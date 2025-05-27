撰文／安柔 圖片／安柔提供

哈囉大家好我是安柔，平常工作繁忙，有時候也想放鬆心情玩遊戲找點娛樂，下班後透過「Yahoo奇摩遊戲Y5」這個平台發現這裡有眾多的網頁版遊戲，就不需要額外去下載到手機裡呀～好方便！不用擔心手機記憶體內存容量不夠用，直接打開網頁登入就可以開始玩了囉！

安柔玩《鳳都芳華錄》探索神秘的古風宮廷世界 稱讚劇情豐富且深度

這次來分享一下我最近玩的這款大女主新遊戲《鳳都芳華錄》！我個人偏愛這種養成遊戲，不但能夠養男人又能夠提升自己，還有專屬套裝～這是女性首款繼承沉浸式養成遊戲，小說般的浪漫情節、媲美電影的唯美畫面、悅耳的古風背景音樂和聲優，帶給你花式的遊戲體驗樂趣！

這款遊戲畫風很夢幻，屬於可愛型的畫風，每一位角色都會化身Q版人物與玩家互動。女主角就是玩家，是一位國家的君主，然後會在劇情中遇到許多花美男，把這些花美男都納入自己的宮中和他們一起闖天下。背景神秘的古風宮廷夢幻世界，我最喜歡是征戰，人、魔、靈、仙、妖五大族並立共存於世，互相爭奪世界的統治權。分別建立了朱雀國、白虎國、上龍國以及處於幻海中十分神秘的玄武國，四大國周圍還分佈著包括青鸞國在內的許多附屬小國。

現實社會裡需要讓自己更進步，這個遊戲當然也不例外！妳必須要讓自己的實力越來越強夥伴越來越多才能打下屬於自己的江山！如果妳不會操作的話，不用擔心！一開始它會教你怎麼操作，任務和玩法也很簡單。

這個遊戲裡有非常多可以輔助妳變強的角色和道具，記得Y5圈圈符號可以自由移動哦～一進遊戲就有豪華美麗的套裝可以穿，拿到新的時裝後，遊戲還會幫你評分衣服增加能力值！遊戲裡可以打造妳的隊伍，妳可以將輔助妳的角色升級到最強，可以選擇跟裡面超帥氣的角色談戀愛並培養他們讓自己的戰鬥能力提升，這款遊戲還能生小孩，小孩長大後還會與妳並肩作戰打江山哦！

遊戲關卡破一關就會觸發劇情，而且劇情不無聊會讓你一直想破關看下去，

有時候還會突然有唯美的畫面讓妳有視覺享受。破的關卡越多就會有更多遊戲功能體驗，你還可以創建宮殿讓侍從們休息，派遣一位你喜歡的角色幫你收集材料。你還可以選擇自己喜歡的角色和他出宮逛逛，他就會送你提升實力的道具哦～如果你不方便一直開著遊戲也可以用掛機模式闖關～還有很多小遊戲和活動可以拿獎勵！遊戲裡還可以跟其他玩家交朋友互動，很不錯！如果親密值夠了還可以跟對方結為親家～

最最重要的就是裡面的浪漫小說劇情，邊玩還可以邊看裡面那些唯美劇情，劇情裡還可以和角色互動幫他擦藥或餵他吃飯，裡面每個一個花美男的個性都不一樣，彷彿我真的就像是女主角一樣穿梭在這些花美男的愛情故事裡～

小孩子才做選擇，我全都要！

只要打開遊戲就可以帶來滿滿的享受，能讓我消除疲勞放下生活中的壓力唷！

問我什麼遊戲最好玩？

當然就屬《鳳都芳華錄》啦！

安柔IG: https://www.instagram.com/annie_17520/

YAHOO奇摩遊戲Y5平台省下載 Yahoo奇摩帳號登入直接玩

最棒的是運用YAHOO奇摩遊戲Y5平台，省去下載遊戲的時間，用YAHOO奇摩帳號登入就可以直接玩，這是YAHOO奇摩遊戲在台灣最新推出的「HTML5遊戲平台」，在技術上與「異軍互動娛樂」合作，在支付部分將使用「遊戲橘子」的「GASH」，玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲，不必再像以前等待下載遊戲的時間並佔用手機空間，只要有YAHOO奇摩帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式絕對讓人愛不釋手！！

YAHOO奇摩遊戲Y5首頁：https://yahoo.wakool.net/

遊戲名稱：鳳都芳華錄

這是一個神秘的古風宮廷夢幻世界，人、魔、靈、仙、妖五大族並立共存於世，互相爭奪世界的統治權。人族祖先獨大，佔領中州大陸，試圖為族人開闢出一片淨土。

如果你像小編，拔拔沒有留給你金山銀山的話，那就靠自己的雙手來打造屬於你的帝國江山吧！

女性向首款繼承沉浸式養成遊戲，小說般的浪漫情節，媲美電影的唯美畫面，帶給你花式的遊戲體驗樂趣。

遊戲網址：https://yahoo.wakool.net/game/play/2000000334