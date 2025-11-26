女尹米兒瘋迷《鳳都芳華錄》讚帥哥多 想全打包帶回家

撰文／Damnfat 圖片／女尹米兒提供

女尹米兒總是給人甜美火辣、熱情四射的印象，剛出道時以各種拍攝工作為主，之後更接到影視戲劇工作，不過3年前疫情突然襲捲全球，使得女尹米兒的工作受到影響，她坦承確實經歷不小低潮，但只要透過遊戲就能抒發，並且保持樂觀心態面對未來挑戰。

女尹米兒總是給人甜美火辣、熱情四射的印象，剛出道時以各種拍攝工作為主，之後更接到影視戲劇工作，表現相當全方位。女尹米兒提供

遊戲網址：https://yahoo.wakool.net/game/play/2000000334

3年前疫情突然襲捲全球，使得女尹米兒的工作受到影響，她坦承確實經歷不小低潮，但仍保持樂觀心態面對未來挑戰。女尹米兒提供

女尹米兒在疫情期間剪了西瓜皮頭造型，結果剛剪完不久就復工，於是只能帶著假髮跟口罩出門，幸好從照片中幾乎看不出來XD。女尹米兒提供

疫情期間逢人生低潮 透過遊戲重拾好心情

3年前疫情無預警來襲，不僅影響了各行各業，也打亂許多人的規劃，「疫情導致經濟大受打擊，許多廠商因此縮減預算，有人辛苦經營的公司倒了、有人想結婚卻無法辦桌、有人即將合作的案子流產，像我就是疫情下的苦主，不但活動案子被砍一堆，原本已經談好要與電視台簽約某戲劇固定配角也喊卡，幾乎快要實現的演員夢也因疫情破局…。」

廣告 廣告

女尹米兒說疫情期間的生活的確有點「無力」，雖然知道人人都是如此苦悶，但難免還是會有點徬徨，「連續3年，每年總有半年時間因戶外防疫條規，所有活動是停擺的；尤其去年疫況更為嚴重時，真的對未來充滿無力感，就想說既然都沒有要出門，乾脆剪一個西瓜皮頭造型，結果剛剪完不久就復工了，但我又不能以西瓜皮見人，於是那段期間只能帶著假髮跟口罩硬上，幸好從照片中幾乎看不出來XD」

不過女尹米兒認為，就算再低潮也要保持振作，畢竟機會隨時都會出現，因此她也趁機好好休息或充實自我，若感到任何不安或煩悶，就會透過遊戲抒壓，「玩遊戲是一定要的！過去工作忙碌時玩、現在很閒時更要玩，對我而言遊戲根本每天必玩，不玩的話我無法放鬆睡覺，特別是當今手遊很方便，隨時都可以玩個幾場，我覺得只要不沉迷，花幾分鐘就能抒發壓力，讓心情瞬間美好起來，其實是相當值得的事！」

若感到任何不安或煩悶，女尹米兒就會立刻玩手遊，她認為花幾分鐘就能抒發壓力，讓心情瞬間美好起來，是相當值得的事！」女尹米兒提供

Y5遊戲免下載免安裝、網頁隨開隨玩，遊戲選擇多、更新速度快，只要有出新的遊戲，女尹米兒就會忍不住玩一下，這次試玩的是畫面超華麗的《鳳都芳華錄》。女尹米兒提供

《鳳都芳華錄》是一款以神秘古風宮廷為背景的RPG遊戲，玩家必須扮演人族佔領中州大陸，試圖開闢出一片淨土。女尹米兒提供

大讚〈鳳都芳華錄〉帥哥多 享受心花怒放的遊戲體驗

女尹米兒可說是Y5最挺的支持者！「是的沒錯！大概5年前開始接觸Y5平台，雖然這幾年換過好幾支手機，但它一直是我手遊必玩清單，而且免下載免安裝、網頁隨開隨玩真的好方便，遊戲的選擇多、更新的速度快，且最讚的是全都不用錢（除非玩到太投入課金XD），只要有出新的遊戲，我就會忍不住玩一下啦！」

