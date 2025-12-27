新年計畫赴美旅行要注意！紐約等東北城市將遭遇暴風雪，全美取消近2000架航班

美國東北部正迎來一波強烈冬季暴風雪，正值聖誕新年假期旅遊高峰，全美多座主要機場航班大亂。根據航班追蹤網站FlightAware統計，截至26日晚間，全美已有超過1600架航班被迫取消、7400架航班因風暴延誤。

其中受風雪影響最嚴重的，就包含服務紐約大都會區的三座機場：甘迺迪國際機場（JFK）、紐華克國際機場與拉瓜迪亞機場。此外，該區域內的大城市波士頓、芝加哥，以及加拿大東部的多倫多，也因為風雪而出現多個航班異動，嚴重影響旅客出行的時間。

綜合ABC等美媒報導，當地航空公司因為風雪而大規模取消班機，捷藍航空（JetBlue Airways）合計取消229架次、達美航空取消241班、西南航空取消151架次，至於美國航空和聯合航空（United Airlines），也各自取消大約100架航班。許多機場更緊急透過社群發文提醒旅客，出發前務必向航空公司確認，自己持有的航班最新狀態，以免抵達現場才發現航班被取消。

美國國家氣象局（NWS）已對紐約與康乃狄克州南部，發布冬季風暴警報，預計部分地區降雪量，恐達到9英吋（約23公分）深，最強降雪時段落在傍晚至午夜。

美國紐約曾在12月中旬降過大雪。（美聯社）

美國東北部新罕布夏州也被降雪覆蓋。（美聯社）

面對潛在暴風雪即將到來，紐約州長霍楚（Kathy Hochul）透過社群呼籲居民，近日避免非必要外出，如果必須出行，應提前規劃、放慢行車速度，並預留充足緩衝時間。紐約市長亞當斯（Eric Adams）也建議上班族，最近一段時間提早從工作場所返家，或改搭大眾運輸通勤，因為降雪和結冰、將使該區域道路狀況變得極為危險。

氣象預報除了提醒紐約，暴風雪還將影響涵蓋紐約上州、賓州東部、紐澤西、康乃狄克州、麻州西部與羅德島州，幾乎等於東北部新英格蘭地區。

新年到來之前，加州山區突然降下暴風雪。（美聯社）

紐約上州至長島部分地區預估降雪量，甚至可能達到25公分厚；而費城預估降雪深度達到7.5公分，甚至會出現結冰現象，嚴重影響當地路面交通。

