預售屋客變把三房改兩房！窗邊長型臥榻與訂製書牆，注入文青感的美式風格宅飄出滿室書卷香
編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 陶璽空間設計
小編帶你看好宅
買房裝潢要特別注意，不是房間多就是好。屋主一家三口購入的25坪預售屋預先做客變，將三房改為兩房擴大公共空間，客廳除了休憩沙發外在採光窗打造長型臥榻搭配訂製書牆，建構舒適的居家圖書館。開放式餐廚空間成為第二個居家生活核心，重新規劃後的預售屋格局帶著文青書卷氣，乘載一家三口生活。
玄關區鋪設黑色進口花磚，已無接縫地坪的方式界定出完整落塵區；右側墨綠色牆面以美式線板裝飾，局部鋪貼鏡面放大空間並作為理容鏡使用；左側則利用內凹畸零空間嵌入頂天鞋櫃，百葉門片延續設計風格、亦提升鞋履通風性。開放式公共區域中，白色天花板移植美式木質拼接設計呼應設計語彙，電視牆旁的機櫃與客廳窗戶皆設計白色百葉窗，圍塑出柔美放鬆的休憩空間。灰色大理石電視牆結合木製電視櫃，冷暖材質混搭呈現別緻的生活氛圍；沙發背牆跳脫過往呆版的櫃體框架，訂製別緻書牆、沿著窗邊規劃長型臥榻作為隨性閱讀角落，打造帶著文青感的書香空間。開放式餐廚空間以墨綠色櫥櫃延續玄關主題色，搭佐白色廚檯面與客廳牆面和白色百葉窗的組合相互呼應。L型廚房規劃搭配中島創造順暢的回字動線，成為通往公私領域各處的樞紐，中島連接的餐桌採取不對稱餐椅設計，長凳配置增添了休閒氛圍，讓餐桌成為家的第二個交誼中心。
小編的最愛
推開雙開玻璃們後是女兒的私人空間，入們後的空間擺放鋼琴和小沙發，規劃出半獨立式練琴房，更往內的寢居空間以另一扇長虹玻璃拉門區隔，將收納櫃規劃在床的側邊、床頭鋪貼綠植壁紙，形塑清新可愛的美式混搭風格。推開書櫃旁的隱藏門是主臥空間，淺灰色調主題形塑靜謐沈穩氛圍；床頭收納櫃與壁龕設計取代突出的床頭櫃，更利用一旁的牆面以層板鑲嵌燈條，打造出別緻的床邊閱讀區。將獨立更衣間與衛浴規劃在順暢的動線上，將三房改兩房後，擁抱寬敞廳區與機能滿點的私領域。
陶璽空間設計／林欣璇
地址：台北市中山區南京東路二段72號2樓(謙信大樓)
電話：02-25117200
Email：irene_lin2001@hotmail.com
網站：http://www.taoxi.com.tw
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
其他人也在看
愛侶安縵│日式風│27坪
坐落苗栗縣頭份熱鬧市區裡，這棟前所未見的「遊艇大樓」正是出自群悅建設與郭財寶所長之手。 結合西方歐洲國家的建築思維、 南洋群島的熱情奔放情懷。 整棟建築，匯集世界各國的建築特色、優勢，在去蕪存菁之下，才成就了一棟非凡的藝術級珍品！ 更讓住戶無須出國，就能體驗到前所未有的舒適與放鬆。 富有日式湯屋的休閒情調，依著此概念延伸室內設計。幸福空間 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
簡約中的優雅風韻，走進蓊鬱生活光景│現代風│70坪
輕拂樹梢的微風、緩緩落下的碎影，一幀如詩畫般的優雅蓊鬱光景，令人不自覺停下腳步細細品味，感受這份美好寧靜。如今退休的業主夫妻，從加拿大歸返台灣定居，相中了這幢屋齡十年的獨棟透天厝，但礙於原有的格局配置與室內裝潢並不合心意，加上屋況不佳、存在漏水問題，因此決定委請專業室內設計師協助舊屋翻新，經過不斷地評估篩選，從網路上尋到京彩室內設計，不只擁有深厚實務經驗，也對其風格品味一見傾心，從而牽起了彼此的合作契機。幸福空間 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
微笑曲線美式莊園 休閒風小豪宅（下）
本案原為三房兩廳，存在採光不足、格局零碎、「開門見灶」等問題，顯得狹窄無轉折。故大晴國際室內裝修設計重新配置格局，將原先緊鄰玄關的廚房挪至內部，使屋主推開門扉，直達起居空間，轉個身才看到廚房及私領域入口。化零為整後的格局，宛若三合院圍繞著客廳，光線、機能都被流暢串聯起來，同時兼具高度隱密性及開放性。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發起對話
光和風的生活提案 完美健康宅訂製
既現代又獨樹一幟的五層樓透天寓所，完美轉譯屋主一家的生活模式與日常習慣，多元機能和需求垂直分佈各個樓層。例如一樓率先映入眼簾的公領域，即考量透天厝樓高較低，索性將天花板拉升至最高，同時運用鸚鵡螺黃金比例結構隱藏管線及設備；無獨有偶，其線條恰與樓梯相互延伸、呼應，巧妙替長形格局堆疊、鋪陳豐厚視覺層次。樓梯扶手保留原設計作安全支撐，造型上順應構造弧形包覆收結，美感一氣呵成；灰色調暈染的沙發背牆，相對以暖色系為主體的電視主牆達完美平衡。幸福空間 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 19
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 17 小時前 ・ 185
