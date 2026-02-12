25 坪老屋奇蹟翻身！玄關屏風結合「洞洞板」與轉角收納，機能美感一次到位
走過多年的25坪老房子，翻修為質感現代家屋。整頓基礎工程，並結合水泥漆、超耐磨木地板、木作、磁磚等材質，交織溫潤、柔和的私宅氛圍。
玄關區打造白色木紋漂浮設計鞋櫃，中央結合展示平台，嵌入間接照明，形塑輕盈無壓的落塵區，讓屋主一回家就能卸下勞塵，轉換心情；此外，透過一道兼具屏風功能的薄板，圍塑出獨立玄關區，面向客廳的立面則結合洞洞板與格柵造型，轉化為收放外出衣物、陳列物件的機能，挹注一抹人文設計感。電視牆飾以水泥漆，傾注樸實質韻，融入電器平台與收納櫃，提升實用機能；L型米色沙發，搭配結合石材與木質的茶几、植物，簡約背牆搭佐線條簡單的畫作，構築一幅淡雅的美學風景。
延伸玄關隔屏、轉彎後，轉為書房空間，串連矮櫃、抽屜與書桌機能，梳理出流暢、開放動線；一道融合格柵、開放層板與封閉門片的頂天收納牆，融入大量的收納機能，滿足日常實用需求。一道玻璃拉門，隔出廚房空間，通透隔間方式，增加場域的互動與流通感。
延伸公領域的現代人文風，主臥室以白色調為基底，搭佐簡約線條的藝術畫作，營造恬靜的休憩氛圍；衣櫃與梳妝台收整於同一道立面，有效提升機能坪效。
