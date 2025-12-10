13大品牌暢銷排名Top.1鑽戒推薦：卡地亞、Tiffany、海瑞溫斯頓、VCA
求婚鑽戒推薦品牌
1. Boucheron
2. Bvlgari
3. Cartier
4. Chaumet
5. Chanel
6. De Beers
7. Graff
8. Harry Winston
9. MIKIMOTO
10. Piaget
11. Tiffany & Co.
12. Van Cleef & Arpels
13. TASAKI
鑽戒推薦品牌1. Boucheron 寶詩龍
Facette系列
以鑽石火光為設計主題，Boucheron Facette系列鑽戒，戒圈的幾何菱形刻面組合再搭配中央主鑽，俐落又時髦的設計，登上品牌婚戒系列最受青睞排行第一名。此系列為單鑽經典款，有鉑金、玫瑰金及黃金三種材質可以選擇，主鑽從0.2克拉起跳，另有特殊訂製服務。
細節與售價：
Facette系列單鑽戒指，鉑金，主鑽0.3克拉，參考售價店洽
鑽戒推薦品牌2. BVLGARI 寶格麗
Dedicata a Venezia「獻給威尼斯」系列
關於情人以交換戒指來為定情有此一說：1503年，世上第一只定情戒在威尼斯交換。寶格麗以此段故事為靈感，推出威尼斯系列Dedicata Venezia 婚戒系列，其中可再細分出三個子系列：1503、Torcello（命名來自威尼斯瀉湖的一座小島）以及Giudecca。1503系列以突顯單顆美鑽，並以密鑲鑽石作為襯托的設計特色。Torcello以優雅弧度的四爪鑲鉑金台座擁抱單顆明亮型切割美鑽，戒圈鳥瞰有圓潤收腰線條輪廓，風格上非常具有辨識度。另外，Bvlgari寶格麗的鑽戒均可根據不同需求條件進行半訂製詢貨服務，Bridal系列選用GIA成色分類中的D-H，淨度為IF到VS等級的鑽石，且每顆單鑽附有GIA證書。
細節與售價：
Dedicata a Venezia: Torcello 戒指，鉑金材質，鑲飾 1 顆圓形明亮型切割鑽石，主鑽0.3克拉起，參考售價店洽
鑽戒推薦品牌3. Cartier 卡地亞
Solitaire 1895鑽戒
堪稱卡地亞鑽戒經典不敗之選！Solitaire 1895單鑽戒指系列一如其名，早在1895年即推出，簡約風格設計的四爪鉑金戒台相當耐看，Cartier針對主鑽提供「Set For You訂製服務」，等級約落在顏色D~H、淨度IF~VS2之間的鑽石，顧客可再根據個人需求選擇不同車工與克拉數或等級。
細節與售價：
Solitaire 1895單鑽戒指，鉑金鑲座，主鑽0.23克拉以上，售價店洽。
延伸閱讀：
卡地亞1895婚戒，為何是情人許下相伴一生承諾的經典首選？
卡地亞鑽戒7大經典系列指南！設計特色、鑽石克拉、訂製服務一次看懂
鑽戒推薦品牌4. Chaumet 尚美
Josephine Amour D'aigrette系列單鑽戒指
Chaumet Josephine Amour D'aigrette婚戒設計故事源自法國約瑟芬皇后，其如同一頂小冠冕的造型相當討喜。鑽戒以明亮式圓形主鑽為中心，再搭配上兩股交織纏繞的戒圈線條，延續冠冕的核心輪廓，同時凸顯其浪漫風格與強調可疊戴的造型變化。
細節與售價：
Josephine Amour D'aigrette系列鑽戒，鉑金材質，鋪鑲明亮式切割鑽石），中央主石0.5~5克拉，售價依主石條件不同而調整
