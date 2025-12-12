97坪美式風退休宅，創造設計細節與綠意景致呼應讓生活獲得一方靜謐

編輯 陳思靜 ｜圖片提供 造陽設計

每當倚窗眺望，城市花園與綠意滿園的露臺景觀，讓人從舟車勞頓中緩過神來，療癒鬆弛的狀態，夢想中退休宅的故事便已啟動。97坪的美式風新成屋，透過窗外的樹蔭和露臺平衡景觀和各個空間之間的緊密聯繫，保有空間的開闊性，強調通風和氣流流動的重要性，而室內的空間設計則以匠心獨具的雕琢，創造空間細節與精微處，達到室內外相互呼應的極致作為。



屋主期待整體空間擁有溫暖的色調和溫馨感，並且擁有充足收納空間和閱讀區域。玄關進門處安排有美式風格中的對稱元素，以拱型的透空展示櫃作為迎賓用途，也可藉此展現個人風格，並有寬裕的鞋櫃規劃。客廳區域創造出豁朗的場域，盡可能的保有大面開窗，搭配素雅的大理石電視牆與旁側的展示櫃，增添歲月靜好的寧靜氛圍，並通過圓弧型的沙發，讓整體空間看來不拘一格且更有韻律，這一切都使居住者仿佛逃離了都市喧囂，沉浸於一方靜謐的之中，沉浸舒適的退休生活。



小編的最愛

餐廚區開放相鄰，超大型的餐桌坐落於L型窗扇旁，餐桌燈的綠色調與陽台景色相互映襯，戶外就是可走出去的小露臺，自然與家的關係相輔相成，平添幾分花間之中的好好吃飯、好好生活意境。主臥室以低調的柔和色系，作為主色調，讓綠意成為最無價的景致，寫意生活即刻擁有！

造陽設計／許碧蘭

地址：台中市南屯區大富街98號

電話：04-23829718

Email：zaoyang558@gmail.com

網站：http://www.stylemidtown.com/

