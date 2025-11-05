撰文／寧寧 圖片／寧寧提供

嗨嗨大家好，我是黑麥女孩寧寧~ 是一個平時工作都在北中南接各類活動或展場裡奔波，過著努力工作搬磚人生的認真女孩兒！

黑麥女孩寧寧的修仙新發現 《弒神傳》讓你輕鬆升等。寧寧提供

休假時偶爾會和三五好友一起到海邊自由潛水放鬆心情，這是我目前最喜歡的事～在潛水結束後也會跟潛水圈的朋友們一起打遊戲，有一次潛水圈的朋友介紹我「Yahoo奇摩Y5遊戲平台」從此之後真的愛不釋手耶！

YAHOO奇摩Y5遊戲平台，真的幫我省去下載遊戲的時間，而且像我這種平常玩遊戲都是三分鐘熱度的人，有些遊戲玩著玩著就沒有了新鮮感，很快就想再找新遊戲來體驗，可是手機下載一堆遊戲又會佔用很多空間，而這個Yahoo奇摩Y5遊戲平台只要用Yahoo奇摩帳號登入就可以直接玩遊戲了！所以我們只要透過電腦或手機連上Y5平台，在平台上就可以看到超多款遊戲，除了不用再像以前一樣等待下載遊戲的時間，更重要的是手機不會再因為下載一堆遊戲佔用手機的空間 了，大家只要有Yahoo奇摩帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，也因為透過這個平台，我只需要一台網路吃到飽的手機，就可以隨心所欲，不論任何時間地點，只要有網路都可以任意開啟遊戲打發時間，終於不用侷限於時間地點，隨時都可以打開平台上線玩遊戲！像寧寧我因為工作經常北中南跑，在通勤等車、搭車、或是無聊的時候就可以玩遊戲！

前陣子很瘋迷仙俠劇的我，最近剛好鬧劇荒，但最近在平台上看到一款遊戲讓我中毒很深很想推薦給大家，就是《弒神傳》它是一款大型3D MMORPG仙俠類網路遊戲，以上古時期充滿傳奇色彩 的神話傳說為《弒神傳》2.5D修仙RPG遊戲現在在Y5遊戲已經上 架了! 遊戲裡面美輪美奐的場景，搭配古代仙俠中的法寶仙器，讓我們能體驗最真實的仙俠修仙之旅。

遊戲3D絢麗真彩畫面搭配復古仙俠風格，整個遊戲畫風非常精緻有質感、特效也很華麗，還有清 楚的指示按鍵，只要點擊就能快速引導，玩家可以在遊戲中扮演修仙者，通過放置掛機，或者簡單點擊進行一些任務功能來提升角色的修為和能力！另外還有能騎能打的百變坐騎多重玩法飛天法寶，還有創意無限微型副本逆天BOSS英雄挑戰，讓整個手遊都非常有趣，隨時都像打開新遊戲一樣！

在操作上我這個新手玩家，也能夠非常快速的上手！重點這款遊戲升等也滿快的，玩起來很有成就感哦！我非常喜歡遊戲介面好操作，完全不需要燒腦，即使是剛開始玩手遊的人也可以簡單、輕鬆玩，不須要耗費太多腦力和時間，還可以掛機打怪升等的遊戲，就算放著去追劇，或是工作，在進入遊戲介面之後，角色就會馬不停蹄的自動練功，這時候只要放鬆心情，偶爾跟著介面的指示點選即可，不用一直緊緊盯著螢幕，輕輕鬆鬆就可以享受的修仙戰鬥樂趣，真的非常適合工作繁忙和不想動頭腦的我。所以無論是新手玩家，還是生活忙碌或想輕鬆玩的玩家，都推薦大家可以一起來體驗看看唷！

寧寧的Instagram：https://www.instagram.com/ning.0920/

YAHOO奇摩遊戲Y5平台省下載 YAHOO奇摩帳號登入直接玩

最棒的是運用YAHOO奇摩遊戲Y5平台，省去下載遊戲的時間，用YAHOO奇摩帳號登入就可以直接玩，這是YAHOO奇摩遊戲在台灣最新推出的「HTML5遊戲平台」，在技術上與「異軍互動娛樂」合作，在支付部分將使用「遊戲橘子」的「GASH」，玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲，不必再像以前等待下載遊戲的時間並佔用手機空間，只要有YAHOO奇摩帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式絕對讓人愛不釋手！

YAHOO奇摩遊戲Y5首頁：https://yahoo.wakool.net/

遊戲名稱：《弒神傳》

《弒神傳》是一款2.5D修仙為背景的RPG網頁遊戲。遊戲中玩家將扮演一名修仙者，在各位侍神的幫助下闖過各種關卡，玩家可以通過挑戰BOSS、試煉獲取裝備，不斷提升自身實力，最終揭開上古的秘密，發掘世界的真相。

遊戲網址：https://yahoo.wakool.net/game/play/2000000351