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 17 小時前 ・ 25
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 36 分鐘前 ・ 4
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 75
小煜爆愛玩越界「常喝爛醉返家」！離婚內幕遭挖 本尊9字發聲
小煜（楊奇煜）8日震撼宣布9月已與護理師老婆言言離婚，結束5年婚姻。雖然小煜在聲明中指出兩人是和平分開，但之後卻遭週刊連環式爆料，指出男方遭疑愛玩越界，婚後經常喝到爛醉返家，而小煜今（11）日也透過IG限時動態寫下9字。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 7
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
搭飛機「外套塞1處」超噁？空服員揭「害航班延誤」恐怖內幕
生活中心／周希雯報導許多人出國前往寒冷地區時，會隨身攜帶外套上飛機，有的旅客選擇直接穿在身上，也有人會塞到頭頂的置物櫃。不過此舉在許多空服員眼中其實是「NG行為」，不僅有衛生問題、擾亂登機流程，最嚴重可能導致航班延誤，有空姐對此直言，「一想到要把外套放進頭頂的置物櫃裡，我就覺得噁心。」民視健康長照網 ・ 17 小時前 ・ 4
WBC經典賽大谷8強才登場 井端弘和：目前不考慮
由於MLB主導大聯盟球星進度拖延，日本隊徵召旅美大聯盟球星主動表態，「侍 Japan」監督井端弘和公開表示，希望洛杉磯道奇隊二刀流超級巨星大谷翔平能夠在三月初的熱身賽就加入國家隊。太報 ・ 2 小時前 ・ 5
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
H200解不解禁沒差？陸軍方、學術界早入手 外媒揭內幕
美國總統川普近期放寬對大陸的科技出口限制，允許輝達H200人工智慧晶片出口。儘管北京尚未正式表態是否批准H200在國內銷售，但路透社檢視過百份招標文件與研究論文後發現，H200早已透過「灰色市場」流入大陸。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 4
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 3
是送分題還是送命題？「這檔」大量漲停後慘爆39萬殺量…股價慘挫半根 旺宏、力積電跟著崩
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（10）日台股加權指數收28,400.73點，漲218.13點，漲幅0.77%，觀察今日盤後個股成交量前五名，華邦電（2344）因近日股價...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 7
南韓太扯！謬稱「中國台灣」竟又貿易刁難 外交部次長出面回應了
即時中心／高睿鴻報導迫於中國的壓力，國際社會時常傳出，有國家刻意、或不經意矮化台灣主權地位之情事。最近南韓推出的「電子入境卡（E-Arrival Card）」，就因系統將台灣標註為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，引發我國輿論譁然；後續更傳出，我國外交部已數次向韓方表達關切、要求更正，但目前卻仍不為所動。而針對外交部亞東太平洋司昨（9）日表態，「已全面重新檢視與韓政府的關係」，外交部次長陳明祺今（10）日也回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 346
白蘿蔔營養超強！營養師揭「7大功效」：防便祕、降血壓還穩血糖 但2種人少吃為妙
白蘿蔔有「平民人參」的美譽，而且營養高熱量低，適量吃也不怕囤積多餘的熱量，很適合連續假期聚餐吃多了，煮些白蘿蔔雞湯來喝。現在雖然一年四季都可以吃到白蘿蔔，但其盛產期在11月至隔年3月。 白蘿蔔熱量低、營養密度高 多重效益一次看 營養師林俐岑指出，白蘿蔔的主要成分是水分，約佔90%以上，因此熱量極低（每100克僅約18大卡），是減重飲食的好選擇。其餘營養素包括： 1、膳食纖維：每100克約含1.5-2克，有助促進腸胃蠕動、改善便秘、維持血糖穩定。2、維生素C：白蘿蔔中維生素C含量相當高，可達每100克約20毫克，具抗氧化作用，幫助膠原蛋白合成、提升免疫力。3、鉀：鉀離子有助於維持血壓平衡，幫助排出體內多餘鈉離子，幫助排水及預防高血壓。4、「硫代葡萄糖苷」與「異硫氰酸酯」：白蘿蔔是十字花科蔬菜，這類的含硫化合物可幫助肝臟解毒、抑制腫瘤生長、具抗菌抗發炎作用。5、酵素類（如澱粉酶、脂肪酶等）：能幫助分解食物、促進消化吸收。 白蘿蔔對於健康有哪些功效？ 1、幫助消化、預防脹氣白蘿蔔中含有多種酵素（尤其是澱粉酶與脂肪酶），能促進澱粉與脂肪的分解，協助腸胃消化。尤其是與肉類、油膩食物搭配食用時，可常春月刊 ・ 2 小時前 ・ 2