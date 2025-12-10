13大品牌暢銷排名Top.1鑽戒推薦：卡地亞、Tiffany、海瑞溫斯頓、VCA

求婚鑽戒推薦品牌

鑽戒推薦品牌1. Boucheron 寶詩龍

Facette系列

以鑽石火光為設計主題，Boucheron Facette系列鑽戒，戒圈的幾何菱形刻面組合再搭配中央主鑽，俐落又時髦的設計，登上品牌婚戒系列最受青睞排行第一名。此系列為單鑽經典款，有鉑金、玫瑰金及黃金三種材質可以選擇，主鑽從0.2克拉起跳，另有特殊訂製服務。

細節與售價：

Facette系列單鑽戒指，鉑金，主鑽0.3克拉，參考售價店洽

廣告 廣告





鑽戒推薦品牌2. BVLGARI 寶格麗

Dedicata a Venezia「獻給威尼斯」系列

關於情人以交換戒指來為定情有此一說：1503年，世上第一只定情戒在威尼斯交換。寶格麗以此段故事為靈感，推出威尼斯系列Dedicata Venezia 婚戒系列，其中可再細分出三個子系列：1503、Torcello（命名來自威尼斯瀉湖的一座小島）以及Giudecca。1503系列以突顯單顆美鑽，並以密鑲鑽石作為襯托的設計特色。Torcello以優雅弧度的四爪鑲鉑金台座擁抱單顆明亮型切割美鑽，戒圈鳥瞰有圓潤收腰線條輪廓，風格上非常具有辨識度。另外，Bvlgari寶格麗的鑽戒均可根據不同需求條件進行半訂製詢貨服務，Bridal系列選用GIA成色分類中的D-H，淨度為IF到VS等級的鑽石，且每顆單鑽附有GIA證書。

細節與售價：

Dedicata a Venezia: Torcello 戒指，鉑金材質，鑲飾 1 顆圓形明亮型切割鑽石，主鑽0.3克拉起，參考售價店洽









鑽戒推薦品牌3. Cartier 卡地亞

Solitaire 1895鑽戒

堪稱卡地亞鑽戒經典不敗之選！Solitaire 1895單鑽戒指系列一如其名，早在1895年即推出，簡約風格設計的四爪鉑金戒台相當耐看，Cartier針對主鑽提供「Set For You訂製服務」，等級約落在顏色D~H、淨度IF~VS2之間的鑽石，顧客可再根據個人需求選擇不同車工與克拉數或等級。

細節與售價：

Solitaire 1895單鑽戒指，鉑金鑲座，主鑽0.23克拉以上，售價店洽。

延伸閱讀：

卡地亞1895婚戒，為何是情人許下相伴一生承諾的經典首選？

卡地亞鑽戒7大經典系列指南！設計特色、鑽石克拉、訂製服務一次看懂









鑽戒推薦品牌4. Chaumet 尚美

Josephine Amour D'aigrette系列單鑽戒指

Chaumet Josephine Amour D'aigrette婚戒設計故事源自法國約瑟芬皇后，其如同一頂小冠冕的造型相當討喜。鑽戒以明亮式圓形主鑽為中心，再搭配上兩股交織纏繞的戒圈線條，延續冠冕的核心輪廓，同時凸顯其浪漫風格與強調可疊戴的造型變化。

細節與售價：

Josephine Amour D'aigrette系列鑽戒，鉑金材質，鋪鑲明亮式切割鑽石），中央主石0.5~5克拉，售價依主石條件不同而調整









鑽戒推薦品牌5. Chanel 香奈兒

Bouton de Camelia 山茶花系列鑽戒

如果你的另一半是小香控，選這款來許下終生肯定是絕佳首選！以Chanel香奈兒品牌經典圖騰之一，山茶花做為設計圖騰的鑽戒，從中央主鑽為出發點，一層層地運用鑽石呈現出幾何圓形的山茶花花體，細膩且圓潤的流暢線條也頗有圓滿之寓意，簡約又優雅，是時髦度最高的求婚鑽戒。

細節與售價：

Bouton de Camélia 戒指，18K白金，鑲嵌65顆總重1.44克拉明亮式切割鑽石（每件作品因設計細節皆可能會有些微差異），售價NT$596,000起；18K黃金款售價NT$555,000









鑽戒推薦品牌6. De Beers

DB Classic系列鑽戒

愛神丘比特展開翅膀的設計靈感，成為DB Classic系列鑽戒側面的V型鑲嵌細節，而這樣的方式，其實還能提升中央鑽石迎光程度，讓火光、生命力與亮光表現更佳，是一款百看不膩的雋永設計。

細節與售價：

De Beers DB Classic 鉑金圓形明亮式單鑽戒指，主鑽0.3克拉起，參考售價NT$88,000起，可於De Beers官網直接選擇主鑽條件與即時報價