女尹米兒最近迷的是剛上線的〈鳳都芳華錄〉，這是一款以神秘古風宮廷為背景的RPG遊戲，遊戲中人、魔、靈、仙、妖五大族並立共存於世，互相爭奪世界的統治權，其中人族祖先獨大，玩家必須扮演人族佔領中州大陸，試圖開闢出一片淨土；值得一提的是，相較於大部份策略遊戲鎖定男性玩家，《鳳都芳華錄》為首款以女性為主的沉浸式養成遊戲，「怪不得我玩沒多久就黏住了，遊戲中幾乎每個橋段，都彷彿小說般的浪漫情節，媲美電影的唯美畫面，彷彿像一場古裝大戲！」

《鳳都芳華錄》為首款以女性為主的沉浸式養成遊戲，遊戲中許多橋段，都有彷彿小說般浪漫情節，媲美電影的唯美畫面，彷彿像一場古裝大戲！女尹米兒提供

女尹米兒坦承遊戲其中一個環節令她頭痛，「那就是…遊戲中帥哥也太多吧！」女尹米兒提供

《鳳都芳華錄》遊戲一大亮點為帥哥多！個個玉樹臨風、瀟灑秀氣、帥到叫女尹米兒小鹿亂撞，很怕情不自禁不小心愛上。女尹米兒提供

《鳳都芳華錄》古色古香華麗畫風 吸引喜歡看古裝劇的女尹米兒

《鳳都芳華錄》充滿古色古香的華麗畫風，吸引喜歡看古裝劇的女尹米兒；不過她認為，遊戲其中一個環節令她頭痛，「那就是…遊戲中帥哥也太多吧！根本就是帥哥多到滿出來，有日系文青男、也有韓系花美男，個個玉樹臨風、瀟灑秀氣、帥到叫我小鹿亂撞，很怕情不自禁不小心愛上，當面臨選擇時心超糾結，我可以全部帶回家嗎XD」女尹米兒補充，《鳳都芳華錄》帶給她前所未有的花式遊戲體驗樂趣，女性朋友一定要試試！

隨著疫情趨緩，接下來女尹米兒也會開始忙碌起來！「復工後去年年尾一直衝著拼命工作賺補虧損，不論是SG或主持都有，結果居然成為跑展覽站展最多的一年XD。另外，商攝拍錄也慢慢回溫增量，同時也開始學習Cos，接下來更希望有機會恢復戲劇演出。在去年經歷這段時間，我想向大家說：你辛苦了，我們一起加油撐過去！緩一緩，要相信自己可以找回軌道的^ _ ^我也會為你跟我自己打氣唷！」

最近女尹米開始忙碌起來，不但工作量開始回穩，同時也開始學習Cos，以積極樂觀心情面對挑戰，也鼓勵大家一起加油撐過去！女尹米兒提供

女尹米兒FB：https://www.facebook.com/mishonna0502/

女尹米兒IG：https://www.instagram.com/yimi0502/

YAHOO！奇摩遊戲Y5平台省下載 奇摩帳號登入直接玩

最棒的是運用YAHOO！奇摩遊戲Y5平台，省去下載遊戲的時間，用奇摩帳號登入就可以直接玩，這是YAHOO！奇摩遊戲在台灣最新推出的「HTML5遊戲平台」，在技術上與「異軍互動娛樂」合作，在支付部分將使用「智冠科技」的「MyCard」，玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲，不必再像以前等待下載遊戲的時間並佔用手機空間，只要有奇摩帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式絕對讓人愛不釋手！

YAHOO！奇摩遊戲Y5首頁：https://yahoo.wakool.net/

遊戲名稱：鳳都芳華錄

這是一個神秘的古風宮廷夢幻世界，人、魔、靈、仙、妖五大族並立共存於世，互相爭奪世界的統治權。人族祖先獨大，佔領中州大陸，試圖為族人開闢出一片淨土。

如果你像小編，拔拔沒有留給你金山銀山的話，那就靠自己的雙手來打造屬於你的帝國江山吧！

女性向首款繼承沉浸式養成遊戲，小說般的浪漫情節，媲美電影的唯美畫面，帶給你花式的遊戲體驗樂趣。

遊戲網址：https://yahoo.wakool.net/game/play/2000000334