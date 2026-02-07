開車就怕「一夜致負」 車險規劃首選「三天王」

騎車或開車上路，難免會遇到不遵守交通安全的車輛在馬路上橫行無阻，成為其他駕駛的一大阻礙，此時心中可能燃起怒火：「駕照是用雞腿換的嗎？」雖是玩笑話，但危及他人用路安全的行為，真的是車陣中的不定時炸彈。先前網路上就有做過一份調查，統計出最讓大家爆氣的「NG駕駛習慣」，前三名包括：任意變換車道、高速蛇行鑽車縫、未保持安全車距。萬一他人反應不及，就很容易發生車禍事故。

類似的新聞事件屢見不鮮，中國廣州有一名機車騎士穿梭車陣時，不慎擦撞到一輛藍寶堅尼休旅車，車身出現些微傷痕，初估維修費至少5萬台幣起跳，騎士見狀立刻當場下跪哭窮，請求車主原諒，所幸該名車主心軟，不索取任何賠償。而在台灣，路上也常看到瑪莎拉蒂、法拉利、麥拉倫等千萬超跑出沒，萬一在騎車或開車時一個閃神，不小心撞上它們，維修費動輒百萬起跳，如果下跪哭窮無效，該怎麼辦？

不論是機車騎士還是汽車駕駛人，在路上看到千萬超跑除了敬而遠之外，最好保持好安全距離，畢竟許多意外狀況防不勝防，因此，守護荷包的「車險三天王」你不可不知！

一、強制險

「強制汽/機車責任險」是一定得保的政策性保險，意思就是沒保是會被開罰的！強制險被稱為車險中最最基礎的保障，一旦發生車禍，包含自己車上的乘客、別車的駕駛與乘客、以及路人等人員的受傷或身故都能由強制險來保障。

不過既然是基礎保險，除了不保障駕駛本人之外，保額每人死亡或失能最高僅200萬元，傷害醫療給付每人最高僅20萬元，真實狀況中額度常常不夠用，而且財物損失也沒有理賠。

二、第三人責任險

車禍衝擊力道大，恐造成對方重則死亡、失能，輕則除了醫療費用外，後續可能還有休養復健之看護費用支出，以及工作中斷之經濟損失。另外現在新車多搭載許多精密先進電子設備，萬一發生車禍，維修費用也很可觀；因此第三人責任險，可說是所有車主都應該投保的汽車保險。

第三人責任險最主要的功能是補足強制險保障的不足，賠付的對象為車外第三人及對方車輛的財物損失，建議車主們投保保額至少體傷300萬元以上，財損50萬元以上。

三、超額責任險

開車上路如果不小心A到超跑，真的會讓人「一夜致負」，維修費可能高達好幾百萬元，光靠強制險、第三人責任險根本無法負擔巨額賠償，因此「超額責任保險」俗稱「超跑險」也應運而生。主要功能就是補足「強制責任險」及「第三人責任險」不夠賠的部份。

Q：如果親友開我的車，也有保障嗎？

A：由於強制險、第三人責任險、超額責任險的保障都是跟著車子保，所以親友經過車主同意後駕駛，也具有相同的保障。

Q：開車失控衝撞到民宅或營業店面，也有保障嗎？

A：除了發生連環車禍事故，也偶爾會看到汽車衝撞到營業店面，或者倒車、停車時撞壞路邊的汽車、機車、自行車、盆栽等，這種狀況屬於第三人責任險的財物損失賠償範圍，若第三人責任險不夠賠償，就會啟動「超額責任保險」的保額理賠。

車禍事故一旦發生，車輛外「物」的損失大致可以估計，但「人」所受的傷害難以估計，因此「人比車重要」的觀念一定要有，而且賠別人必定優先於賠自己。無論是強制險或第三人責任險，都是「賠給對方」的基本保障，之後再依預算考量，添加駕駛人傷害險、乘客體傷責任險、車體險等等，補足自己人車的保障，讓行車保障層層升級，範圍更廣也更為完善。



