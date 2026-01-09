簡約愛好者的灰階透天！用圓弧牽起四口小家庭，讓百看不厭的畫面伴你度日
編輯 林君逸｜圖片提供 居希室內設計有限公司
小編帶你看好宅
越是中性簡約的風格，越重視設計的細節與巧思！這間80坪的透天別墅，在一片清爽的純白基底裡，局部在櫃體、沙發與地坪裡，注入無壓的岩灰色，烘托大自然裡的純凈樣貌。同時，藉由大量的弧線設計，打造流暢的立面與天花造型，加上俐落的鍍鈦線條與LED光帶，為原本簡約大方的視覺，增添一絲現代設計感，又詮釋出百看不厭的居家場景。
一樓的公領域採開放式設計，在客廳與餐廚場域間，揮別制式的場域界線，只留下寬敞開闊的視野，也帶領溫暖的採光步入室內。一塵不染的純白電視牆，藉由流暢的弧面設計，彷彿溫柔的波浪拍打著海岸，將大自然的動態視覺搬進居家，而電視下方的深灰櫃體，加入擬真的電子壁爐，為空間增添一股暖心氣息。
室內地坪鋪陳天然的淺灰大理石，對應柔軟的布沙發與地毯，利用色調深淺佈劃豐富層次，並以圓弧造型展現一致性，延伸至旁側的展示收納牆，藉由不規律的格子外觀，跳出視覺的節奏感。而天花設計更是展現弧線的流暢度，配合向上挑高的尺度、簡潔的燈帶線條，巧妙串起場域間的連結，也留下迷人的細節美感。
小編的最愛
三間寢室分別賦予不同視覺色調，從沉穩的深棕木質調、略帶工業感的冷冽灰，與簡約美式風的奶茶色，不但反映使用者的個人特質，又不會有風格差異過大的突兀感受。
居希室內設計有限公司／王昱承
地址：台中市北區華美街二段306號
電話：04-22935855
Email：jixi.design@gmail.com
