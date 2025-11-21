走入人心的桃花源，現代風獨棟毛胚屋別墅賞月觀景、與你偕老

編輯 陳思靜｜圖片提供 舨舍空間設計

千百年來人們不斷在尋求「桃花源」，但其實不用將對美好的希望放在遠方，「芳草鮮美，落英繽紛」人心之所向是自然之外的怡然自得，而這份理想則藉由設計納入現實，成為走入人心的棲居之所。



共三層樓的獨棟別墅，原為毛胚屋在格局規劃上擁有靈活的自由度。一樓為公領域語庭院區，進門玄關處通過長虹玻璃和透明玻璃交錯的組合方式，創造出纖細而透光的屏風，同時利用地坪材質的不同，區隔空間屬性。客廳旁側便是寬敞的戶外庭院，在盡力保有良好開窗、達到引景入室的情況下，以現代簡約風為骨架，白派的設計通過質材的層次，創造細膩清雅的視覺體驗；輕薄的拉門巧妙區隔客餐廳空間、隔而不斷，讓整體空間更加恰如其分。



二樓區域為L型的私人空間，以垂直動線作為區分，讓書房與主臥室製造出適當的距離，鏤空書櫃可擺放收藏品成為樓梯的獨特風景；主臥室則通過黑玻的圍籬創造出時尚的更衣空間，創造出合體的空間概念，豐富立面表情。



小編的最愛

位於三樓的次臥室藉由建物獨特的形狀，安排有書桌和臥榻區，窗外具是綠意盎然的樹冠，讓自然之景渾然天成的走入室內。頂樓則是洗衣間、瑜珈區及戶外露台區，可作為家人賞月、觀景等活動的場所，讓家成為朝暮與年歲同往，與你一同行至天光的桃花源。

