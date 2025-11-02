11/3「世界水母日」超夢幻外表暗藏致命危機 水母螫傷SOP大公開！

水母是肉食性，以捕食浮游生物與小型魚類維生。圖片來源：Getty images

每年11月3日，是一年一度的「世界水母日」，據傳是一群海洋生態愛好者在2014年所發起。目前全球已知約有250種水母，牠們色彩繽紛絢麗，有的甚至自帶迷幻光暈，靠著圓傘狀軀體一收一放地四處悠游，體態既輕盈又優雅，而獲「海中舞者」之美譽，是不少海洋迷心中的夢幻生物。

大部分的水母是肉食性，以捕食浮游生物與小型魚類維生；牠們會利用觸手上的刺細胞分泌毒素，藉此麻痺獵物。像是方水母、僧帽水母、北極霞水母等品種，擁有在幾分鐘內能致人於死的神經劇毒，其中最令人聞之色變的澳洲箱水母，更被美國《世界野生生物》雜誌列為最毒生物榜首。

因水母多數棲息於溫暖的淺水海域，與人類遊憩範圍部分重疊，泳客遭水母螫傷時有所聞。專家建議，若被水母刺到，千萬別用手觸碰傷口，避免二度螫傷；更別聽信偏方以尿液或酒精沖洗，可能促使刺細胞釋放毒素。最好的急救方式，是趕快利用衣服、浴巾等物品去除殘存的刺細胞，若身邊有弱酸鹼類液體如醋酸，可簡單清洗傷處，降低刺細胞活性，並盡速送醫。

責任編輯：黃婉婷