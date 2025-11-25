蘿蔔硫素是抗癌、減重新寵？營養師教吃這款「平民蔬菜」能替代

曾有文章指出，蘿蔔硫素抗氧化力強，是維生素C的24倍，還能有效幫助減重，這是真的嗎？補充蘿蔔硫素該注意哪些事？

年節大吃大喝，有媒體寫到可以服用富含蘿蔔硫素的「三日苗」，不僅抗氧化力高且能幫助燃燒脂肪。不過營養師認為，蘿蔔硫素沒那麼神奇，也不是減重萬靈丹。

蘿蔔硫素擁3大保健功效，但減重效果有限

蘿蔔硫素是一種抗氧化物和植化素，普遍存在於十字花科蔬菜當中，例如青花菜、白花椰菜、甘藍菜（高麗菜、包心白菜）、芥藍菜、洋蔥、白蘿蔔都有。

晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎表示，吃油炸物、壓力大、晚睡等等都會產生自由基，與慢性發炎、心血管疾病、三高肥胖等慢性病有關，蘿蔔硫素能結合自由基後排出體外，因此能幫助對抗身體的自由基和抗發炎，降低身體傷害。

台灣健康營養教育推廣協會理事長林雅恩指出，蘿蔔硫素屬性及作用類似其他植化素，主要有以下3大功效：

‧ 抗氧化、抗發炎

‧ 心血管保養：慢性發炎是造成心血管阻塞、硬化的原因之一，因此抗發炎就能促進心血管健康。

‧ 抗癌：癌症是慢性發炎導致基因突變，所以抗氧化、抗發炎也等於有抗癌的效果。

至於是否能幫助減重？兩位營養師持保留態度。趙函穎認為，雖然有些研究發現植化素、膳食纖維可以降低體脂肪形成或避免油脂吸收，但每天攝取的熱量太多，蘿蔔硫素吃再多也沒用，「如果不忌口、不運動造成肥胖，蘿蔔硫素幫助不大；但如果是缺乏維生素、礦物質、膳食纖維，或是壓力導致肥胖、熬夜導致身體發炎，可能會有一些幫助。」

林雅恩也表示，多吃蔬菜本來就能幫助減重，目前單就蘿蔔硫素的研究還不足或僅止於動物實驗、細胞實驗或個案報告，所以不能當作減重或治病的萬靈丹。

蘿蔔硫素抗氧化力比其他蔬果高？專家搖頭

其他媒體提及，蘿蔔硫素抗氧化力強、是維生素C的24倍，蘿蔔硫素真的在各種植化素和抗氧化物中鶴立雞群？

林雅恩指出，蘿蔔硫素因為帶「硫」，硫是抗氧化步驟時必要的物質，所以抗氧化力強，但無法直接斷言比其他植化素的抗氧化力高，「實際上沒有研究真的去比較各種植化素間的抗氧化力。」即使有些機構的檢測會呈現抗氧化力數值，但數字對於人體的意義為何，不得而知。

趙函穎也認為，蘿蔔硫素跟常見的類黃酮、β-胡蘿蔔素、茄紅素、花青素、葉黃素等等都屬於植化素的一種，只吃單一種植化素效益有限，最好有各種植化素可以幫助加成，「身體是很精密的系統，發炎的原因、發生部位很多，要多吃各類蔬果、攝取多種植化素，抗發炎的功效才夠全面。」

林雅恩說，三日苗是青花菜的幼苗，不過當中的抗氧化物含量是否真的比青花菜或是其他蔬菜高，有待商榷。

不須特別補充蘿蔔硫素，若吃要注意5件事

是否需要特別攝取或刻意補充蘿蔔硫素？趙函穎指出，現在提倡「彩虹飲食」，也就是吃各種顏色的蔬果，顏色不同，代表著各種不同的植化素，不僅能抗氧化還能吃到膳食纖維和各種維生素，因此不須刻意補充蘿蔔硫素或吃三日苗。

現在也有蘿蔔硫素的保健品，大多標示十字花科植物萃取物、綠花椰菜苗萃取物或綠花椰菜多醣體。營養師提醒，如果真的要特別攝取蘿蔔硫素，無論是保健品或是天然食物，都要注意：

‧ 蘿蔔硫素主要來自蔬菜，如果腸胃道比較敏感，比如腸躁症、食物過敏，應注意攝取量、不要一次吃太多，也不要太頻繁吃。

‧ 蔬菜中的鉀離子含量豐富，有洗腎或慢性腎臟病第4、5期的人，鉀離子不容易排出，所以在吃這些蔬菜前要先燙過，使鉀離子溶在水中再吃。

‧ 蘿蔔硫素保健品不要空腹吃，以免胃痛或胃食道逆流，建議隨餐吃或餐後吃。

‧ 食用保健品要小心劑量，應依照建議攝取量食用，蘿蔔硫素吃太多會有體溫偏低、肢體活動不協調、肌力流失甚至死亡的風險。

‧ 保健品可能跟其他藥物交互作用，食用前應先諮詢藥師或醫師

兩位專家都建議，青花菜、白花椰菜、芥藍菜、高麗菜、羽衣甘藍等等都是十字花科蔬菜，價格相對便宜且好取得，除了含有蘿蔔硫素，還有膳食纖維、葉酸、各種維生素，研究已證實可以降低心血管疾病和三高問題，只要每天吃夠1～2份十字花科蔬菜就有保健效果。

