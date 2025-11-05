撰文／吱吱兒 圖片／吱吱兒提供

嗨嗨！大家好，我是吱吱兒！現在的工作是美食部落客。每天吃喝玩樂、生活過得愉快又充實。

美食部落客吱吱兒帶你探索奇幻仙俠世界 隨時隨地玩《弒神傳》。吱吱兒提供

非常喜歡在粉絲團、IG和抖音跟大家分享各式各樣的美食、生活、旅遊的資訊，還有網美景點和餐廳。除此之外，吱吱兒也出席各類型的新品發表會，很常有手機遊戲代言，也會跟大家分享美妝保養，交流吃貨吱的生活點滴，我非常滿意現在多彩多姿的生活！

而除了各類活動、美食、旅遊，吱吱也很樂於跟大家分享穿搭、美妝、保養。最近也迷上健身、拳擊、跳床等運動，大家可以多多運動，身體更健康唷！吱吱兒個性活潑、開朗、樂觀、好相處，也散發出滿滿的正能量！非常喜歡跟大家分享生活中發生的奇人異事！

每天在工作之餘，偶爾也想偷個閒，玩玩遊戲，放鬆紓壓一下。但是工作經常會拍攝大量的照片、影片，實在非常占空間，總是會有容量不足的困擾，然後一直要刪東刪西的，你們也會跟我一樣嗎？有種想玩不能玩的困擾嗎？

還好我有「Yahoo奇摩遊戲Y5」這個平台，這裡琳瑯滿目的 「網頁版遊戲」，不需要額外下載到手機裡，佔容量空間啦！只要透過奇摩或Google帳號，按下PLAY就可以隨時進入遊戲直接爽玩一波啦！

透過「Yahoo奇摩遊戲Y5」這個平台，有手機就可以隨心所欲、盡情暢玩，走到哪玩到哪，完全不受限制！玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲隨你輕鬆玩，不必再像以前等待下載遊戲的時間，不必佔用大量手機空間和容量，現在只要有Yahoo奇摩帳號，按下PLAY就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式，讓愛玩遊戲的朋友真是愛不釋手！

只要有網路都可以任意開啟練功模式，終於不用侷限於玩遊戲的場地，搭公車、坐捷運、無聊打發時間就可以玩，等待美味餐點上菜時也能玩一下、打發時間，睡前躺在床上醞釀睡意時，也可以拿起來玩，任何空檔的時間也能不浪費！完全可以化身「時間管理大師」。

推薦最近大家吱吱兒最近很愛玩的遊戲就是：《弒神傳》是一款大型3D MMORPG仙俠類網路遊戲，以上古時期充滿傳奇色彩的神話傳說為《弒神傳》2.5D修仙RPG遊戲正式在Y5遊戲上架！

美輪美奐的場景勾勒，搭配上古傳說中的法寶仙器，帶你體驗一把最原味的仙俠修仙之旅。3D絢麗真彩畫面搭配復古原味仙俠風格，還有能騎能打百變坐騎多重玩法飛天法寶，還有創意無限微型副本逆天BOSS英雄挑戰，趣味無限！遊戲畫風非常精緻有質感、特效也很華麗，有清楚的指示按鍵，只要點擊就能快速引導，讓我這個新手玩家，也能淺顯易懂快速上手！升等快速也滿快的，遊戲介面好操作，即使是遊戲小白，也可以簡單、輕鬆玩，不須要耗費太多腦力和時間，還可以掛機打怪升等，放著去追劇、寫文章、洗澡，一回來就發現升了好多級、還賺了好多錢錢，免下載、不佔空間，超越裝置限制，隨開暢遊！

Y5平台上的遊戲完全不用下載，省去壟長的下載遊戲時間，直接在網頁上就能進行遊戲，超級方便，遊戲進度也會自動紀錄唷！不用擔心占用到手機容量的問題，更不用擔心網頁關掉，就要打掉重練囉，真的是超棒的平台耶！

歡迎大家追蹤吱吱的粉絲團、IG，跟上吱吱吃喝玩樂的腳步！

粉絲團：https://www.facebook.com/ggchiu387/

IG：https://instagram.com/lovegigichiu

抖音：https://www.tiktok.com/@lovegigichiu

YAHOO奇摩遊戲Y5平台省下載 YAHOO奇摩帳號登入直接玩

YAHOO奇摩遊戲Y5首頁：https://yahoo.wakool.net/

遊戲名稱：《弒神傳》

《弒神傳》是一款2.5D修仙為背景的RPG網頁遊戲。遊戲中玩家將扮演一名修仙者，在各位侍神的幫助下闖過各種關卡，玩家可以通過挑戰BOSS、試煉獲取裝備，不斷提升自身實力，最終揭開上古的秘密，發掘世界的真相。

遊戲網址：https://yahoo.wakool.net/game/play/2000000351