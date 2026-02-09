訂製酒窖滿足品飲專業戶！1+1 房設計綜合品酒與視聽空間，32 坪毛胚屋披上英倫風展現退休宅的成熟魅力

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 陶璽空間設計

「退休」這個詞彙不論是當作名詞還是動詞使用，都已經不是像過去的解釋，而是除去了大部分經濟與生活的壓力，可以開始享受自在生活的狀態。這間 32 坪高樓層住宅從毛胚屋開始規劃，以屋主夫妻喜愛的英倫風格為設計主，格局上也跳脫一般公領域設計，而是以視聽娛樂和品飲生活為核心，以別緻的設計扭轉大眾對於退休宅的印象。



為了滿足屋主對喜好風格的期待，落塵區地坪鋪貼霧面花磚，玄關櫃以普魯士藍木百葉搭配天花板拱形設計，讓一進門就感覺到濃郁的英倫雅痞風格。由於屋主特別重視視聽娛樂、也有藏酒的興趣，因此開放式客廳跳脫傳統公領域的配置，以居家電影院結合品飲酒窖的概念規劃。客廳電視牆透過灰色清水模塗料襯底，與旁邊的仿舊文化石牆相互呼應，襯托屋主收藏的高級音響，亦建構出舒適的視聽空間與優越的音場環境。沙發後方不是常見的開放式書房，而是根據屋主嗜好打造堪比酒窖的大座紅酒櫃，讓屋主收藏的上百瓶紅酒有妥善的存放處。根據身高量身訂製的吧台櫃，提供了舒適隨性的品飲空間；興致來時播放電影、後方就能開瓶紅酒，即便是親友多人聚會時空間感也非常舒適。一旁的開放式餐廚同樣也是普魯士藍與灰的搭配為主，長型一字搭配中島餐桌，提供親友聚餐的最佳場所。



兩間衛浴雖然空間不大，但卻分別做了很精緻的設計。在客廳區的客浴因考量男主人需求以及優化訪客的使用體驗，以沈穩的進口磚鋪陳、並設計便座與小便斗；主衛則維持優雅的英倫，地板與牆面的特色進口花磚，霧黑色浴櫃搭配白色檯面，連同濕區的淋浴拉門也延續此配色概念，不僅創造完美的乾濕分離沐浴體驗，在風格視覺上也讓人很享受。



公領域採取 1+1 房的設計，運用英式復古的玻璃拉門設計，創造出靜謐卻又不孤單的私人閱讀空間。私領域則以優雅的暖灰調搭配白色，床頭牆線板設計與兩側白百葉窗在風格細節上相呼應；床尾則安排了獨立更衣間與化妝台，一系列白色櫃體同樣延續線板裝飾，讓日常生活與收納更具儀式感。

