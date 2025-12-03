甜點系女孩必收6款「美食調香氛」推薦，提拉米蘇、烘烤榛果香味...噴上身就有幸福的甜美味 | Women's Health

PHOTO CREDIT: 品牌提供

香氛不僅擁有誘人氣息，更是能夠展現個人風格！除了經典的花香調與木質調，近來「美食調」香氛也很受歡迎！從溫暖的杏仁、獨特的馬薩拉茶到濃郁的巧克力香氣，都讓人垂涎不已，散發出難以抗拒的甜美魅力。這次WH整理了5款美食調香氛，讓你噴上後瞬間化身為行走的甜點！

甜點系香氛推薦：

甜點系香氛推薦：FERRAGAMO 橙光伊人女性淡香精

PHOTO CREDIT: 品牌提供

30ml / NT$2,100、50ml / NT$2,900、100ml / NT$4,200

FERRAGAMO最具代表的Signorina女香系列，以詮釋現代女性在不同時刻的多元面向為靈感來源，而今年初秋將迎來新成員「Signorina Unica 橙光伊人女性淡香精」。

延續FERRAGAMO Signorina系列獨特的核心調香，將花香及義大利特色甜點作為核心巧妙融合成木質美食調。登場先以閃耀發光的柑橘香氣融合清新怡人的義大利里維埃拉海洋氣息。中調則綻放出精緻的白杜鵑花香，最後搭配經典義式提拉米蘇的迷人溫潤氣息，打造出一種獨特的花香美食調組合，散發著別緻與時尚的氛圍！

甜點系香氛推薦：LOEWE 烤榛果室內香氛噴霧

PHOTO CREDIT: 品牌提供

150ml / NT$4,200

LOEWE居家香氛系列色彩繽紛，不僅能為室內空間增添獨特的裝飾與香氣，也傳達出生活方式的多樣性和大膽能量。

其中，「烤榛果室內香氛噴霧」散發出暖和的木質和堅果香調，讓人聯想到烘烤榛果的獨特香味。噴霧呈現深沉、辛辣和煙燻香氣，並會隨著時間推移逐漸釋放紅糖的香甜滋味！



甜點系香氛推薦：Byredo 馬薩拉茶香氛蠟燭

PHOTO CREDIT: 品牌提供

240g / NT$2,660

讓人想搭配#印度咖哩的馬薩拉茶香氛蠟燭！馬薩拉茶是以滾熱牛奶沖出香料與紅茶葉香氣的傳統飲品，Byredo主理人Ben Gorham將這款充滿兒時回憶的香氣，以及對母親家鄉 - 印度的溫暖記憶鎖在此款蠟燭中。

以薑末、丁香茅、荳蔻為開端，蘊藏了焚香與紫羅蘭香氣，帶出溫韻奶香、愈創木與白樺樹的底韻。



甜點系香氛推薦：Miller Harris Soufflot蘇弗洛晨光淡香精

PHOTO CREDIT: 品牌提供

100ml / NT$7,200

Miller Harris今年帶來延續性的Stories Collection 故事系列，從世界經典文學汲取靈感，賦予文字全新的芬芳生命。「蘇弗洛晨光淡香精」的靈感便來自於Ernest Hemmingway經典作品《The Sun also Rises 太陽依舊升起》，調香師Mathieu Nardin 以木質花香連結他在巴黎盧森堡花園漫步的回憶。

這款美食調香氛結合了栗子和榛果的堅果香氣與肉桂葉和蜂蜜，創造出新鮮奶油麵包配咖啡的甜美感，彷彿置身在溫暖的巴黎早晨享用早餐。從巴黎林蔭大道走至 Rue Soufflot 蘇弗洛路，菸草和皮革的味道迎面而來，而青柑橘與茉莉的白花香更為其濃郁的香氣增添了優雅清新。

前調：栗子、青柑橘、榛果

中調：沙巴茉莉原精、肉桂葉、蜂蜜

後調：菸草、秘魯香脂、皮革、岩玫瑰、莎草、暹羅安息香精、龍涎香

甜點系香氛推薦：Jo Malone London 苦橙與巧克力香氛工藝蠟燭

PHOTO CREDIT: 品牌提供

300g / NT$5,200

今年冬天，Jo Malone London以璀璨復古派對為主題，從限定香氛到禮物包裝設計，都融入了濃濃的聖誕佳節色彩，保留住品牌低調優雅的風格，再將冬青、雪花和榭寄生等圖樣以童趣的滾章印製表現在包裝。

「苦橙與巧克力香氛工藝蠟燭」宛如在冬季暖心佳節裡，品嚐一杯熱熱的橙香巧克力，濃郁苦甜而有著苦橙香氣！橙皮與果實的清新明亮，濃醇巧克力增添微苦風味，溫暖的杏仁香調點亮佳節風味，營造出一種豐盈而幸福的節日氛圍，讓人沉浸在溫馨與愉悅的聖誕慶典中！

