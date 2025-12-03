12/4「世界野生動物保育日」牠們的重要性超乎想像！守護野生動物其實可以很簡單

12月4日，是「世界野生動物保育日」，起源於2012年，由時任美國國務卿的希拉蕊柯林頓所推動，她期盼藉此提升全民關注度，推廣保育意識。其實，不僅是瀕危動物們亟需救援，隨著人口擴張、土地開發，大環境早已今非昔比，調查顯示自1970年以來，地球上哺乳類、魚類、鳥類、爬蟲類和兩棲類，平均數量已減少60%，所有的野生動物都在面臨前所未有的生存挑戰。

野生動物的存在，遠比你我想像得更不可或缺。蜜蜂倘若消失，全球三分之一的作物將無法收成；鯨魚如果滅絕，少了「鯨落」現象進行碳封存，地球暖化恐再加速；鳥類數量若驟減，失去那些清理動物屍體的好幫手，難保病菌滋生、傳染病大幅散播。維持生物多樣性，不僅是對萬物的疼惜，更是人類自保的手段。

守護野生動物，並非只有走向山林一途，日常生活中輕易就能做到。像是拒買野生動物活體或產製品，落實「沒有買賣、沒有殺害」；盡可能選擇「環境友善」、「動物友善」商標產品，用行動支持農牧民，與動物和諧共存；不任意棄養動物，也不隨便購買動物放生，避免對當地原生物種造成威脅。

