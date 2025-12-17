60歲夫妻花500萬到山裡蓋別墅，才3年因「這件事」變悲劇！老後移居先做5件事

達志(示意圖，非當事人。)





和台灣人一樣，到鄉下蓋屋養老，是許多日本人的夢想。退休後該不該搬家、換什麼房，日本專家提點幾個條件，財務規畫師則說，圓夢很好，可務必要有撤退計畫。

一對雙薪沒有小孩的日本頂客族，共同興趣是爬山，常造訪N縣，每每在回家路上會聊起：退休後不如搬到N縣吧？先生60歲退休的那年，他們賣掉都市房子，搬到N縣居住。因為厭倦與鄰居交際，他們選在山裡蓋別墅。

他們用先生的2300萬日圓（約台幣534萬元）退休金買了地，自建的別墅有夢幻壁爐。走出家門是步道，早晚邊散步邊欣賞山景。不遠處能泡溫泉，每周購物一次。鏟雪、砍柴雖麻煩，這樣的養老生活仍令他們非常享受。

新生活3年，兩人卻因突如其來的變故打破原本美好生活。

失去自主移動能力，山居生活成惡夢

先生突然中風，雖沒有生命危險，還是住院1個月。期間，有駕照卻不敢開車上路的妻子，得坐計程車去陪病與例行生活採買，還要額外付錢請管理公司代勞鏟雪等粗重活。此刻她開始苦惱將來：萬一先生再中風，導致行動不便、不能開車，這些花費將變成長期的固定支出，於是急找財務規畫師長野郁子商量。

長野郁子長期在「現代商業」撰文，分享了這個案例。他分析後認為，所謂養老生活，指的是退休後，一直到需接受長照為止的「自立養老」生活，一般來說大概有2、30年的時間。從財務規畫的角度，他建議這對夫妻應盡早賣屋撤離山居歲月。

先生自認恢復良好，沒留下後遺症，且年紀不到70歲，要另一半不必操心。但長野指出，隨年歲增長，就算沒有二度中風，先生終將衰老到無法自己開車，萬一失去自主移動能力，照護及維持別墅環境的工作所費不貲，養老金恐怕很快耗盡。

最後，他們仍聽從建議，用蓋房的一半價格，將夢想的別墅脫手，快刀斬亂麻離開鄉下。

移居鄉下先做好五件事

不動產專家中山登志朗指出，鄉下山邊好山好水，生活費比都市便宜，確實是許多都市人嚮往的長住地點；缺點是附近可能沒有完善醫療機構，急重病無法立刻獲得治療，若公共交通不便，出門的成本高。

雖然日台有別，但生活型態與城鄉差距接近，專家建議移居鄉下要做好五件事，仍可做為國人參考。

1、蒐集資訊，列出幾個候選地方及各自優缺點； 2、實際前往觀察，有些情況從地方政府官網、社群宣傳看不出來； 3、從租房開始，當地居民好不好相處、住起來舒服與否； 4、比較哪裡的老人福利好； 5、確保充裕的養老資金。

怎麼挑候選的移居地點，中山進一步建議大家可以想像「不開車過日子」。套用台灣人的生活模式，是不騎摩托車、不開車。

首先考量的是該地人口，人口太少的地方，行政支援相對少；交通，除公共運輸，有沒有社區巡迴巴士、計程車補助；醫療，有無科別多的地方型醫院；長照設施，附近有無日間照顧中心、安養院，為健康惡化準備；治安，高齡夫妻、獨居者往往是壞人下手的目標，可上警察單位官網查詢犯罪率。

財務規畫師長野表示，「喜歡釣魚，就想搬到海邊」、「要住山間小木屋」、「能招待小孩、孫子、朋友來過夜的大房子比較好」、「退休後想種田」等，圓夢型的退休生活沒有不好，只是，要換屋換環境，務必有撤退的準備，備有退守的資金。千萬別孤注一擲拿退休金、賣掉都市房子的錢全部投入鄉下新居，美夢恐將變惡夢。

