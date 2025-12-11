預售屋客變把三房改兩房！窗邊長型臥榻與訂製書牆，注入文青感的美式風格宅飄出滿室書卷香

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 陶璽空間設計

買房裝潢要特別注意，不是房間多就是好。屋主一家三口購入的25坪預售屋預先做客變，將三房改為兩房擴大公共空間，客廳除了休憩沙發外在採光窗打造長型臥榻搭配訂製書牆，建構舒適的居家圖書館。開放式餐廚空間成為第二個居家生活核心，重新規劃後的預售屋格局帶著文青書卷氣，乘載一家三口生活。



玄關區鋪設黑色進口花磚，已無接縫地坪的方式界定出完整落塵區；右側墨綠色牆面以美式線板裝飾，局部鋪貼鏡面放大空間並作為理容鏡使用；左側則利用內凹畸零空間嵌入頂天鞋櫃，百葉門片延續設計風格、亦提升鞋履通風性。開放式公共區域中，白色天花板移植美式木質拼接設計呼應設計語彙，電視牆旁的機櫃與客廳窗戶皆設計白色百葉窗，圍塑出柔美放鬆的休憩空間。灰色大理石電視牆結合木製電視櫃，冷暖材質混搭呈現別緻的生活氛圍；沙發背牆跳脫過往呆版的櫃體框架，訂製別緻書牆、沿著窗邊規劃長型臥榻作為隨性閱讀角落，打造帶著文青感的書香空間。開放式餐廚空間以墨綠色櫥櫃延續玄關主題色，搭佐白色廚檯面與客廳牆面和白色百葉窗的組合相互呼應。L型廚房規劃搭配中島創造順暢的回字動線，成為通往公私領域各處的樞紐，中島連接的餐桌採取不對稱餐椅設計，長凳配置增添了休閒氛圍，讓餐桌成為家的第二個交誼中心。



推開雙開玻璃們後是女兒的私人空間，入們後的空間擺放鋼琴和小沙發，規劃出半獨立式練琴房，更往內的寢居空間以另一扇長虹玻璃拉門區隔，將收納櫃規劃在床的側邊、床頭鋪貼綠植壁紙，形塑清新可愛的美式混搭風格。推開書櫃旁的隱藏門是主臥空間，淺灰色調主題形塑靜謐沈穩氛圍；床頭收納櫃與壁龕設計取代突出的床頭櫃，更利用一旁的牆面以層板鑲嵌燈條，打造出別緻的床邊閱讀區。將獨立更衣間與衛浴規劃在順暢的動線上，將三房改兩房後，擁抱寬敞廳區與機能滿點的私領域。

陶璽空間設計／林欣璇

地址：台北市中山區南京東路二段72號2樓(謙信大樓)

電話：02-25117200

Email：irene_lin2001@hotmail.com

網站：http://www.taoxi.com.tw

