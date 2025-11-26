女尹米兒瘋迷《鳳都芳華錄》讚帥哥多 想全打包帶回家
撰文／Damnfat 圖片／女尹米兒提供
女尹米兒總是給人甜美火辣、熱情四射的印象，剛出道時以各種拍攝工作為主，之後更接到影視戲劇工作，不過3年前疫情突然襲捲全球，使得女尹米兒的工作受到影響，她坦承確實經歷不小低潮，但只要透過遊戲就能抒發，並且保持樂觀心態面對未來挑戰。
遊戲網址：https://yahoo.wakool.net/game/play/2000000334
疫情期間逢人生低潮 透過遊戲重拾好心情
3年前疫情無預警來襲，不僅影響了各行各業，也打亂許多人的規劃，「疫情導致經濟大受打擊，許多廠商因此縮減預算，有人辛苦經營的公司倒了、有人想結婚卻無法辦桌、有人即將合作的案子流產，像我就是疫情下的苦主，不但活動案子被砍一堆，原本已經談好要與電視台簽約某戲劇固定配角也喊卡，幾乎快要實現的演員夢也因疫情破局…。」
女尹米兒說疫情期間的生活的確有點「無力」，雖然知道人人都是如此苦悶，但難免還是會有點徬徨，「連續3年，每年總有半年時間因戶外防疫條規，所有活動是停擺的；尤其去年疫況更為嚴重時，真的對未來充滿無力感，就想說既然都沒有要出門，乾脆剪一個西瓜皮頭造型，結果剛剪完不久就復工了，但我又不能以西瓜皮見人，於是那段期間只能帶著假髮跟口罩硬上，幸好從照片中幾乎看不出來XD」
不過女尹米兒認為，就算再低潮也要保持振作，畢竟機會隨時都會出現，因此她也趁機好好休息或充實自我，若感到任何不安或煩悶，就會透過遊戲抒壓，「玩遊戲是一定要的！過去工作忙碌時玩、現在很閒時更要玩，對我而言遊戲根本每天必玩，不玩的話我無法放鬆睡覺，特別是當今手遊很方便，隨時都可以玩個幾場，我覺得只要不沉迷，花幾分鐘就能抒發壓力，讓心情瞬間美好起來，其實是相當值得的事！」
大讚〈鳳都芳華錄〉帥哥多 享受心花怒放的遊戲體驗
女尹米兒可說是Y5最挺的支持者！「是的沒錯！大概5年前開始接觸Y5平台，雖然這幾年換過好幾支手機，但它一直是我手遊必玩清單，而且免下載免安裝、網頁隨開隨玩真的好方便，遊戲的選擇多、更新的速度快，且最讚的是全都不用錢（除非玩到太投入課金XD），只要有出新的遊戲，我就會忍不住玩一下啦！」
女尹米兒最近迷的是剛上線的〈鳳都芳華錄〉，這是一款以神秘古風宮廷為背景的RPG遊戲，遊戲中人、魔、靈、仙、妖五大族並立共存於世，互相爭奪世界的統治權，其中人族祖先獨大，玩家必須扮演人族佔領中州大陸，試圖開闢出一片淨土；值得一提的是，相較於大部份策略遊戲鎖定男性玩家，《鳳都芳華錄》為首款以女性為主的沉浸式養成遊戲，「怪不得我玩沒多久就黏住了，遊戲中幾乎每個橋段，都彷彿小說般的浪漫情節，媲美電影的唯美畫面，彷彿像一場古裝大戲！」
《鳳都芳華錄》古色古香華麗畫風 吸引喜歡看古裝劇的女尹米兒
《鳳都芳華錄》充滿古色古香的華麗畫風，吸引喜歡看古裝劇的女尹米兒；不過她認為，遊戲其中一個環節令她頭痛，「那就是…遊戲中帥哥也太多吧！根本就是帥哥多到滿出來，有日系文青男、也有韓系花美男，個個玉樹臨風、瀟灑秀氣、帥到叫我小鹿亂撞，很怕情不自禁不小心愛上，當面臨選擇時心超糾結，我可以全部帶回家嗎XD」女尹米兒補充，《鳳都芳華錄》帶給她前所未有的花式遊戲體驗樂趣，女性朋友一定要試試！
隨著疫情趨緩，接下來女尹米兒也會開始忙碌起來！「復工後去年年尾一直衝著拼命工作賺補虧損，不論是SG或主持都有，結果居然成為跑展覽站展最多的一年XD。另外，商攝拍錄也慢慢回溫增量，同時也開始學習Cos，接下來更希望有機會恢復戲劇演出。在去年經歷這段時間，我想向大家說：你辛苦了，我們一起加油撐過去！緩一緩，要相信自己可以找回軌道的^ _ ^我也會為你跟我自己打氣唷！」
女尹米兒FB：https://www.facebook.com/mishonna0502/
