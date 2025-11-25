11/26「世界關注無尾熊日」滿滿洋蔥！無尾熊Lewis用生命換來同伴的一線生機

世界關注無尾熊日（World Lewis Day）的英文並無「koala」，而是一隻值得紀念的無尾熊名字Lewis。圖片來源： Getty images

11月26日，是「世界關注無尾熊日」（World Lewis Day）。奇怪的是，這個節日的英文原名並未出現Koala（無尾熊），到底Lewis又是何方神聖？其實背後藏著滿滿洋蔥。時光回溯至2019年，澳洲發生難以控制的森林野火，一隻全身多處灼傷的無尾熊，一跛一跛地企圖走回已遭大火吞噬的家園，幸虧路人及時伸出援手將牠救下，並取了個名字叫Lewis。

這段搶救畫面在網路瘋傳，Lewis瞬間成了全球焦點，可惜眾人的集氣未能盼來好消息，最終牠還是因傷勢過重而遭安樂死。Lewis之死，只是澳洲大火的九牛一毛，這場從2019年燒到2020年的毀滅性大火，造成近30億隻野生動物喪生火窟或被迫逃離家園，其中包含6萬隻無尾熊。

在此之前，澳洲無尾熊已因都市開發、棲地限縮，導致數量逐年下滑至32萬隻，如今更是火上添油。國際自然保育聯盟（IUCN）已將牠們列入「易危物種」，擔心澳洲東岸的無尾熊恐將於2050年滅絕，正積極透過各種方式復育，像是以無人機大規模散播尤加利種子造林，期盼在30年內達到數量翻倍的目標。

澳洲數十萬隻的無尾熊因森林大火受傷，甚至喪命。圖片來源：Getty Images

