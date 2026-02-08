機車三險必保 上路就算有驚也無險

▲統計至2025年02月底，2,300多萬人的台灣，登記的機車高達1,466萬部以上。（圖片來源：pexels）

2018年，在國家地理頻道「年度攝影師大賽中」，一張「台北橋機車瀑布」的照片，曾經讓國際驚嘆，密密麻麻的機車宣洩而下，凸顯出台灣世界第一的機車密度。截至2025年02月底的統計，2,300多萬人的台灣，登記的機車有1,466萬部以上，驚人數字曾經讓韓國旅遊YouTuber驚訝問說：不會出車禍嗎？

的確在車擠車的台灣，機車交通事故頻傳，正所謂天有不測風雲，人有旦夕禍福，機車上路要有驚無險，保險絕對不能少，強制險是必須要、第三人責任險是有必要，而超額責任險是最好要。

政府推行機車強制險 減少事故受害者

台灣地狹人稠，人多車也多，而且大車、小車、重機、機車甚至自行車，各種交通工具共享馬路頻寬，在技術不同、車速不一之下，仍有人會忽略了交通規則，導致事故頻頻發生，為了保護受害者，政府強制規定車輛上路前必須投保「強制險」，主要在保障騎士以外的受害人，所以不保強制險，可是會被罰款，罰單金額比投保保費還要貴，豈有不保的道理。

▲根據產險業者的統計，車禍傷亡平均和解金額落在300萬到500萬之間，因此多出的金額，肇事者必須自行負擔。（圖片來源：getty images）

只是保了強制險，真的就夠了嗎？不少民眾購車當下為了省錢，只投保強制險，卻忽略了強制險的保護對象是人，而且理賠金額度不高，也無法賠償到財物損失，一旦事故嚴重，對方人傷車毀，肇事者卻沒有其他保險的幫忙時，可能會為此賠到傾家蕩產，所以第三人責任險也是機車騎士必要投保的項目。

體傷財損 第三人責任險提供更多金援

機車強制險在理賠方面有上限，體傷最高20萬、身故或失能最高200萬，然而根據產險業者的統計，車禍傷亡平均和解金額落在300萬到500萬之間，因此多出的金額，肇事者必須自行負擔。這時如果有投保第三人責任險，不只金錢負擔減少，連事故調解或調和，都可由專業的保險公司來處理，比起強制險，第三人責任險在保額上面更可以依照消費者的自身需求，選擇更高的額度，因此不論財務或精神壓力，都可以得到紓解。

只是在現今的道路環境，有了第三人責任險，機車騎士一旦肇事發生碰撞，就算沒有人受傷，還是可能賠到痛哭流涕，就是因為類似像「瑪莎拉蒂」這類高價奢華車款或超跑滿街都是，面對這一類車款，機車族一旦撞上它，真的會欲哭無淚，因此所謂的超額責任險，已經是目前汽機車產險市場的主流商品之一。

超額責任險 免除不能承受之重

現今的台灣汽車市場已經不可同日而語，進口車賣的不比國產車少，加上電動車雖然尚未普及，但是特斯拉的Model 3已經隨處可見，機車族要是撞上它，光是鋁鎂合金製的保險桿要更換，可就不是幾萬來計算，更遑論滿街超跑，一個不小心，可不是一般人能負擔得起。

▲於機車族來說，在強制險、第三人責任險之外，再投保所謂的超額責任險，可以說築起三層保險防護。（圖片來源：pixabay）

所以對於機車族來說，在強制險、第三人責任險之外，再投保所謂的超額責任險，可以說築起三層的保險防護，如果真的發生事故，在保險公司的協助下，妥善處理賠償事宜，把對自己的傷害減到最小。

「不怕一萬，只怕萬一」，保險本是未雨綢繆，保障自己和對方的一種方式，千萬別為了省點小錢，該買的保險沒買，卻面臨更大的損失。畢竟對許多機車族來說，每天遊走在車陣中與時間競賽，除了注意安全，有了強制險＋第三人責任險＋超額責任險，才能將事故發生時的損失降到最低。