女尹米兒IG：https://www.instagram.com/yimi0502/
YAHOO！奇摩遊戲Y5平台省下載 奇摩帳號登入直接玩
最棒的是運用YAHOO！奇摩遊戲Y5平台，省去下載遊戲的時間，用奇摩帳號登入就可以直接玩，這是YAHOO！奇摩遊戲在台灣最新推出的「HTML5遊戲平台」，在技術上與「異軍互動娛樂」合作，在支付部分將使用「智冠科技」的「MyCard」，玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲，不必再像以前等待下載遊戲的時間並佔用手機空間，只要有奇摩帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式絕對讓人愛不釋手！
YAHOO！奇摩遊戲Y5首頁：https://yahoo.wakool.net/
遊戲名稱：鳳都芳華錄
這是一個神秘的古風宮廷夢幻世界，人、魔、靈、仙、妖五大族並立共存於世，互相爭奪世界的統治權。人族祖先獨大，佔領中州大陸，試圖為族人開闢出一片淨土。
如果你像小編，拔拔沒有留給你金山銀山的話，那就靠自己的雙手來打造屬於你的帝國江山吧！
女性向首款繼承沉浸式養成遊戲，小說般的浪漫情節，媲美電影的唯美畫面，帶給你花式的遊戲體驗樂趣。
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 4 天前
深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩
11月13日晚間10點多，ØZI與Jane以及一名女性友人共乘一車前往柯震東家的酒吧聚會，3人一待就是近5個小時。隔日凌晨3點左右，眾人陸續步出酒吧，Jane立刻抓住ØZI的手臂，整個人緊貼他身側，十足小鳥依人。ØZI隨後也順勢摟住Jane的小蠻腰，兩人緊貼彼此，就這樣一路走到路口等...CTWANT ・ 5 小時前
36公分最萌身高差！鍾欣凌、信《藍調時光》嘉義甜約會
36公分最萌身高差！鍾欣凌、信《藍調時光》嘉義甜約會EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 2 天前
TWICE吃遍台灣美食！子瑜返鄉開唱 媽媽與陶晶瑩豪華招待
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導韓國知名女團TWICE於11月22、23日在高雄世運主場館舉行「THISISFOR」世界巡迴演唱會高雄場。這次演唱會是台灣成員周子...FTNN新聞網 ・ 1 天前
30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰
30歲女星祈錦鈅被封為「國民女神」，起初以模特兒身分在網路打開知名度，後來才以歌手身分踏入演藝圈，而祈錦鈅在2023年跟圈外男友閃婚，不料在今年5月遭到爆料離婚，當時她才駁斥傳聞，沒想到今（25日）拋出震撼彈，證實已經簽字離婚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范冰冰逃稅仍奪影后！周玉蔻痛批「創道德無恥記錄」：金馬獎廢了算了
中國女星范冰冰2018年捲入逃稅風波遭中國封殺，日前以電影《地母》風光奪下金馬影后，一句「我想重新來過」感動不少觀眾。不過資深媒體人周玉蔻對此相當不滿，質疑此舉是否等於台灣政府鼓勵逃漏稅，激動直言：「世界知名逃稅醜聞女主角，居然成為台灣的今年金馬奬影后，金馬奬評審瞎了眼了嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「台灣測速照相地圖」密度比監獄高！陳為民曬圖怒轟：國恥
