12/14「猴子日」 原來「猴王」非王 只是里長伯？真正掌權的竟是「她」

12月14日，是美國非官方發起的「猴子日」，由藝術家Casey Sorrow和Eric Millikin於2000年所創辦。全球約有超過260種猴子，而台灣人最熟悉不過的，就是本土出品的「台灣獼猴」，目前全台數量預估有25萬隻，活躍於中低海拔山嶽，像是高雄柴山都能見到牠們的蹤影，可謂是最接地氣的台灣特有種之一。

多數人誤以為猴群是由猴王所領導，但台灣獼猴卻是不折不扣的母系社會，主要由具血緣關係的雌猴們組成，階級制度十分明確。雌猴終生都會留在群內，並由女兒繼承母親的位階；有趣的是，妹妹的位階會比姊姊來得高。而雄猴在長大後會遭移出，直到被新的猴群接納，但也有雄猴是孤獨終老。

至於雄猴是否能加入猴群，與其地位高低排列，都是交由雌猴來決定。所謂的「猴王」，只是獲得雌猴認可、地位較高的「核心雄猴」，負責協助保衛猴群，享有優先交配與覓食的特權而已，要是做得不夠好，可是會隨時被趕下台，因而被戲稱為猴群的「里長伯」。其餘的群內雄猴，為了避免近親交配，在待滿4年後會被要求離開猴群，另覓去處。

責任編輯：黃婉婷