鑽戒推薦品牌5. Chanel 香奈兒
Bouton de Camelia 山茶花系列鑽戒
如果你的另一半是小香控，選這款來許下終生肯定是絕佳首選！以Chanel香奈兒品牌經典圖騰之一，山茶花做為設計圖騰的鑽戒，從中央主鑽為出發點，一層層地運用鑽石呈現出幾何圓形的山茶花花體，細膩且圓潤的流暢線條也頗有圓滿之寓意，簡約又優雅，是時髦度最高的求婚鑽戒。
細節與售價：
Bouton de Camélia 戒指，18K白金，鑲嵌65顆總重1.44克拉明亮式切割鑽石（每件作品因設計細節皆可能會有些微差異），售價NT$596,000起；18K黃金款售價NT$555,000
鑽戒推薦品牌6. De Beers
DB Classic系列鑽戒
愛神丘比特展開翅膀的設計靈感，成為DB Classic系列鑽戒側面的V型鑲嵌細節，而這樣的方式，其實還能提升中央鑽石迎光程度，讓火光、生命力與亮光表現更佳，是一款百看不膩的雋永設計。
細節與售價：
De Beers DB Classic 鉑金圓形明亮式單鑽戒指，主鑽0.3克拉起，參考售價NT$88,000起，可於De Beers官網直接選擇主鑽條件與即時報價
鑽戒推薦品牌7. Graff 格拉夫
Promise系列鑽戒
鑽石是Graff在設計鑽戒過程的焦點，所有運用細節的選擇，比方說鑲嵌方法，最終都是以如何將鑽石的自然美態進一步昇華為主要任務。在品牌豐富的Bridal系列產品中，Promise系列以多種經典和新式切割主鑽的變化，以及鑲嵌在主石兩旁、更能襯托主石之美的設計，成為品牌詢問度最高最暢銷的一款。售價店洽。
鑽戒推薦品牌8. Harry Winston 海瑞溫斯頓
HW Logo婚戒系列
講到鑽石之王Harry Winston必定會聯想到HW Logo婚戒系列： 以圓形明亮式切工鑽石為中心，鑲嵌在經典的H、W字體造型，同時也能象徵Husband & Wife的爪鑲鉑金底座，主鑽有0.5克拉至1.24克拉等選擇，1克拉以上主石提供極細微密釘鑽石鑲崁設計的戒台。為了呈現最明亮效果，除了主鑽底座特別加高之外，1克拉鑽戒另用品牌經典的極細微密鑲嵌裝飾側邊。
細節與售價：
HW Logo鑽石婚戒，主鑽0.51克拉，參考價店洽
延伸閱讀：
海瑞溫斯頓Harry Winston鑽戒盤點！Top.6經典系列挑選指南
鑽戒推薦品牌9. MIKIMOTO
M Collection系列珍珠鑽戒
除了鑽石或彩色寶石，準新娘們還有珍珠選擇！來自MIKIMOTO M Collection系列珍珠鑽戒，以18K黃金鑲嵌單顆日本Akoya珍珠，兩側再鑲嵌細鑽襯托，不同於多數鑽戒的樣式，推薦給偏愛獨特、簡約之美的準新娘。
細節與售價：
日本Akoya珍珠尺寸約為8.5mm，參考價NT$97,000。
鑽戒推薦品牌10. Piaget 伯爵
Jardin Secret 系列鑽戒
來自瑞士的伯爵Piaget，不只懂得做鐘錶，對於珠寶設計自有一番掌握與觀點。在品牌眾多鑽戒婚戒款式當中，便以Jardin Secret鉑金鑽戒這款最為醒目：中央主石為優雅的水滴型 ，搭配上兩股交會的戒圈，更顯優雅與氣勢。設計呈現背後更有浪漫靈感：以伯爵先生鍾情的花藝，和他親手培育出的伯爵玫瑰Piaget Rose花種為主軸，戒圈線條來自順藤緣攀的玫瑰藤蔓，也寓意情人互許、永繫雙手的情景。
細節與售價：
Jardin Secret 鉑金高級珠寶鑽石戒指，主石1.55克拉，參考價店洽
鑽戒推薦品牌11. Tiffany & Co.