陳為民於臉書粉絲專頁張貼一張台灣測速照相點位分布圖，批評道：「就奇了怪，跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器，竟然沒有一個民代發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有……」。他進一步指出，針對交通執法相...CTWANT ・ 2 天前
中日關係持續延燒？鄭伊健「無預警取消」12月東京演唱會
香港男星鄭伊健出道近40年，橫跨歌手、演員、主持人領域，近年也積極舉行巡迴演唱會，包含台灣、美國、英國等都到訪過，吸引不少粉絲朝聖。未料，鄭伊健原定12月在日本東京開唱，日前官方卻突然宣布取消，原因曝光後，引發網友熱烈討論。中時新聞網 ・ 3 小時前
SJ神童「40歲還叫神童」？阿妹、蔡依林也中招！2天3百萬人圍觀爆笑妙答
SJ神童「40歲為何還叫神童」？阿妹、蔡依林也中招，2天3百萬人圍觀爆笑妙答！造咖 ・ 1 天前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
陶晶瑩現身TWICE宵夜局！和子瑜相識始末曝光 揭多年交情：竟靠她牽線
韓女團 TWICE 上週末在高雄世運主場館連唱兩天，台灣成員周子瑜出道 10 年首度帶著團員返鄉開唱，吸引大批粉絲朝聖。第二天演出結束後，子瑜與成員 Momo、Sana 到「溫肚火鍋」吃宵夜，更傳出現場也出現資深主持人陶晶瑩，讓粉絲一度以為兩人生活圈毫無交集，紛紛好奇「陶子姐怎麼會跟子瑜一起吃飯？」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
深夜愛放閃2／艾薇、吳霏「520」又摟又勾愛滿滿 林逸欣與另一半「亞洲蹲」搞笑曬愛
不只他們愛深夜放閃，「G奶子瑜」祈錦鈅與曾被爆婚變的老公 A 先生，9月才被本刊拍到感情依舊火熱。兩人深夜走出夜店後一路牽手依偎，A 先生更貼心幫老婆提包包。走著走著，他竟在大街上直接吻起祈錦鈅的頭髮，完全不管旁人眼光，身旁友人則像對兩人不顧旁人放閃早已習以為常...CTWANT ・ 5 小時前
韓劇熟面孔殞落！南韓「國民爺爺」李順載過世 享耆壽91歲
南韓「國民爺爺」李順載（이순재）是電視劇中的熟面孔，不過近年因健康狀況不佳鮮少公開露面，今（25）日傳出他於凌晨逝世，享耆壽91歲，家屬也證實這項消息。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳曉憔悴現身！網驚：怎麼瘦成這樣？ 新劇與前妻陳妍希撞檔
以《神鵰俠侶》結緣的陳妍希與陳曉，今年2月宣布離婚，結束長達8年的婚姻。兩人新劇近日撞檔，陳曉主演的新劇《大生意人》於11月25日上線，他出席宣傳活動被目擊暴瘦、臉頰凹陷、五官更加銳利，甚至有些「瘦到脫相」，網友驚嚇指出：「他怎麼瘦了那麼多」、「滿臉憔悴」。太報 ・ 1 天前
Lulu甜曝婚禮最新進度 陳漢典笑稱自己負責「付錢跟出席」
提到夫妻兩人分工，Lulu說：「婚禮的事情我比較有想法，漢典也有負責的地方。」Lulu表示現在所有的東西都在頭腦中，畢竟是頗忙的時間，還自嘲是忙到沒有明天的人，但只要有一點空檔就會立刻處理婚宴細節。此外，提到新節目《明星製作公司》中所衍生網路實境秀《明星開拍中》...CTWANT ・ 1 天前
男友交往4年突不碰她！依依抓包劈腿鐵證 「第2隻手機」全是交友軟體
《小姐不熙娣》本集以「愛情翻車時殘酷二選一！身體借放還是感情寄託？」為題，分別邀請「精神派」代表陳依依、張立東、Rita及「肉體派」代表劉伊心、宇珊、吳小可等人，依依率先開砲：「肉體出軌就是同時傷害兩個人！這件事是很危險的，一旦潘朵拉的盒子被打開了，就很可能回不去了！」鏡報 ・ 1 天前
《折腰》對戲189公分劉宇寧 宋祖兒曝好處：我的臉會顯瘦
宋祖兒表示和劉宇寧合作期間，從對方身上學到的優點就是吃苦！因為演員最基本的是先要保護好自己的身體，然後才能更好的投入到工作。「但他就真的是蠻拚的，他在腳還沒好的時候，就抱我啊！跑啊！然後他都也願意理解，盡自己的能力範圍去做。」除此之外，宋祖兒也發現劉宇寧...CTWANT ・ 21 小時前