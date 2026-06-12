老屋變身奶油色的鄉村風美宅！滿滿儀式感的退休日常
編輯 曾紫婕｜圖片提供 陶璽空間設計
小編帶你看好宅
此案為35坪大齡老屋，原始空間面臨水電管線老舊的窘況，在職場打拼幾十載的屋主，希望能擁有舒適愜意的退休生活，以及被綠意植栽環抱的慢步調，同時期待珍藏已久的鍋碗瓢盆有個好收納又便於展示的小角落，陶璽空間設計先是重新整頓空間基底，重塑居宅的健康體質，並選擇質樸純粹的美式鄉村風格，細細闡述屋主夢寐以求的生活方式，快跟著小編一起看下去吧！
邁入室中，場域鋪敘大面積溫潤木質，奠定居住空間的暖度，佐以低彩度奶油色，為鄉村風植入一絲質樸舒適的意象，廳區以格柵天花造型昇華視覺層次感，更弱化了原先樑柱的壓迫感受；格局規劃上，依循屋主需求，先是將原先的3房簡化為2房格局，並以「明房暗廳」為設計主軸，導入充沛的自然光源，讓採光遊走於室內每一隅；其次，為了滿足屋主愛好烹飪、烘焙的興趣，將廚房規劃為開放式設計，微調格局並設置一道弧型拱門，界定了休憩客廳以及餐廚兩大空間，更讓生活擁有滿滿的儀式感，而廚房的莫蘭迪灰綠色廚具，與細膩的線板相互搭襯，鋪敘造型磁磚，無形中打造了清新愉悅的烹飪氛圍；最後，熱衷宴客與親友聚餐的屋主，期待有個如同異國庭院般的用餐空間，將餐桌規劃至採光最充沛的臨窗處，放上居者自身喜愛的植栽、花藝作品，步步構築心目中的居家空間。
小編的最愛
客廳電視牆旁規劃法式壁爐，文化石呼應了質樸細膩的鄉村風格，兩側設置造型燈飾，讓單純的牆面有了細細咀嚼的餘韻。
陶璽空間設計／林欣璇
地址：台北市中山區南京東路二段72號2樓(謙信大樓)
電話：02-25117200
Email：irene_lin2001@hotmail.com
網站：http://www.taoxi.com.tw
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