The Tiffany Setting鑽戒
The Tiffany Setting鑽戒的經典六爪鑲嵌是從1886年開始使用的設計，沒有任何一種鑲嵌法、婚戒設計能比它更廣為人知—以特別加高、醒目立體的鑲爪，將鑽石高高托起，目的在讓鑽石能全方面折射光源，有更好的火光表現，同時也是Tiffany & Co.獨家專利的設計。
細節與售價：
Tiffany Setting鑽戒，主鑽0.25克拉起，鉑金、18K玫瑰金、18K黃金材質選擇，提供鑽石選貨訂製服務，售價店洽
延伸閱讀：
【珠寶小學堂】內行人才懂的細節美！認識Tiffany & Co.的6種獨門鑽戒款式與行家知識
鑽戒推薦品牌12. Van Cleef & Arpels (VCA) 梵克雅寶
Icône單顆鑽石戒指
梵克雅寶VCA創立故事源自情人締結連理，這讓Van Cleef & Arpels的結婚戒指更增添浪漫想像。品牌目前有多款單鑽戒指作品，其中，這款以圓鑽為核心，主石週邊與戒圈都再鑲嵌一圈細鑽的Icône，為人問度最高的長青暢銷款。VCA同樣提供主鑽訂製服務，可選0.3克拉起跳，單顆鑽石的淨度達IF至VVS2級別、色澤D或E級。
細節與售價：
Icône單顆鑽石戒指，鉑金，主鑽1顆0.3克拉起，參考售價NT$ 192,000
延伸閱讀：
VCA婚戒怎麼選？經典鑽戒+彩色寶石Top.8系列推薦及售價參考
鑽戒推薦品牌13. TASAKI
Piacere 喜悅系列單鑽戒指
簡單就很美！日系珠寶品牌TASAKI最受新嫁娘歡迎的這款婚戒以義大利語中意指「喜悅」「PIACERE」為名，六爪鑲的設計將心愛主石高高托起，注入璀璨光芒，戒環向主鑽漸漸收細，進一步展現鑽石純淨光芒。想更顯華麗與份量？可選擇搭配鑲鑽戒圈，材質部分除了經典鉑金，加碼推薦品牌獨有的「18K櫻花金」，帶點粉紅橘色調，洋溢著甜蜜氣息。
細節與售價：
Piacere 喜悅系列單鑽戒指，18K櫻花金、鉑金，主鑽0.2克拉起，售價店洽
延伸閱讀：
婚禮鑽戒特輯！Cartier、Tiffany、Chanel...14個珠寶品牌的經典款推薦（附影片
最適合妳的鑽戒是？超神準心理測驗，從愛情觀和性格特質找出最契合的戒指風格
婚戒怎麼選？卡地亞對戒、Tiffany結婚戒指...14個品牌Top.1推薦！
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● 周杰倫私服腕錶5款特搜！「杰倫粉」計時錶、Ranger系列2025新色曝光
其他人也在看
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 6
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 5 小時前 ・ 67
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 5 小時前 ・ 6
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 7
詹惟中現身預言「今年有2災」！再示警「有事情發生」：救更多人
娛樂中心／巫旻璇報導命理師詹惟中日前以「尖嘴猴腮」貼文被指影射日本首相高市早苗，引發輿論大反彈，他雖火速道歉、刪文，但怒火仍未平息，連帶影響女兒在日本經營的民宿被抵制。詹惟中昨(9日)再度露面拍片，談及面對外界批評的心情，強調「不在乎網路謾罵，只在乎還能救多少人」，更提醒粉絲明年要注意2災。民視健康長照網 ・ 7 小時前 ・ 162
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 8
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 352
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。民視 ・ 7 小時前 ・ 117
朱孝天轟被潑髒水! 阿信爆艾姐為促F4合體里程數激增
生活中心／綜合報導今年五月天兩度促成F4在演唱會上合體當嘉賓，周杰倫、阿信最近還跟F4三人合體推新歌，掀起回憶殺。不過，卻獨缺朱孝天一人。他日前抱怨是"被退出"，還點名相信音樂高層艾姐潑髒水。阿信開直播略顯沉重，仍力挺艾姐，說她飛機里程數加起來可繞地球兩圈，才促成F4合體，吳建豪也當場送暖。民視 ・ 2 小時前 ・ 1