鑽戒推薦品牌7. Graff 格拉夫

Promise系列鑽戒

鑽石是Graff在設計鑽戒過程的焦點，所有運用細節的選擇，比方說鑲嵌方法，最終都是以如何將鑽石的自然美態進一步昇華為主要任務。在品牌豐富的Bridal系列產品中，Promise系列以多種經典和新式切割主鑽的變化，以及鑲嵌在主石兩旁、更能襯托主石之美的設計，成為品牌詢問度最高最暢銷的一款。售價店洽。





鑽戒推薦品牌8. Harry Winston 海瑞溫斯頓

HW Logo婚戒系列

講到鑽石之王Harry Winston必定會聯想到HW Logo婚戒系列： 以圓形明亮式切工鑽石為中心，鑲嵌在經典的H、W字體造型，同時也能象徵Husband & Wife的爪鑲鉑金底座，主鑽有0.5克拉至1.24克拉等選擇，1克拉以上主石提供極細微密釘鑽石鑲崁設計的戒台。為了呈現最明亮效果，除了主鑽底座特別加高之外，1克拉鑽戒另用品牌經典的極細微密鑲嵌裝飾側邊。

細節與售價：

HW Logo鑽石婚戒，主鑽0.51克拉，參考價店洽

延伸閱讀：

海瑞溫斯頓Harry Winston鑽戒盤點！Top.6經典系列挑選指南









鑽戒推薦品牌9. MIKIMOTO

M Collection系列珍珠鑽戒

除了鑽石或彩色寶石，準新娘們還有珍珠選擇！來自MIKIMOTO M Collection系列珍珠鑽戒，以18K黃金鑲嵌單顆日本Akoya珍珠，兩側再鑲嵌細鑽襯托，不同於多數鑽戒的樣式，推薦給偏愛獨特、簡約之美的準新娘。

細節與售價：

日本Akoya珍珠尺寸約為8.5mm，參考價NT$97,000。





鑽戒推薦品牌10. Piaget 伯爵

Jardin Secret 系列鑽戒

來自瑞士的伯爵Piaget，不只懂得做鐘錶，對於珠寶設計自有一番掌握與觀點。在品牌眾多鑽戒婚戒款式當中，便以Jardin Secret鉑金鑽戒這款最為醒目：中央主石為優雅的水滴型 ，搭配上兩股交會的戒圈，更顯優雅與氣勢。設計呈現背後更有浪漫靈感：以伯爵先生鍾情的花藝，和他親手培育出的伯爵玫瑰Piaget Rose花種為主軸，戒圈線條來自順藤緣攀的玫瑰藤蔓，也寓意情人互許、永繫雙手的情景。

細節與售價：

Jardin Secret 鉑金高級珠寶鑽石戒指，主石1.55克拉，參考價店洽





鑽戒推薦品牌11. Tiffany & Co.

The Tiffany Setting鑽戒

The Tiffany Setting鑽戒的經典六爪鑲嵌是從1886年開始使用的設計，沒有任何一種鑲嵌法、婚戒設計能比它更廣為人知—以特別加高、醒目立體的鑲爪，將鑽石高高托起，目的在讓鑽石能全方面折射光源，有更好的火光表現，同時也是Tiffany & Co.獨家專利的設計。

細節與售價：

Tiffany Setting鑽戒，主鑽0.25克拉起，鉑金、18K玫瑰金、18K黃金材質選擇，提供鑽石選貨訂製服務，售價店洽

延伸閱讀：

【珠寶小學堂】內行人才懂的細節美！認識Tiffany & Co.的6種獨門鑽戒款式與行家知識









鑽戒推薦品牌12. Van Cleef & Arpels (VCA) 梵克雅寶

Icône單顆鑽石戒指

梵克雅寶VCA創立故事源自情人締結連理，這讓Van Cleef & Arpels的結婚戒指更增添浪漫想像。品牌目前有多款單鑽戒指作品，其中，這款以圓鑽為核心，主石週邊與戒圈都再鑲嵌一圈細鑽的Icône，為人問度最高的長青暢銷款。VCA同樣提供主鑽訂製服務，可選0.3克拉起跳，單顆鑽石的淨度達IF至VVS2級別、色澤D或E級。

細節與售價：

Icône單顆鑽石戒指，鉑金，主鑽1顆0.3克拉起，參考售價NT$ 192,000

延伸閱讀：

VCA婚戒怎麼選？經典鑽戒+彩色寶石Top.8系列推薦及售價參考













鑽戒推薦品牌13. TASAKI

Piacere 喜悅系列單鑽戒指

簡單就很美！日系珠寶品牌TASAKI最受新嫁娘歡迎的這款婚戒以義大利語中意指「喜悅」「PIACERE」為名，六爪鑲的設計將心愛主石高高托起，注入璀璨光芒，戒環向主鑽漸漸收細，進一步展現鑽石純淨光芒。想更顯華麗與份量？可選擇搭配鑲鑽戒圈，材質部分除了經典鉑金，加碼推薦品牌獨有的「18K櫻花金」，帶點粉紅橘色調，洋溢著甜蜜氣息。

細節與售價：

Piacere 喜悅系列單鑽戒指，18K櫻花金、鉑金，主鑽0.2克拉起，售價店洽





