國際熱議》斬首行動最大功臣是它！17年前的系統，如何還能發揮關鍵戰力？

上週末，150多架美國戰機飛越委內瑞拉上空，把總統馬杜若抓回美國受審。《華爾街日報》認為，其中最大的功臣是攻擊電子信號的戰機——「咆哮者」(Growler)，讓委國的防空系統迅速瓦解。

EA-18G咆哮者戰機。（圖片來源：華爾街日報）

「咆哮者」配備了大量電子戰設備，其中大部分裝載在機翼和機腹下的大型吊艙中，還有兩名機組人員，其中一名專門負責電子戰！

