂見，五成四不樂見；55-64歲，三成二樂見，五成五不樂見；65 歲及以上，二成樂見，五成七不樂見。

游盈隆指出，從政黨支持傾向看，民進黨支持者，5.6%樂見，八成七不樂見；國民黨支持者，五成二樂見，三成三不樂見；民眾黨支持者，五成九樂見，二成九不樂見；中性選民，三成二樂見，三成三不樂見。由此可見，即便是在野兩黨支持者，對8年1.25兆國防特別預算遭立院暫緩列案一事，看法略顯分歧，各自都有三成上下不樂見的狀況。

上述調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是 2025年 12月 15-17日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-framerandom sampling），市話 70%，手機 30%。有效樣本 1077人，市話 752人，手機 325人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