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 4
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 1 天前 ・ 272
民視前副總經理胡婉玲 回應滾床單查證爭議
[NOWnews今日新聞] 媒體人周玉蔻稱前中姐張淑娟與蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審被判1年6個月徒刑；台灣高等法院傳民視編審陳建民稱節目查證對象為民視前副總經理、中央社社長胡婉玲。胡婉...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 115
綠營鐵票倉要變天？郭正亮：周春米恐因「這事」落選
前立委郭正亮針對2026年中南部選情提出分析，認為若國民黨立委柯志恩對上民進黨立委邱議瑩、國民黨立委謝龍介對上民進黨立委林俊憲，藍營在南二都都存在贏面，甚至屏東議長若整合成功，周春米都可能面臨落選危機。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 181
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 72
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
曾投訴遭職場霸凌！新竹某國中女師墜樓、國三生也發生憾事...19天2人身亡
新竹縣一所國中11月20日一名資深女教師不明原因自高處墜樓，經搶救仍宣告不治，先前傳出，該名教師曾至縣府投訴遭職場霸凌，未料僅過19天，昨（8）日下午2點多，該校再傳出一名國三生發生墜樓事件；對此校方證實並回應事件發生。鏡報 ・ 1 天前 ・ 64
5類隔夜菜千萬別吃！蔬菜、海鮮都中鏢 醫：這款甜湯恐致命
隔夜菜吃多了恐傷身！醫師提醒，常吃隔夜菜可能會讓腸胃及健康付出代價，其中銀耳湯及木耳類是最容易被低估的隔夜食物，隔夜的銀耳湯不僅營養流失，還可能產生「米酵菌酸」這種致命毒素，雖然機率不高，但一旦中毒就非常嚴重。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 11
血洗投資客十年有成！新板特區「抬頭路過都是豪宅」五鐵共構與百貨雲集 新北頂級新聚落｜豪宅報報
新板特區有新北市信義計畫區之稱，同樣是市政府所在地，百貨、商業大樓林立，新板特區更為獨特，擁有五鐵共構的板橋車站，交通條件更為優越，更是頂級豪宅聚落，有高達50%都是80坪以上的豪宅，含金量相當高，如今不僅預售豪宅破百萬元，今年中古豪宅也出現第一個晉升百萬俱樂部成員。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 14 小時前 ・ 14
《國際產業》輝達H200銷陸 傳25%分潤金由台灣買單？白宮官員這樣說
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國總統川普宣布其政府將開放輝達目前排名第二的AI晶片H200銷往中國，而作為條件，輝達應該將其中25%的銷售額上繳美國政府。據白宮消息來源透露，這筆25%的分潤金，將以進口稅的方式向其生產地台灣收取。 周一（12月8日）晚間，美國總統川普在自家社群平台Truth Social上發文，宣布輝達AI晶片H200可以銷往中國和其他地方「獲准的客戶」，條件是其中「25%」的銷售額上繳美國政府，以維持強大的國家安全。這項政策將支持美國就業、強化美國製造業，美國納稅人將從中受益。商務部正在敲定相關細節，該政策也同樣適用於超微、英特爾和其他偉大的美國公司。 川普表示，我們將保護國家安全、創造美國就業機會，並守住美國在AI領域的領先地位。 H200的等級高於H20，但不是輝達最頂級的AI晶片。 川普在發文中強調輝達更先進的Blackwell晶片和之後將推出的Rubin，都不在開放之列。 知情人士透露，美國政府官員認為此舉是在「讓輝達最新Blackwell晶片出口中國」和「讓輝達晶片完全退出中國市場」之間做出妥協。川普向來反對讓輝達最先進的晶片銷往中國。其政府官員則擔心完時報資訊 ・ 1 天前 ・ 56