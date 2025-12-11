減法美學實現簡約美式風，以白色鋪勾勒黑色鋪陳令人印象深刻的退休居所

編輯 陳思靜｜圖片提供 蘭虹設計公司

77坪的簡約美式風豪宅，採用開闊的空間和動線，調和淺色調的主色彩，透過黑色點綴的燈具和大理石的運用，創造出一種獨特而奢華的視覺效果，讓人回家有沁入心扉的享受，也是日後的退休居所。



玄關端景牆面使用深色仿石紋的板材，再利用燈條框出引人入勝的牆面，同時選用造型獨特的桌檯、藝術品與畫作，提升迎賓效果，同時也成為進入空間的楔子。公領域是這座豪宅的焦點，強調開放性，為了突出豪宅的氣度，大理石成為客廳區域視覺焦點之一，大面積的貼附法，創造極簡的立面，達到乾淨簡潔的搭配，將大器豪華的氣度流露無遺，沙發背牆，由兩側的灰鏡加上藝術塗料的手法，突顯手作質感與細膩線條展現，兩旁以鏡面貼附，將美式風格的特點之一是對稱性，在這個這樣的設計中也有所體現。在餐廚空間的規劃上，設計師希望能將家人相處的中心規劃在此空間，因此設置中島、餐桌等機能，以開放相鄰的方式滿足多人用餐的習慣，同時規劃簡便的動線，縮短屋主跟賓客之間距離。



主臥室延續公領域沙發背牆的美式線條，讓內外空間有所呼應，並使用加厚的床背板，化解原有的壓樑狀況，同時採圓弧造型柔和了修飾樑柱的銳利感，提供一個舒適、時尚且富有品味的生活空間。在床背板後創造一個獨立的更衣空間，並在靠窗位置配置了梳妝台，保留窗戶採光，達到乾淨放鬆的感受。

