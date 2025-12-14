12/15「貓奴日」集體取暖啦！會臣服不是沒道理 一切都是喵皇的陰謀

台灣家貓數量逐年攀升，越來越多人加入貓奴行列。圖片來源：Getty images

每年12月15日，是美國的「貓奴日」（Cat Herders Day）。此節日源於流行用語「Cat Herders」，美國人將「牧民」（Herders）一詞用於養貓上，對比放牧溫順的羊群，藉此突顯想管理特立獨行的貓咪，實在是難上加難的「不可能的任務」。因此，12月15日「貓奴日」不只是愛貓族的專屬節日，更獻給生活中奮力完成任務的每一個人，記得在這天好好犒賞自己一下。

當然，「貓奴日」還是最適合奴性堅強的貓控們互相取暖。近年來，台灣家貓數量逐年攀升，越來越多人加入貓奴行列，究竟喵皇們藏有什麼魅力，讓人甘心臣服於腳下？國外專家研究後發現，貓咪與嬰兒擁有多項共通點，像是體重相近、兩者皆具備圓潤臉型、大眼睛配小鼻子、貓叫聲激似嬰兒哭聲等，容易喚起成人體內的「催產素」，進而激發護幼心態，心甘情願為主子效勞。

台灣曾有網路調查顯示，貓奴常見的特徵包括：全身都是毛、手腳布滿傷痕、臉上掛著黑眼圈（清晨常被主子討飯叫醒）等生理徵狀；心理現象則會出現時不時想要吸貓、手機滿滿都是喵星人照片、無意識學貓叫等。家中除了準備各式貓跳台、玩具外，拿到紙箱也不會立刻回收丟棄，第一個念頭是留給貓咪玩耍、躲藏。

