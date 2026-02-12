25 坪老屋奇蹟翻身！玄關屏風結合「洞洞板」與轉角收納，機能美感一次到位

根據統計，2025年台灣國內完工取得使用執照的新屋戶數近14.3萬戶，創下1997年以來的近29年新高，這也意謂房市在買氣降溫之際，面臨更大的供給賣壓。專家指出，台灣房市春節過後，農曆馬年仍處於谷底徘徊，但仍有兩大機遇，一是小戶型的住宅需求增加，第二則是危老房屋都更的住宅升級需求。 國內房市目前面臨多項不利因素。根據內政部統計，2023至2025年新屋開工約有38萬戶左右，以開工後3年完工估算，預估2026至2028年將出現約32萬至36萬戶新屋完工潮。但自從央行推出第七波選擇性信用管制後，預售屋銷售低迷，在未來新建餘屋逐步累積下，初步估算，未來3年將有8至10萬戶建商待售的餘屋量釋出，市場面臨大量供給湧現。 除此之外，台灣人口持續下探，根據內政部最新統計，今年1月全台總人口降至2,328萬9,045人，已連續25個月呈現負成長。星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，人口負成長對於房地產基本面確實造成不利影響。 不過，馬鐵英也分析，儘管人口縮減確實對於房地產基本面負向，但台灣房市仍有兩個機遇。一是對於小型住宅的需求，主要是雖然台灣人口數下降，但從數據來看，家庭戶數卻增加，特別從去年開始，成長

中央廣播電台 ・ 18 小時前 ・ 發表留言