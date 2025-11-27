高慧君恐失明！甲狀腺低下斜視連開3次刀 視力出現「3情況」快驗抗體

藝人高慧君因甲狀腺功能低下造成左右眼嚴重斜視，一度在手術後逐漸恢復，不過近日又傳出，10月起一連接受3項眼睛手術，她也表示已做最壞心理準備。醫師表示，甲狀腺功能亢進或低下，都會引發眼疾，因眼窩纖維母細胞和眼外肌發炎、腫脹，導致出現斜視、複視甚至半邊偏盲等症狀，提醒有4成的甲狀腺眼疾，甲狀腺功能仍為正常，要驗抗體才能被發現，盡早介入處理才能搶救視力。

高慧君甲狀腺功能低下引發眼疾

高慧君2年前在節目上透露，因甲狀腺功能低下，造成左、右眼嚴重斜視，伴隨重影症狀，手術後才漸漸恢復，不過當時因為眼睛還有一點血絲，唱歌不能太用力。

而從今年10月開始，高慧君臉書上也出現多次右眼包紗布、PO文報平安拆線等動態。根據《鏡週刊》報導，高慧君是因眼球又突出壓迫到神經，從上個月底開始，已經一連動了3個眼睛矯正手術，接下來還得進行雙眼皮對稱的修復手術，幾乎每兩周就動一次刀，不過她本人很正向：「如果無法修復，大不了回山上養雞種菜」。

甲亢或低下都會攻擊眼窩細胞 引起視力問題

林口長庚醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師周威宇表示，甲狀腺功能亢進或低下都可能引發眼疾，這是因為自體免疫的抗體會攻擊眼窩的纖維母細胞，造成軟組織發炎腫大、壓迫視神經，並導致眼球往外凸出，角膜因暴露在空氣中乾燥、發紅而受傷。抗體也會同時攻擊眼外肌造成肥大，讓肌肉動作不協調、影響視力，出現疊影、複視和斜視等問題。而甲亢和低下的抗體雖然不同，但都會引起相同的眼疾表現，甲亢的抗體為「甲狀腺受體刺激素抗體」，甲狀腺功能低下的抗體則為「甲狀腺過氧化酶」。

急性期需手術減壓 視神經壓迫太久恐無法恢復

周威宇說，急性期時如果眼球被壓迫很厲害，可以手術切開眼窩骨，或是把眼窩後面腫脹的軟組織切掉，進行減壓，同時在眼外肌施打類固醇幫助消腫，這類手術都無法門診進行，而且需會診眼整形科。術後配合甲狀腺治療藥物，預後通常不錯，複視也能改善。而如果壓迫到視神經，可能出現半邊偏盲，雖然術後相對可恢復，但也有無法完全恢復的案例。

複視、看出去歪斜、半邊偏盲快驗甲狀腺抗體

他提醒，有4成的甲狀腺眼疾是甲狀腺功能仍正常，但抗體已經在攻擊眼窩細胞，建議若有複視、看出去歪斜、半邊偏盲等症狀，在眼科查不出病因，就要考慮驗甲狀腺抗體。尤其30歲以後的女性更要注意，而且女性發生率比男性高7倍，有家族史更是高危險群。不過，男性雖然發生率較低，但症狀通常較嚴重，所以也勿輕忽。他也強調，如果有心悸、手抖、體重減輕等甲亢症狀，或是水腫、便祕、體重上升等甲狀腺低下症狀，都應盡快就醫治療。

◎ 圖片來源／翻攝自高慧君臉書

◎ 諮詢專家／周威宇醫師

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章